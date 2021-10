Iarna, este esențial să acorzi o atenție mai mare nevoilor organismului și să faci anumite schimbări în ceea ce privește stilul de viață, astfel încât să previi apariția unor boli sezoniere sau să limitezi riscul de a dezvolta forme complicate ale unor afecțiuni.

Întărește-ți sistemul imunitar

Sistemul imunitar ajută organismul să lupte împotriva virusurilor și infecțiilor, de aceea este nevoie să îl menții puternic, mai ales în sezonul rece, când cazurile de răceală și gripă sunt mai numeroase. Vitamina C contribuie la întărirea sistemului imunitar, de aceea este indicat să consumi mai multe fructe și legume ori suplimente alimentare, astfel încât să oferi organismului cantitatea de vitamina C de care are nevoie. Doza zilnică recomandată, în cazul adulților, este între 75 și 90 mg de vitamina C.

Totodată, pentru sprijinirea sistemului imunitar, este bine să consumi alimente bogate în zinc. Acest nutrient contribuie, printre altele, la buna funcționare a tiroidei, a aparatului reproducător și a funcției cognitive. Zincul poate fi găsit în produse lactate și ouă, în pește și fructe de mare, în alimente de origine animală (vita, porc, oaie, miel, pui), dar și sub formă de suplimente alimentare.

Suplimentele alimentare pot fi cumpărate inclusiv dintr-o farmacie online, fără prescripție medicală. Este indicat însă să ceri sfatul unui specialist, pentru a afla valorile necesare de vitamine și minerale de care organismul tău are nevoie.

Hidratează-te

În zilele friguroase, tentația este de a bea ceai, cafea sau ciocolată fierbinte, pentru a te încălzi. Însă, nu trebuie să uiți să consumi apă. Chiar dacă nu îți va fi la fel de sete ca în timpul verii, este important să consumi cel puțin doi litri de apă pe zi, întrucât organismul are nevoie să rămână hidratat pentru a funcționa în mod corespunzător.

Dacă îți este greu să bei apă, poți suplimenta consumul cu ajutorul unor alimente bogate în apă. Printre fructele și legumele cu un conținut ridicat de apă se numără portocalele, căpșunele, pepenele, piersicile, ardeiul gras, conopida, varza, spanacul, roșiile și castraveții.

Acordă o atenție sporită umidității din casă

Umiditatea din casă poate influența starea de sănătate. Nivelul ridicat de umiditate poate cauza probleme respiratorii, poate influența calitatea somnului și poate agrava alergiile. De asemenea, umiditatea este responsabilă pentru apariția mucegaiului.

Cel mai simplu mod de a regla nivelul umidității dintr-o casă este prin aerisirea camerelor de două ori pe zi (dimineața și seara). Totodată, folosirea unui umidificator este de ajutor în sezonul rece.

Nivelul optim de umiditate dintr-o cameră diferă în funcție de temperatura de afară. Astfel, dacă temperatura este între 0 și 10 grade Celsius, umiditatea din interior ar trebui să fie sub 45%, iar când temperatura scade sub zero grade Celsius, umiditatea ar trebui să fie sub 40%.

Nu în ultimul rând, păstrează-ți obiceiurile bune în ceea ce privește activitatea fizică și ține sub control nivelul de stres.

Sursă foto: Unsplash

