U Cluj a câștigat ultimele două meciuri cu FC Argeș

Meciul poate fi urmărit în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. În caz de egalitate după cele 90 de minute regulamentare, partida va beneficia de prelungiri și, dacă va fi necesar, de lovituri de departajare pentru a stabili echipa calificată.

Dinamo București – CS Universitatea Craiova se vor confrunta în a doua semifinală, programată joi, 23 aprilie, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Câștigătoarea Cupei României va evolua în turul I preliminar din Europa League, dar trebuie să dețină licență UEFA.

U Cluj a câștigat ultimele două jocuri cu FC Argeș: 1-0 în play-off, la Mioveni, pe 21 martie, respectiv 3-1 în campionat, la Cluj Arena, pe 3 februarie.

FC Argeș nu a primit, în prima fază, licența pentru cupele europene

FC Argeș nu a primit, în primă fază, licența pentru a evolua în cupele europene. Reprezentanții clubului au precizat că au depus recurs, subliniind că procesul de licențiere este încă în desfășurare.

„Comisia de licențiere de pe lângă Federația Română de Fotbal a refuzat, în primă fază, acordarea licenței clubului nostru pentru participarea în competițiile europene în sezonul 2026-27. Astfel, vom înainta recursul în termenul legal, procesul de licențiere fiind încă în plină desfășurare. Clubul va depune toate eforturile pentru a bifa criteriile impuse de UEFA în procesul de licențiere”, a transmis clubul argeșean.

Echipele probabile

Echipele probabile din meciul FC Argeș – U Cluj, potrivit GSP.ro:

FC Argeș: Căbuz – Borța, Tudose, Sadriu, Oancea – Sierra, Rădescu, V. Rață – Moldoveanu, Matos Bettaieb. Antrenor – Bogdan Andone.

Universitatea Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Bic, Drammeh – Macalou, Nistor, El Sawy – Lukic. Antrenor – Cristiano Bergodi.

U Cluj vine, la Mioveni, după înfrângerea suferită în play-off,în deplasare, 1-2 cu Dinamo București. În schimb, FC Argeș a pierdut acasă, 1-0, cu CFR Cluj.