1. Gândește-te la designul casei și la panta acoperișului

Unul dintre primii pași când alegi tabla click este să te gândești la arhitectura locuinței și la panta șarpantei. Tabla cu profil tip click se potrivește foarte bine atât pe acoperișuri cu pante accentuate, cât și pe cele cu pante moderate, dar este esențial să verifici recomandările tehnice ale furnizorului pentru înclinarea minimă. Designul casei contează și el: finisajele mate, culorile neutre sau nuanțele mai intense pot sublinia stilul arhitectural, fie el minimalist, clasic sau modern.

2. Alege grosimea și calitatea oțelului

Un element tehnic, dar foarte important, este grosimea oțelului din care este realizată tabla. O tablă mai groasă oferă o rezistență structurală mai bună și o stabilitate sporită în fața intemperiilor, contribuind totodată la o durată de viață mai lungă.

De asemenea, calitatea oțelului și tratamentele aplicate acestuia de către producătorul de tablă (strat de protecție anticoroziv și vopsea de exterior) influențează direct durata de viață a acoperișului. Caută materiale cu acoperiri uniforme și certificate, care să reziste în timp cât și la condițiile locale de climă.

3. Verifică sistemul de protecție anticorozivă

Protecția împotriva coroziunii este esențială pentru longevitatea oricărui acoperiș metalic. Stratul de zinc aplicat pe oțel servește tocmai pentru a preveni rugina. Cu cât acest strat este mai consistent și uniform, cu atât tabla va fi mai rezistentă pe termen lung.

Ține cont de faptul că doar grosimea fizică a metalului nu spune toată povestea, ci și calitatea tratamentelor aplicate acestuia. Soluțiile moderne de protecție asigură o rezistență excelentă chiar și în zone cu umiditate ridicată sau variații mari de temperatură.

4. Alege culoarea și finisajul potrivit

Aspectul acoperișului este la fel de important ca performanța sa tehnică. Tabla click pentru acoperiș  vine într-o varietate de culori și finisaje, de la nuanțe clasice de gri, negru sau roșu, până la variante moderne cu texturi mate sau lucioase.

Alegerea culorii trebuie să completeze tonurile fațadei și ale tâmplăriei, dar și să țină cont de eficiența termică: culorile închise absorb mai multă căldură, ceea ce poate influența temperatura interioară în timpul verii.

5. Analizează garanțiile și documentația tehnică

Un producător serios oferă documentație tehnică clară și detaliată pentru produs, inclusiv fișe cu specificații, recomandări de montaj și garanții de durabilitate. Garanțiile pentru tabla click de calitate pot acoperi inclusiv protecția anticorozivă sau stabilitatea culorii pentru mulți ani. Studiază aceste informații înainte de achiziție și compară ofertele, pentru a te asigura că materialul respectă standardele pe care le ai pentru casa ta.

6. Alege un montaj realizat de profesioniști

Chiar și cea mai bună tablă click își poate pierde din performanță dacă nu este montată corespunzător. Sistemul de îmbinare tip click funcționează optim doar atunci când panourile sunt aliniate corect și fixate conform instrucțiunilor tehnice. Un montaj profesionist asigură etanșeitate, îmbunătățește comportamentul acoperișului la ploi abundente și vânt și prelungește durata de exploatare a întregii structuri.

Alegerea tablei click pentru acoperișul tău nu este un proces complicat, dar necesită atenție la detalii. Înțelegerea diferențelor între materiale, evaluarea calității oțelului și a protecțiilor aplicate, selecția culorii potrivite și asigurarea unui montaj profesionist sunt pași esențiali pentru un acoperiș durabil și estetic. Cu o abordare informată și un plan bine pus la punct, tabla click poate deveni soluția ideală pentru un acoperiș modern, eficient și frumos, care să îți protejeze casa pentru mulți ani de acum înainte!

Foto: BELPROFILE

