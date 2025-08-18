Expertiză în spatele platformei

Cuponatic.ro se diferențiază de alte platforme prin echipa pasionată care stă în spatele proiectului. Fondatorii sunt experți în marketing digital cu ani de experiență în industrie, care au observat o problemă reală pe piața românească: calitatea inconsistentă a reducerilor oferite consumatorilor.

„Am văzut prea multe cazuri în care oamenii erau dezamăgiți de coduri expirate sau reduceri inexistente”, explică unul dintre fondatori. „Ne-am propus să creăm o platformă unde fiecare ofertă este verificată și actualizată constant.”

Echipa și-a folosit cunoștințele aprofundate despre comportamentul online al consumatorilor români pentru a dezvolta o platformă care pune accent pe:

Verificarea continuă a validității codurilor de reducere

a validității codurilor de reducere Actualizarea zilnică a ofertelor disponibile

a ofertelor disponibile Interfață intuitivă adaptată preferințelor utilizatorilor români

adaptată preferințelor utilizatorilor români Categorii clare pentru o navigare facilă

Viziunea pentru viitor: Parteneriate exclusive

Planurile de dezvoltare pentru Cuponatic.ro sunt ambițioase și bine conturate. Prioritatea numărul unu este stabilirea unor parteneriate exclusive cu magazine online de top din România.

„Nu vorbim doar despre coduri de reducere standard. Vrem să oferim dealuri cu adevărat speciale, exclusive pentru utilizatorii noștri”, precizează echipa de management.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Aceste parteneriate vor include:

Reduceri exclusive disponibile doar pe Cuponatic.ro

disponibile doar pe Cuponatic.ro Oferte early access pentru produsele și promoțiile noi

pentru produsele și promoțiile noi Dealuri speciale negociate direct cu magazinele partenere

Platforma va colabora inițial cu magazinele din categorii populare precum fashion, electronice, home & deco și beauty, extinzându-se treptat către alte segmente.

Printre primele parteneriate exclusive de marca se numara cel cu brand-ul Philips – clienții pot beneficia de 15% reducere utilizând codul de reducere Philips oferit exclusiv.

Ce înseamnă pentru consumatori

Pentru utilizatorii români, lansarea Cuponatic.ro vine cu beneficii concrete și imediate. Platforma promite să elimine frustrările comune întâlnite pe alte site-uri de reduceri:

Transparență totală: Fiecare cod este testat înainte de publicare, iar utilizatorii pot vedea când a fost verificat ultima dată.

Economii reale: Focus pe reduceri substanțiale, nu doar discounturi simbolice de 5-10%.

Experiență simplificată: Procesul de găsire și aplicare a codurilor este optimizat pentru rapiditate și ușurință.

Suport local: Echipa de customer service înțelege specificul pieței românești și poate oferi asistență în română.

Momentul perfect

Lansarea vine într-un moment propice pentru piața românească de e-commerce. Cu creșterea constantă a cumpărăturilor online și cu românii din ce în ce mai atenți la prețuri, o platformă dedicată exclusiv reducerilor de calitate răspunde unei nevoi reale.

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Statisticile recente arată că peste 60% dintre românii care cumpără online caută în mod activ coduri de reducere înainte de finalizarea comenzii. Cuponatic.ro se poziționează pentru a deveni destinația principală pentru acești utilizatori.

Primul pas către o schimbare necesară

În timp ce piața abundă de platforme de reduceri, multe dintre acestea pun accent pe cantitate în detrimentul calității. Cuponatic.ro alege o abordare diferită – mai puține oferte, dar toate verificate și cu impact real asupra prețului final.

„Preferăm să avem 50 de coduri care funcționează perfect decât 500 dintre care jumătate sunt expirate”, subliniază echipa.

Pentru utilizatorii care vor să fie printre primii care beneficiază de aceste coduri de reducere exclusive, Cuponatic.ro este deja disponibil și pregătit să demonstreze că reducerile de calitate nu sunt un mit, ci o realitate accesibilă tuturor.

Sursa foto: https://cuponatic.ro/

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE