Pe această idee a crescut Arabescu.ro, un brand românesc specializat în parfumuri orientale, construit de Alexandru Vochescu și Andrei Moldoveanu. Cei doi au pornit de la zero, cu multă muncă, investiții făcute pas cu pas și o direcție clară: să aducă mai aproape de publicul larg parfumuri cu personalitate, persistente și accesibile.

„Ne-am dorit ca Arabescu.ro să fie un brand pentru oameni obișnuiți, pentru cei care vor să miroasă bine, să se simtă bine și să cumpere un produs care chiar merită banii plătiți. Luxul nu trebuie să fie intimidant și nici rezervat doar celor cu bugete mari”, spun Alexandru Vochescu și Andrei Moldoveanu.

Un început simplu, dar cu multă muncă

Arabescu.ro a început într-un spațiu special amenajat acasă. Acolo se testau produsele, se pregăteau coletele, se lipeau etichetele și se răspundea clienților. Totul era făcut direct de fondatori, care încercau să înțeleagă cât mai bine ce își dorește publicul din România.

Primul an a adus vânzări de aproximativ 1.000.000 de euro, pornind din acel spațiu amenajat acasă. Creșterea a continuat rapid: în 2024, Arabescu.ro a ajuns la aproximativ 3 milioane de euro cifră de afaceri, iar în 2025 la aproximativ 5 milioane de euro. Pentru 2026, Arăbescu are ca țintă aproximativ 8 milioane de euro.

„Nu am crescut peste noapte. Am crescut în funcție de nevoi, de comenzi, de clienți și de capacitatea noastră de a susține fiecare etapă. Din spațiul amenajat acasă ne-am mutat treptat în spații mai mari, apoi într-un depozit central, iar online-ul a rămas în continuare baza businessului”, explică fondatorii.

Din online, în malluri și centre comerciale

Dacă online-ul a fost punctul de plecare, magazinele fizice au venit ca un pas firesc. Arabescu.ro are în prezent 6 locații fizice în centre comerciale importante, fiind prezent în București și Arad. În 2026, brandul urmează să deschidă încă 4 locații, cu extindere către Craiova, Pitești și Târgoviște.

Pentru 2027, obiectivul este continuarea expansiunii în alte zone și orașe ale țării.

„Pentru noi, magazinele fizice înseamnă încredere. Clientul poate intra, poate testa, poate cere o recomandare și poate vedea produsele în realitate. Ne bucură faptul că un brand românesc pornit de acasă a ajuns astăzi în centre comerciale importante, lângă branduri consacrate”, spun Alexandru Vochescu și Andrei Moldoveanu.

Parfumuri orientale pentru publicul larg

Parfumurile orientale au câștigat tot mai mult teren în România datorită aromelor intense, persistenței și raportului calitate-preț. Pentru mulți clienți, primul parfum arăbesc este o surpriză: miroase puternic, are personalitate, vine într-un ambalaj atractiv și costă mai puțin decât multe parfumuri din zona de lux clasică.

Arabescu.ro mizează pe produse testate, selecție atentă și diversitate. În portofoliu se regăsesc parfumuri dulci, vanilate, gurmande, fresh, elegante sau intense, potrivite pentru zi, seară, birou, sezon rece sau ocazii speciale.

„Un mit pe care vrem să îl schimbăm este că parfumurile arăbești sunt toate grele sau foarte dulci. În realitate, această zonă este mult mai diversă. Există parfumuri fresh, moderne, curate, elegante și foarte ușor de purtat zi de zi”, explică fondatorii Arabescu.ro.

Un brand românesc, construit pentru clienții din România

Arabescu.ro este un brand 100% românesc prin acționariat, echipă, capital și taxe plătite în România. Pentru fondatori, acest lucru contează nu doar ca identitate, ci și ca responsabilitate.

„Fiecare pas înainte înseamnă investiții în România: oameni, stocuri, logistică, magazine, taxe plătite la zi și servicii mai bune pentru clienți. Vrem să construim un business sănătos, nu doar un magazin online care vinde repede și dispare”, spun Alexandru Vochescu și Andrei Moldoveanu.

Provocările sunt constante, mai ales într-o piață în care prețul contează foarte mult. Segmentul parfumurilor orientale a devenit tot mai competitiv, iar ideile, ofertele și campaniile se replică rapid. Pentru Arabescu.ro, diferența trebuie să vină din seriozitate, consecvență și experiența oferită clientului.

„Clientul este atent la fiecare leu, iar noi trebuie să rămânem accesibili. În același timp, vrem să fim corecți, să plătim taxele la zi, să susținem echipa și să investim în dezvoltare. Nu este ușor într-o nișă cu adaosuri mici, dar tocmai aici se vede dacă un business este construit sănătos”, spun fondatorii.

„Lux accesibil” nu înseamnă doar preț bun

Pentru Arabescu.ro, ideea de lux accesibil nu se rezumă doar la preț. Înseamnă ca un client să primească un produs frumos, bine ales, persistent, ușor de comandat online sau de testat în magazin, cu o experiență simplă și plăcută.

Brandul se adresează publicului larg: oamenilor care vor să miroasă bine, să se simtă mai încrezători și să se bucure de parfumuri de calitate fără presiunea unui preț exagerat.

„Parfumul este un detaliu mic, dar poate schimba felul în care te simți. Nu credem că trebuie să fie un privilegiu. Vrem ca oamenii să descopere parfumurile orientale fără prejudecăți și să vadă că luxul poate fi și accesibil, dacă produsul este ales corect”, spun Alexandru Vochescu și Andrei Moldoveanu.

Dintr-un spațiu amenajat acasă, Arabescu.ro a ajuns la magazine în centre comerciale importante, la milioane de euro cifră de afaceri și la planuri de extindere națională. Pentru fondatori, însă, direcția rămâne aceeași: parfumuri orientale accesibile, un brand românesc construit corect și o experiență cât mai apropiată de oamenii pentru care a fost creat.

Sursa foto: arabescu.ro

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