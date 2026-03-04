După lunile de toamnă și iarnă, micile detalii pot face o diferență în siguranță, performanță și confort. Și exact aici intervin articolele CRIVIT pe care Lidl le-a adus în magazine începând de luni, 2 martie: accesorii utile, de calitate și la preț accesibil, toate gândite special pentru cicliștii care vor să pornească la drum fără griji. Dacă vrei să fii pregătit 100% de drum, uite ce trebuie să ai în vedere:

1. Verifică toate strângerile esențiale – la roți, ghidon, manete, prinderi accesorii, frâne. La Lidl găsești cheia dinamometrică de la CRIVIT, care pe lângă faptul că vine cu 9 adaptoare care se potrivesc diverselor operațiuni, te ajută să rămâi în control când strângi piesele sensibile.

2. Pentru o funcționare lină, curăță și unge părțile importante ale bicicletei: lanț, frâne, schimbătoare de viteze. Periodic, bicicleta are nevoie de o curățare completă și de un strat de protecție care să asigure funcționarea optimă a pieselor. La Lidl găsești sprayul de îngrijire CRIVIT în mai multe variante: pentru lanț, frâne sau curățare generală. E tot ce ai nevoie pentru ca bicicleta ta să fie curată și să funcționeze optim, chiar și în cele mai grele condiții de drum.

3. Nu pleca la drum fără să fii pregătit pentru orice eveniment tehnic care îți poate strica distracția. În magazinele Lidl sunt în ofertă câteva accesorii esențiale, la prețuri mici, care fac diferența când ai o defecțiune tehnică sau o pană: unealta multifuncțională, o geantă de șa cu unealtă și pompa mini cu manometru.

4. Siguranța pe traseu este esențială, mai ales primăvara, când lumina se schimbă rapid și vizibilitatea poate varia de la o oră la alta. Elementele de siguranță, precum casca de ciclism cu lumină (disponibilă în mai multe mărimi, pentru copii sau adulți), ochelarii de soare cu lentile interschimbabile și luminile LED cu acumulator pentru bicicletă (față și spate) sunt accesorii indispensabile în orice situație: seri, trasee umbrite sau vreme schimbătoare.

5. Pentru confort și organizare, merită să ai la tine câteva accesorii care fac orice tură mai plăcută și lipsită de surprize. Rucsacii pentru ciclism (de 6L sau 14L, dotați cu suport de ochelari, elemente reflectorizante sau plasă pentru cască), șaua de bicicletă cu spumă de memorie (3 modele disponibile, pentru biciclete City, Trekking sau Mountainbike), recipientele de apă (model shaker pentru băuturi proteice sau model sticlă pentru apă), gențile de bicicletă (diverse modele), ciclocomputerul fără fir (cu funcții multiple) și antifurtul de bicicletă (3 variante) sunt elemente simple, dar care pot transforma experiența unei ture obișnuite într-una mai confortabilă și mai sigură.

Primăvara este momentul perfect pentru a redescoperi bucuria pedalatului, dar doar dacă bicicleta este pregătită pentru asta. Cu accesoriile potrivite, totul devine mai sigur, mai eficient și infinit mai distractiv. Până duminică, 8 martie, oferta Lidl include exact acele produse care te ajută să începi sezonul în siguranță și cu toate lucrurile importante în ordine. Curățare, verificare, siguranță, confort — toate aceste detalii fac diferența între un sezon bun și unul complicat, iar produsele CRIVIT sunt acel „upgrade rapid” pe care îl poți face fără costuri mari și cu efect imediat.

