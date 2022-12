Cum poți descărca H&M din AppGallery. Tot ce trebuie să știe utilizatorii Huawei 

AppGallery oferă o experiență plăcută pentru milioane de consumatori în fiecare zi, cu o creștere majoră care a plasat-o pe locul 3 în Top platforme de aplicații la nivel global. Ai acces la o gamă extinsă de aplicații de top și de servicii profesioniste, din orice domeniu la care te-ai putea gândi, de la jocuri, la transport, banking, divertisment și multe altele.

Descarci aplicațiile în dispozitivul tău Huawei într-un mod sigur, privat și securizat. Așa te poți bucura fără probleme de portalul tău către experiențele multimedia pe diverse device-uri interconectate. Ca un bonus, utilizatorii Huawei AppGallery beneficiază și de lansări de aplicații exclusive.

Ce este AppGallery?

AppGallery este un ecosistem inteligent și inovator care permite dezvoltatorilor să creeze experiențe unice pentru consumatori. Cu ajutorul ecosistemului HMS interconectat, beneficiezi de o experiență inteligentă și continuă, indiferent dacă utilizezi smartphone-ul, computerul sau tableta HUAWEI acasă sau la birou. Cu ajutorul acestui portal, crește nivelul de productivitate și de creativitate.

În ultimul an și jumătate, AppGallery a crescut uluitor de mult. În acest moment, se află în top 3 platforme de aplicații la nivel global. Numărul de aplicații care au fost integrate în AppGallery în 2021 a fost cu 147% mai mult de la un an la altul. Are peste 580 de milioane de utilizatori activi lunar, o creștere de 10% în afara Chinei în ultimele 12 luni.

Această evoluție spectaculoasă se datorează aplicațiilor populare de top la care au acces utilizatorii. Orice aplicație din surse terțe este extrem de sigură. Toate trec printr-un proces amplu și riguros de verificare, monitorizare, certificare și reinspectare.

Poți activa “Dezactivarea reclamelor personalizate” sau resetarea identificatorului de publicitate din AppGallery ca să anulezi reclamele. Îți poți gestiona cu ușurință finanțele, având acces la aplicații fintech de la companii de toate dimensiunile, de la bănci globale până la start-up-uri locale. Aplicațiile includ: Revolut, New Raiffeisen Smart Mobile, George Romania, YOU BRD, BT Pay, Garanti și UniCredit.

AppGallery acoperă toate aspectele vieții tale sociale, indiferent dacă îți place să faci cumpărături, să mănânci în oraș sau să te conectezi cu ceilalți, cu ajutorul aplicațiilor precum Tinder, Viber, Snapchat, Bolt Food, Lidl Plus, Kaufland, Carrefour, Up Mobil, MyEdenred, Tazz.

Hărțile de primă clasă, navigarea și aplicațiile de călătorie sunt toate la îndemână cu AppGallery. Nu te vei rătăci niciodată cu o gamă largă de aplicații, inclusiv Petal Maps, Trip.com, Agoda și Ryanair.

Când ai puțin timp liber, distrează-te cu AppGallery, oricare ar fi planurile pe care le-ai stabilit. Ascultă, urmărește și joacă-te cu toate aplicațiile tale preferate într-un singur loc. Printre aplicații se numără Telegram, TikTok, Antenaplay, Voyo, Orange TV Go, Huawei Video și Tidal.

Cum poți descărca aplicații pe un telefon Huawei

Dacă ai nevoie de ajutor în ceea ce privește descărcarea aplicațiilor în telefonul tău Huawei, scanează QR codul de mai jos și vei fi direcționat spre un cont de Whatsapp unde vei primi răspuns de la echipa de suport a AppGallery.

H&M este una dintre cele mai populare aplicații de fashion, iar acum aceasta este disponibilă și în AppGallery și se poate descărca în orice telefon Huawei. Cum poți instala aplicația H&M?

Deschide AppGallery din telefonul tău Huawei.

Tastează H&M în câmpul de căutare (poți tasta și doar HM sau hm, rezultatul va fi cel corect). Apoi apasă pe INSTALL

Instalarea va începe rapid și se va finaliza în scurt timp. Ulterior trebuie să apeși pe OPEN

Acum te poți bucura de aplicația H&M pe telefonul tău Huawei și îți poți comanda hainele și accesoriile dorite!

HUAWEI nova 10 Pro – cel mai frumos cadou de Crăciun

HUAWEI nova 10 Pro moștenește designul nova, îmbunătățind designul original Star Orbit Ring și adaptând un nou design Star Orbit Craft, care aduce mai multă strălucire texturii și o face mai catifelată la atingere. HUAWEI nova 10 Pro are o grosime de 7,88 mm și cântărește 191 g, păstrând un echilibru perfect între performanță și designul ușor de ținut în mână. Noul smartphone vine în varianta de culoare Starry Silver, completând designul auriu Star Orbit Ring, pentru un aspect și o senzație de rafinament, dar și în varianta de culoare premium discretă Starry Black.

Spațiul de stocare internă ste de 128GB sau 256GB și 8GB RAM. Acest smartphone acceptă HUAWEI SuperCharge de 100 W și este echipat în premieră cu noul mod Turbo. Dacă vrei să încarci telefonul cu până la 60% ai nevoie de doar 10 minute, iar o încărcare completă durează doar 20 de minute. Ecranul este viu colorat, iar imaginile se văd spectaculos.

Cu HUAWEI Multi-Vision Photography, noul smartphone aduce și obiective de înaltă calitate pentru camera frontală dublă. Prima cameră frontală cu autofocus și unghi ultra-larg de 60 MP din industrie acceptă un unghi larg de 100 de grade și calitate video 4K, oferind o rezoluție și o sensibilitate la lumină excelente.

Camera frontală pentru portrete de 8 MP, o altă premieră în industrie, dispune de zoom optic 2X și zoom digital de până la 5X, extinzând limitele percepției umane și oferind cea mai bună experiență de portret close-up.

De asemenea, camera principală a modelului HUAWEI nova 10 Pro vine cu un sistem Ultra Vision Photography de 50 MP. Spre deosebire de un senzor obișnuit, acesta adoptă matricea filtrelor de culoare RYYB Huawei, pentru un aport de lumină cu 40% mai mare. În plus, acceptă AF instantaneu și detecție în patru faze, alături de tehnologia zero shutter-lag (ZSL), care oferă fotografii ideale în medii cu lumină scăzută, precum și funcția AI Snapshot pentru a surprinde fiecare moment.

Acum poți folosi mai multe camere ale telefonului ca să fotografiezi simultan, ba chiar poți filma și vloguri de o calitate superioară doar cu ajutorul acestui smartphone. Încearcă acum HUAWEI nova 10 Pro și bucură-te de toate caracteristicile lui revoluționare!

