Imagini cu Bianca Drăgușanu după o nouă intervenție estetică. Are capul bandajat: „Am făcut-o și pe asta!”

Bianca Drăgușanu a trecut printr-o nouă intervenție estetică. Vedeta a dezvăluit pe rețelele sociale că și-a făcut o otoplastie, intervenție pe care și-o dorea de mai mult timp. La două zile după operație, aceasta a vorbit despre starea sa de sănătate și despre următoarele schimbări pe care intenționează să le facă.

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Bianca Drăgușanu și-a făcut o otoplastie

Bianca Drăgușanu a ajuns din nou pe mâna medicului estetician. Vedeta a dezvăluit că, vineri, a fost supusă unei otoplastii, o intervenție chirurgicală prin care se modifică forma sau poziția urechilor.

La două zile după operație, Bianca Drăgușanu a apărut pe rețelele sociale cu capul bandajat și le-a povestit urmăritorilor cum se simte după intervenție.

„În cazul în care vă întrebați ce fac eu duminică, iată că am venit să îmi schimb pansamentul, pentru că vineri mi-am făcut otoplastia despre care v-am tot vorbit. Am făcut-o și pe asta! Am avut două zile în care mi s-a spus că nu am să pot dormi, dar de astăzi se pare că lucrurile încep să se prezinte foarte bine”, a declarat Bianca Drăgușanu, pe rețelele de socializare.

Vedeta va purta bandajul încă aproximativ zece zile, după care va putea vedea rezultatul final al intervenției.

Alte intervenții estetice sunt deja programate

Bianca Drăgușanu a declarat că otoplastia este doar una dintre intervențiile pe care și le-a propus în perioada următoare. Vedeta spune că intenționează să apeleze la un lifting endoscopic facial, iar ulterior va face și o intervenție de micșorare a sânilor.

„Următoarea intervenție va fi un lifting endoscopic, care presupune și ridicarea mușchilor, adică mușchii feței în sus (…) Eu nu spun nimănui să facă ca mine, eu sunt pasionată de acest domeniu, să îmi fac chestii, mă documentez foarte mult înainte (…) Va fi un lifting endoscopic, cu cicatrici invizibile pentru că se face undeva în păr, cu care voi ridica și mușchii (…) La sfârșitul lunii octombrie, voi face o micșorare de sâni”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu spune că se documentează înainte de fiecare operație

Bianca Drăgușanu a vorbit în repetate rânduri despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul anilor și a precizat că fiecare decizie este luată după o documentare atentă. Vedeta a subliniat că nu încearcă să convingă alte persoane să urmeze același drum, ci consideră că este o alegere strict personală.

În perioada următoare, aceasta va continua recuperarea după otoplastie, iar ulterior se va pregăti pentru noile intervenții pe care le are în plan.