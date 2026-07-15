Un molar de minte poate fi complet erupt, semiinclus sau inclus în os. Poate avea o poziție verticală favorabilă sau poate fi înclinat, poziționat orizontal, profund inclus și aflat în raport apropiat cu structuri anatomice importante.

Din acest motiv, întrebarea corectă înaintea unei intervenții nu este doar „trebuie scoasă măseaua?”, ci și „cât de dificil este cazul și ce trebuie evaluat înainte de extracție?”

Nu toate extracțiile de măsea de minte sunt la fel

O măsea de minte complet eruptă, cu acces bun și rădăcini favorabile, poate fi uneori îndepărtată printr-o extracție convențională.

Situația se schimbă atunci când molarul este:

inclus parțial sau complet în os;

poziționat orizontal sau oblic;

acoperit parțial de țesut gingival;

aflat în contact cu molarul vecin;

prevăzut cu rădăcini curbate sau divergente;

proiectat radiologic în apropierea canalului mandibular;

asociat cu inflamație, infecție sau episoade repetate de pericoronarită.

În astfel de situații, simpla încercare de mobilizare a dintelui poate să nu fie suficientă. Intervenția poate deveni una chirurgicală și trebuie adaptată anatomiei reale a cazului.

Pentru pacienții care doresc să înțeleagă mai bine diferența dintre o extracție simplă și un caz complex, Sparklingmoon Dental a publicat un ghid dedicat despre extracția dificilă a măselei de minte, inclusiv pentru molari incluși, poziționați orizontal sau aflați în raport apropiat cu nervul alveolar inferior.

De ce evaluarea înainte de intervenție este atât de importantă

În cazul unui molar dificil, planificarea începe înainte de extracție.

Medicul trebuie să analizeze poziția dintelui, profunzimea includerii, forma rădăcinilor, raportul cu molarul al doilea și apropierea de structurile anatomice din jur.

O radiografie panoramică poate oferi informații importante pentru evaluarea inițială. În anumite cazuri, când există suspiciunea unui raport apropiat între rădăcinile molarului inferior și canalul mandibular, poate fi indicată suplimentar o investigație CBCT.

CBCT-ul nu este obligatoriu pentru orice măsea de minte. Este o investigație recomandată selectiv, atunci când informația tridimensională poate influența evaluarea și planul intervenției.

Această etapă este importantă deoarece o extracție dificilă nu ar trebui tratată ca o procedură în care „se încearcă și se vede dacă iese”.

Dificultatea trebuie, pe cât posibil, estimată înainte.

Ce înseamnă un molar de minte inclus sau semiinclus

Un molar inclus este un dinte care nu a erupt complet în cavitatea orală și care poate fi acoperit parțial sau total de os și țesut gingival.

Un molar semiinclus a erupt doar parțial.

În jurul unei măsele semiincluse se poate forma o zonă dificil de igienizat, în care se pot acumula resturi alimentare și bacterii. Unele persoane dezvoltă episoade repetate de inflamație în jurul acestei zone.

Totuși, faptul că un molar este inclus nu înseamnă automat că trebuie extras în orice situație. Indicația se stabilește în funcție de simptome, patologia existentă, riscul pentru dintele vecin și particularitățile fiecărui caz.

Atunci când extracția este indicată, gradul de includere poate influența semnificativ dificultatea intervenției.

Măseaua de minte poziționată orizontal

Unul dintre cazurile care necesită frecvent o abordare chirurgicală este molarul inferior poziționat orizontal sau puternic înclinat.

Într-o asemenea situație, dintele nu are întotdeauna o cale favorabilă de extracție ca piesă unică.

În funcție de poziție, poate fi necesară odontosecțiunea, adică împărțirea controlată a dintelui în fragmente care pot fi îndepărtate separat.

Pentru pacient, explicația este relativ simplă: în loc să se aplice forțe tot mai mari asupra unui dinte poziționat nefavorabil, tehnica chirurgicală poate crea o cale de extracție mai controlată.

În anumite cazuri pot fi necesare și alte etape, precum realizarea accesului chirurgical, îndepărtarea controlată a unei cantități de os și sutura.

Nu fiecare molar inclus necesită toate aceste manevre. Tehnica trebuie adaptată cazului.

Ce înseamnă că măseaua este „aproape de nerv”

La molarii de minte inferiori, unul dintre aspectele importante este raportul cu canalul mandibular, în interiorul căruia se află nervul alveolar inferior.

Pe o radiografie panoramică, rădăcinile molarului pot părea foarte apropiate sau suprapuse peste traiectul canalului.

Fiind o imagine bidimensională, radiografia panoramică nu arată întotdeauna cu exactitate raportul tridimensional dintre cele două structuri.

De aceea, în cazurile selectate, medicul poate recomanda un CBCT.

Scopul nu este efectuarea automată a unei investigații suplimentare, ci obținerea informației necesare pentru o planificare mai corectă atunci când anatomia cazului ridică semne de întrebare.

Ce presupune chirurgia dento-alveolară în cazul molarilor de minte

În cazul unui molar inclus, extracția poate intra în sfera procedurilor de chirurgie dento-alveolară.

În funcție de anatomia cazului, intervenția poate presupune:

anestezie locală;

incizie și realizarea accesului către dinte;

decolarea controlată a țesuturilor;

îndepărtarea unei cantități de os, atunci când este necesar;

odontosecțiune;

îndepărtarea fragmentelor într-o ordine planificată;

toaleta plăgii;

sutură.

Nu fiecare caz necesită toate aceste etape. Un molar inclus vertical, un molar orizontal profund și un molar cu rădăcini aflate foarte aproape de canalul mandibular pot necesita abordări complet diferite.

De ce experiența clinică și recunoașterea dificultății contează

În stomatologie există o diferență importantă între o extracție simplă și un caz chirurgical complex.

Faptul că o clinică efectuează extracții dentare nu înseamnă că toate măselele de minte au același grad de dificultate.

Un caz poate părea simplu la prima vedere și poate deveni mult mai complex după analiza radiologică.

De aceea, este important ca înaintea intervenției să fie evaluate elementele care pot crește dificultatea:

poziția nefavorabilă a molarului;

includerea profundă în os;

raportul cu canalul mandibular;

rădăcinile atipice;

accesul limitat;

patologia asociată;

relația cu dintele vecin.

O abordare responsabilă presupune și recunoașterea situațiilor care depășesc posibilitățile tratamentului ambulatoriu și care necesită evaluare într-un serviciu specializat de chirurgie dento-alveolară sau chirurgie oro-maxilo-facială.

Ce întrebări poate pune pacientul înaintea unei extracții dificile

Atunci când un pacient află că are o măsea de minte inclusă sau că extracția ar putea fi complexă, câteva întrebări sunt utile înainte de intervenție:

De ce este considerat cazul dificil?

Molarul este complet inclus sau semiinclus?

Care este raportul cu canalul mandibular?

Este suficientă radiografia existentă?

Este necesar un CBCT?

Se estimează că va fi necesară odontosecțiunea?

Care sunt riscurile specifice cazului?

Care este planul de recuperare după intervenție?

Răspunsurile trebuie adaptate fiecărui pacient și fiecărei situații anatomice.

Extracții dificile de măsele de minte la Sparklingmoon Dental

Sparklingmoon Dental are două locații în Sectorul 4, pe Șoseaua Berceni 100 și Drumul Jilavei 58, și evaluează și tratează inclusiv cazuri de molari de minte incluși, semiincluși și extracții chirurgicale dificile.

În funcție de caz, intervenția poate necesita evaluare radiologică suplimentară, odontosecțiune, acces chirurgical și sutură.

O atenție deosebită este acordată evaluării dificultății înainte de începerea procedurii, tocmai pentru ca tehnica să fie adaptată poziției dintelui și raportului său cu structurile anatomice din apropiere.

Concluzie

O măsea de minte dificilă nu se definește doar prin faptul că „iese greu”.

Poziția dintelui, includerea în os, forma rădăcinilor, raportul cu nervul alveolar inferior și accesul chirurgical pot transforma o extracție aparent obișnuită într-o intervenție complexă.

Evaluarea înainte de procedură este esențială.

În cazul molarilor incluși, semiincluși sau poziționați nefavorabil, obiectivul nu este aplicarea unor forțe tot mai mari, ci alegerea unei tehnici adaptate anatomiei reale a cazului.

Pentru pacient, una dintre cele mai importante întrebări înainte de intervenție rămâne:

„A fost evaluată corect dificultatea cazului înainte să înceapă extracția?”

Autor

Dr. Laura Voicu, Medic specialist în stomatologie generală și coordonator medical Sparklingmoon Dental, cu activitate clinică inclusiv în tratamente complexe, chirurgie dento-alveolară și extracții dificile de măsele de minte incluse și semiincluse.

Sursa foto: Sparklingmoon Dental

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