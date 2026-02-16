Duș walk-in

Dacă vrei o baie care să arate instant mai mare, un perete de dus walk in e probabil cea mai bună decizie pe care o poți lua. Nu doar că arată super modern, dar elimină complet senzația de cutie pe care o ai când pui o cabină clasică, cu rame, uși glisante și tot felul de elemente care fragmentează spațiul.

Un duș walk-in cu un panou de sticlă simplu, transparent, face ca lumina să circule liber și baia să pară dintr-o bucată, nu împărțită în zone înghesuite. În plus, dacă alegi o rigolă liniară și o pardoseală continuă, fără prag, va arăta foarte bine, iar baia capătă imediat acel look de hotel.

Ca idee practică, un walk-in confortabil începe de la aproximativ 90 x 120 cm, iar dacă ai spațiu spre 140 cm lungime, deja intri în zona premium, unde nu mai simți că trebuie să te ferești de pereți când te miști.

Culori deschise

Da, culorile deschise fac spațiul să pară mai mare, toată lumea știe acest lucru, dar secretul e să nu ajungi la baia complet albă, care arată ca un cabinet medical. Aerisit nu înseamnă rece, iar în 2026 deja se poartă nuanțele calde, naturale, care dau senzația de spațiu, dar și de confort.

Poți opta pentru alb murdar, bej nisipiu, greige, crem, tonuri de piatră deschisă sau chiar un verde foarte pal. Dacă ai o baie mică, un truc este să păstrezi pereții într-o nuanță foarte luminoasă și să adaugi textura prin materiale, nu prin culori stridente.

Plăcile mari ajută enorm aici, pentru că mai puține rosturi înseamnă mai puțin „zgomot” vizual. De exemplu, între o faianță 30×60 și una 60×120, diferența de aspect e uriașă, iar spațiul pare automat mai aerisit.

Mobilier suspendat

Dacă vrei aerisire, renunță la mobilierul masiv care stă direct pe podea și încarcă tot. Mobilierul suspendat e unul dintre cele mai simple trucuri care fac baia să pară mai mare, pentru că atunci când vezi podeaua continuă dedesubt, creierul percepe spațiul ca fiind mai deschis. Un dulap sub lavoar suspendat, combinat cu o oglindă mare, face baia să arate modern instant. Plus că e mult mai ușor de curățat, ceea ce contează enorm pe termen lung.

Ca proporții, într-o baie de apartament, un corp de 80–100 cm lățime este perfect pentru un aspect echilibrat, iar dacă ai spațiu, un blat mai lung cu sertare minimaliste arată super premium fără să fie opulent.

Oglinzi mari

Oglinda e practic cel mai ieftin „hack” de spațiu din lume, dar trebuie făcut bine pentru că oglinda mică, pusă timid deasupra chiuvetei, nu ajută prea mult. În schimb, o oglindă mare, care urcă spre tavan sau se întinde pe tot peretele deasupra lavoarului, dublează vizual baia.

Mai puține obiecte la vedere

Spațiul aerisit vine din cât de mult lași vizual baia să respire. Dacă ai produse peste tot, suporturi, rafturi deschise pline, sticle colorate și tot felul de lucruri mici care se adună, baia o să pară încărcată chiar dacă ai ales cele mai frumoase finisaje. Soluția este depozitarea ascunsă cu sertare, dulapuri cu fronturi simple, nișe în perete în zona dușului, spații integrate care păstrează lucrurile organizate fără să le expui.

