Weekendul este momentul ideal pentru a te relaxa și a te bucura de aerul proaspăt, iar activitățile în aer liber sunt o modalitate excelentă de a te destinde și de a te reîncărca cu energie. Fie că alegi să faci o plimbare lungă în natură, să mergi la o sesiune de sport sau să petreci timp cu familia la un picnic, este important să îți alegi ținutele potrivite pentru a fi confortabil și, în același timp, să arăți bine. Iată câteva sfaturi despre cum să îți creezi ținutele perfecte pentru un weekend activ în aer liber.

1. Confortul este cheia

Atunci când alegi ținutele pentru un weekend activ, confortul trebuie să fie pe primul loc. Este esențial să optezi pentru haine și încălțăminte care îți permit libertatea de mișcare și care te fac să te simți bine pe tot parcursul zilei. Dacă plănuiești să petreci mult timp pe picioare sau să faci o plimbare lungă, este recomandat să alegi pantaloni confortabili, din materiale elastice, care se potrivesc bine pe corp și nu te restrictionează în mișcări. Poți alege o pereche de pantaloni de tip cargo sau niște pantaloni sport, care sunt ideali pentru activitățile de weekend.

În ceea ce privește încălțămintea, trebuie să știi că aceasta joacă un rol important în confortul general al ținutei. Dacă alegi să faci o activitate în aer liber, cum ar fi o drumeție sau o plimbare lungă prin parc, o pereche de încălțăminte sportivă confortabilă este esențială. Ugg barbati sunt o alegere excelentă în acest sens, oferindu-ți atât confort, cât și protecție împotriva frigului. Aceste încălțăminte sunt ideale pentru zilele mai răcoroase de weekend, asigurându-ți căldura și susținere pe tot parcursul activităților tale.

(Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică
Recomandări
(Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

2. Alege haine funcționale și versatile

Un weekend activ în aer liber presupune schimbări de temperatură și condiții de vreme care pot varia pe parcursul zilei. De aceea, este important să optezi pentru haine care sunt versatile și funcționale. O jachetă ușoară, dar rezistentă la apă, poate fi esențială pentru zilele răcoroase și umede, iar un pulover călduros va fi perfect pentru serile răcoroase, când temperatura scade. Poți alege o jachetă de tip softshell sau o geacă din material impermeabil, care îți va proteja atât corpul, cât și îți va oferi un look casual-chic.

În cazul în care te pregătești pentru o zi de sport sau activități mai intense, o pereche de pantaloni sportivii din materiale tehnice care îți permit libertatea de mișcare sunt esențiali. Materialele care permit pielii să respire, cum ar fi bumbacul sau poliesterul, sunt perfecte pentru a te menține uscat și confortabil.

3. Găsește echilibrul între stil și confort

Chiar și în timpul activităților în aer liber, nu trebuie să sacrifici stilul în favoarea confortului. În zilele de weekend, vrei să te simți bine, dar și să arăți bine. Așadar, este important să alegi ținute care sunt nu doar comode, ci și elegante. De exemplu, o jachetă bine aleasă, combinată cu o pereche de pantaloni sport, poate crea un look casual, dar sofisticat. În plus, pentru a adăuga un strop de stil, poți opta pentru accesorii simple și elegante, cum ar fi o pălărie sau o geantă de umăr din piele.

Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”
Recomandări
Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”

4. Alege culori și imprimeuri potrivite pentru sezon

Culorile și imprimeurile pe care le alegi pot influența nu doar cum te simți în ținuta ta, ci și cum te percep ceilalți. În general, pentru activitățile de weekend, culorile neutre și pământii sunt întotdeauna o alegere bună, deoarece se potrivesc cu natura și cu atmosfera relaxată a weekendului. Poți opta pentru nuanțe de bej, gri, verde sau maro, care sunt perfecte pentru a crea ținute armonioase și relaxate.

Dacă îți dorești să adaugi un strop de dinamism, poți alege piese cu imprimeuri subtile, cum ar fi dungi sau carouri, care nu doar că sunt la modă, dar îți dau și un aer mai jovial. În acest sens, o pereche de pantaloni sport sau o jachetă cu un imprimeu discret poate adăuga un plus de stil oricărei ținute de weekend.

5. Completează ținuta cu accesorii funcționale

Accesoriile nu doar că îți completează ținuta, dar îți oferă și o protecție suplimentară. Ochelarii de soare, de exemplu, sunt un accesoriu esențial în timpul activităților în aer liber. Aceștia te protejează de razele solare, dar adaugă și un strop de eleganță look-ului tău. De asemenea, o geantă de mână sau un rucsac sunt ideale pentru a-ți transporta toate obiectele esențiale pentru ziua respectivă. Dacă vrei să adaugi un plus de confort și stil, un ceas sportiv sau o brățară simplă din material rezistent poate fi alegerea perfectă. Aceste accesorii sunt nu doar funcționale, dar îți vor oferi și o notă de rafinament.

Cum arată hala care a ars în Dragonul Roșu. Imagini cu depozitul făcut scrum după incendiul din București
Recomandări
Cum arată hala care a ars în Dragonul Roșu. Imagini cu depozitul făcut scrum după incendiul din București

Alege ținutele perfecte pentru un weekend activ în aer liber, care îți oferă confort, stil și libertate de mișcare. Îmbină hainele funcționale cu încălțămintea confortabilă și accesoriile potrivite, astfel încât să te bucuri de activitățile tale preferate, fără a sacrifica stilul. Poți să te bucuri de fiecare moment al weekendului cu stil și confort, fiind pregătit pentru orice activitate care îți face plăcere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Noul reality show prezentat de Daniel Pavel la Pro TV, în locul „Survivor România”. Primele declarații: „Va fi un supertest sfidând limitele”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
gsp
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
GSP.RO
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
GSP.RO
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
Parteneri
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa
Tvmania.ro
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa

Alte știri

Șoferi opriți la Lețcani și învățați să nu mai dea șpagă polițiștilor rutieri, de față cu polițiștii rutieri
Știri România 14:52
Șoferi opriți la Lețcani și învățați să nu mai dea șpagă polițiștilor rutieri, de față cu polițiștii rutieri
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 28 august 2025
Știri România 14:17
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 28 august 2025
Parteneri
Migrația, noul pariu electoral al AUR, după modelul partidelor suveraniste din Vest
Adevarul.ro
Migrația, noul pariu electoral al AUR, după modelul partidelor suveraniste din Vest
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge coletele România
Fanatik.ro
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge coletele România
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Noul reality show prezentat de Daniel Pavel la Pro TV, în locul „Survivor România”. Primele declarații: „Va fi un supertest sfidând limitele”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:41
Noul reality show prezentat de Daniel Pavel la Pro TV, în locul „Survivor România”. Primele declarații: „Va fi un supertest sfidând limitele”
Pro TV a anunțat grila de toamnă 2025. Când încep cele mai iubite emisiuni și seriale
Stiri Mondene 14:16
Pro TV a anunțat grila de toamnă 2025. Când încep cele mai iubite emisiuni și seriale
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Pachetul II, aproape de consens. Deciziile luate aseară de coaliție şi paşii următori: "Va fi consolidat"
ObservatorNews.ro
Pachetul II, aproape de consens. Deciziile luate aseară de coaliție şi paşii următori: "Va fi consolidat"
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Suma uriașă cu care au contribuit doi români la Pilonul II într-o singură lună
Mediafax.ro
Suma uriașă cu care au contribuit doi români la Pilonul II într-o singură lună
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Ce a apărut pe profilul Ștefaniei, tânăra care și-a pierdut viața în Munții Iezer. Oamenii sunt sfâșiați de durere
KanalD.ro
Ce a apărut pe profilul Ștefaniei, tânăra care și-a pierdut viața în Munții Iezer. Oamenii sunt sfâșiați de durere

Politic

100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Interviu
Politică 07:00
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Ce l-a deranjat pe Ciprian Ciucu în timpul ședinței de coaliție la care a fost și Nicușor Dan, la Guvern: „E ca la Radio Erevan”
Politică 26 aug.
Ce l-a deranjat pe Ciprian Ciucu în timpul ședinței de coaliție la care a fost și Nicușor Dan, la Guvern: „E ca la Radio Erevan”
Parteneri
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Spotmedia.ro
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile