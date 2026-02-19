Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine

Dacă ai decis să cumperi o locuință și ai nevoie de un credit pentru a acoperi suma, primul pas este să soliciți mai multe oferte de la bănci diferite și să le compari între ele. Specialiștii au detaliat ce înseamnă dobândă fixă sau variabilă, care sunt comisioanele la care să fii atent și cum se calculează costul total al creditului. Acești indicatori sunt ușor diferiți de la o bancă la alta, de aceea este important să alegi oferta care este în avantajul tău.

Chiar dacă pare un proces care consumă timp, diferențele dintre oferte pot însemna mii de euro economisiți pe termen lung. Fiecare bancă are propriile condiții, politici de risc și strategii comerciale, iar ceea ce pare atractiv la prima vedere poate să ascundă costuri suplimentare importante.

Dobânda, unul dintre indicatorii-cheie

Unul dintre cele mai urmărite elemente este dobânda. Aceasta poate să fie fixă, variabilă sau mixtă. Dobânda fixă oferă stabilitate pe o perioadă determinată, în timp ce dobânda variabilă depinde de un indice de referință, precum IRCC, la care se adaugă marja băncii. Este important să înțelegi nu doar nivelul actual al dobânzii, ci și modul în care aceasta poate evolua în timp și ce impact are asupra ratei lunare.

Totuși, dobânda ca atare nu este suficientă pentru a evalua corect o ofertă de credit. Un indicator mult mai relevant este DAE, adică dobânda anuală efectivă. DAE include nu doar dobânda, ci și majoritatea costurilor asociate creditului: comisioane de analiză, administrare, costuri obligatorii etc. Comparând DAE din mai multe oferte, poți vedea mai clar care credit este cu adevărat mai ieftin, chiar dacă dobânda afișată este mai mică la o anumită bancă.

Ce comisioane poate să includă creditul

Comisioanele reprezintă un alt aspect esențial. Unele bănci percep comision de analiză a dosarului, comision lunar sau anual de administrare a creditului, comision de rambursare anticipată sau diverse taxe pentru modificări contractuale. Chiar dacă luate individual acestea par mici, costurile se adună în timp și pot influența semnificativ costul total al creditului.

Avansul cerut este, de asemenea, un criteriu important. În România, avansul minim este, de regulă, între 15% și 25% din valoarea locuinței, în funcție de tipul creditului și de bancă. Un avans mai mare poate să ducă la o dobândă mai bună și la o rată lunară mai mică, dar presupune un efort financiar inițial mai ridicat. Este important să găsești un echilibru între suma plătită la început și confortul financiar pe termen lung.

Alte costuri asociate creditului

Nu trebuie ignorate nici alte costuri asociate creditului pentru locuință, precum asigurarea obligatorie a imobilului, asigurarea de viață (în unele cazuri impusă de bancă), evaluarea proprietății sau cheltuielile notariale. Toate acestea influențează bugetul total și trebuie luate în calcul înainte de a lua o decizie finală.

Un credit avantajos nu este neapărat cel cu rata cea mai mică în primele luni, ci acela care se potrivește cel mai bine situației tale financiare pe termen lung. Cere oferte de la mai multe bănci și analizează-le atent, compară dobânda, DAE, comisioanele și avansul. Cere o ofertă personalizată de la banca la care îți încasezi salariul, pentru că dacă ești deja client al băncii, poți să negociezi condiții mai avantajoase pentru tine.

Înainte de decizia finală, citește contractul cu atenție și, dacă este necesar, apelează la un consultant financiar sau la un angajat al băncii. Acesta poate să îți explice toate detaliile legate de credit și îți va răspunde la toate întrebările. Nu în ultimul rând, încearcă să nu te grăbești și să analizezi piața imobiliară, pentru a vedea dacă este un moment bun pentru o achiziție. Cumpărarea unei locuințe nu trebuie să fie o decizie bazată pe impuls, ci una atent calculată. Potrivit Yahoo Finance, unele luni sunt mai potrivite pentru achiziții imobiliare, pentru că prețurile scad ușor, iar în acest context, fiecare procent în minus contează.

FOTO: Pixabay

