Pistol, latifundiarul de Buftea

Buftea este cel mai vechi oraș din Ilfov, ridicat la acest nivel administrativ din 1968. Iar liberalul Gheorghe Pistol este primarul orașului Buftea din anul 2012, de când și-a terminat mandatul de consilier județean de Ilfov (ajuns acolo pe listele PD-L). Pistol este cunoscut ca un mare vizionar pentru că a cumpărat zeci de terenuri în „locurile și la timpurile potrivite”. Conform CV-ului său, Pistol a fost, înainte să intre în politică, „administrator în cadrul unor societăți comerciale”.

Legat de firmele la care face referire, primele consemnări sunt de fapt din anul 1998, la Danson Group SRL, unde a fost asociat și administrator până în anul 2010, când firma a fost radiată în urma falimentului. Danson Group, care se ocupa de „comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”, l-a mai avut asociat și pe Viorel Constantin Dabija, cunoscut în lumea echitației din România și președinte al Asociației Club Sportiv Shagya din Buftea.

Pe lângă Danson Group, Pistol a mai fost asociat în alte cinci firme. Dintre care doar KDP Construct SRL mai funcționează.

Firma de construcții KDP Construct a fost fondată la sfârșitul anului 2001 de Pistol și de sora sa Margareta Nistor (numele actual este Margareta Pistol). Din anul 2008, Margareta Pistol este asociat unic. Sora primarului de Buftea este cunoscută și ca fondatoare a asociației „Dumnezeu, neam și țară” care a ridicat, pe un teren pus la dispoziție de Primăria Buftea, o troiță cu însemne legionare.

Ioana Năstase, mama lui Pistol, face și ea afaceri prin firmele GD Smart Innovation SRL (fondată în 2024) și Ing Construct SRL (înființată în 2008).

În prima, firma de imobiliare GD Smart Innovation, doamna Năstase este asociată cu DXD Invest din Pitești controlată de Marian Daniel Bălțat, fost polițist al cărui nume a apărut în scandalul permiselor obținute ilegal și deținătorul unei averi fabuloase.

Ing Construct SRL este cealaltă firmă de construcții în care mama lui Pistol este asociată cu un anume Cristian Gresoi.

Pe lângă afaceri, familia Pistol deține o avere fabuloasă. Conform ultimei declarații de avere a primarului de Buftea, din noiembrie 2024, aflăm că acesta deținea peste 214.000 de metri pătrați de teren intravilan. Aproape toată suprafața de teren aparține de Buftea și, după un calcul rapid, aflăm că aceasta reprezintă în jur de 7% din suprafața orașului.

Suprafața totală de 214.000 de metri pătrați deținută de primar este formată din 66 de terenuri a căror dobândire a început în anul 2003.

Averea primarului Pistol mai conține trei spații comerciale în Crevedia, cu o suprafață totală ce depășește 1.000 mp, peste 15.000 de lei din închirieri și arende, și, cea mai mare lovitură, peste 655.000 de lei primiți de a CNAIR în urma exproprierilor pentru construcțiile de drumuri. Ca o coincidență, fără să existe vreo legătură de rudenie, deciziile de expropriere sunt semnate de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR și pretendent la fotoliul de ministru al transporturilor. Iar exproprierile au continuat să aducă venituri consistente familiei Pistol prin decizia de anul trecut a CNAIR pentru „Varianta de ocolire Buftea”.

Pistol Gheorghe. Foto: pistolgheorghe.ro

Astfel, sora primarului, Margareta Pistol beneficiază de două despăgubiri, prima în valoare 44.580 de lei pentru 1.378 mp intravilan în Buftea (împreună cu altă persoană Marcela Claudia Cotoveanu) și alți 205.543 de lei pentru un teren tot intravilan și tot în Buftea cu o suprafață de 3.856 mp. Tot pentru un teren din Buftea dar de 1.344 mp, soții Pistol (împreună cu alte patru persoane) au primit suma de 43.480 lei. Oricum, în timp, totalul exproprierilor a atras familiei Pistol sume ce se apropie de două milioane de lei.

După toate acestea, primarul Pistol și-a permis să doneze mamei sale, Ioana Năstase, trei terenuri intravilane. Salariul pe un an de primar de Buftea era de 155.000 de lei și, de anul trecut, este reprezentant al Consiliului Local Buftea în General Public Serv SA (care se ocupă de administrarea domeniului public și furnizarea serviciilor edilitar-gospodărești din oraș) și în Buftea Admin Cons SRL (care se ocupă cu administrarea și gestionarea bunurilor de interes public local).

Pistol a mai declarat că a beneficiat de un împrumut de 40.000 de euro de la un anume Dan Vasilache și el prezent cu terenuri aflate pe lista exproprierilor de către CNAIR.

Gabriel Lupulescu, primarul din Bragadiru, poreclit „Beton”

Bragadiru este oraș din anul 2006. Și aici, un alt liberal, Gabriel Lupulescu, este primar, din anul 2021. El a acces în fruntea orașului după ce fostul primar a ajuns la închisoare. Înainte, Lupulescu a fost consilier local PD-L la Primăria Sectorului 6 și este poreclit „Beton”, pentru că a devenit milionar din afaceri imobiliare de care s-a apucat în anul 1994, la vârsta de 24 de ani. Lupulescu a devenit cunoscut după ce a construit Cartierul Latin din Bragadiru (cu autorizații eliberate de primarul condamnat) și după ce presa a scris că este mândrul posesor al unui Maybach.

Gabriel Lupulescu, primarul din Bragadiru. Foto: Inquam Photos / George Călin

Pe lângă funcția de primar, Lupulescu mai reprezintă primăria și în ADP Bragadiru.

În 13 firme a fost asociat primarul de Bragadiru. GAD Special Construct SRL este cea mai veche firmă fondată de Gabriel Lupulescu în anul 1999. În 2021, primarul se retrage din această afacere, lăsând-o pe mâna urmașilor săi, Ionuț și Cătălin. Acum, firma este controlată de soția primarului, Diana Lupulescu. Și în prezent firma construiește prin sectoarele 5 și 6 și în Bragadiru, iar anul trecut a avut un profit de doar 17.000 de lei.

Dar anul 2010 a fost cel mai bun pentru afacerile lui Lupulescu care a deschis mai multe societăți comerciale. Firma de comerț GAD Supermarket SRL, care administrează câteva magazine în Cartierul Latin, a fost înființată împreună cu Romulus Enache și cu Bogdan Dan Iovan (fiul fostului fotbalist al Stelei, Ștefan Iovan). De altfel, Iovan este și directorul Latin Residence. Lupulescu a ieșit din firmă în anul 2015, iar acum asociat unic este Andreea Elena Antonescu. În ultimul an, GAD Supermarket a avut un profit de 72.000 de lei.

Tot în 2010, Gabriel Lupulescu, împreună cu soția sa Diana, fondează firma de „comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare” botezată GAD Magazine SRL. Primarul părăsește firma în anul 2021, iar acum asociat unic este soția Diana, după ce vreo patru ani au fost asociați și fiii Cătălin și Ionuț. Doar anul trecut firma a pierdut 214.000 de lei.

Tot în 2010, Gabriel Lupulescu a deschis și GAD Servicii și Întreținere SRL pentru a se ocupa de activități imobiliare. Lupulescu a ieșit și de aici în anul 2016, dar aceasta continuat să câștige contracte mari cu statul, în special cu Apă-Canal Ilfov (deținută de Consiliul Județean Ilfov), ultimul fiind chiar anul trecut, sau cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (contract actualizat chiar în acest an). Anul 2025 a adus firmei un profit de peste 627.000 de lei.

În 2013, Lupulescu deschide un restaurant în Cartierul Latin (construit de el în Bragadiru) administrat de firma Friends House Restaurant SRL. După câteva luni, domnul primar părăsește afacerea, care este preluată de diferite persoane până în anul 2019 când intră sub patronajul fraților Ionuț și Cătălin Lupulescu, urmașii primarului. Restaurantul nu a făcut profit anul trecut.

În 2015, Lupulescu a preluat firma Beton Team SRL (fondată de un anume Marian Andrei în 2011). După un an își cesionează părțile către Ionuț Lupulescu. Acum, firma se numește Celofibrei Logistic SRL și este deținută de fiii primarului, Ionuț și Cătălin Lupulescu. Firma a beneficiat de multe contracte cu statul, în special cu Primăria Sectorului 6, iar anul 2025 l-a încheiat cu un plus de 765.000 de lei.

Lupulescu mai este asociat în casa de schimb valutar Latin Exchange SRL (fondată în anul 2015, care a ieșit din 2025 cu un plus de 14.000 de lei), Latin Special Center SRL (deschisă în 2020 și cu un profit pe anul trecut de peste 1,27 de milioane lei) și Latin Residence Development SRL (înființată în anul 2012, cu un profit pe anul 2025 de 21.000 de lei), iar rolul său de administrator a fost luat de fiul Ionuț Lupulescu.

Ca avere, soții Lupulescu dețin trei terenuri intravilane de aproape două mii de metri pătrați împărțite prin București, Bragadiru și Ghermănești, o casă și un apartament în București și două spații comerciale (în Bragadiru și Ghermănești).

Soția primarului, Diana, deține un magazin de materiale de construcții în Bragadiru, prin firma Construct Home Residence SRL (doar anul trecut a avut un profit de aproape 190.000 de lei).

Silviu Gheorghe, primarul din Otopeni, judecat pentru deturnare de fonduri

Devenit oraș în anul 2000, Otopeni se bucură de administrarea primarul liberal Silviu Constantin Gheorghe de 30 de ani. Ultimul mandat l-a început în anul 2024 sub tirul acuzațiilor de corupție ale DNA. Povestea cu DNA a început în anul 2022 când procurorii au descins la Primăria Otopeni și l-au reținut și trimis în judecată pe primarul Silviu Constantin Gheorghe și pe alți funcționari. Acuzațiile sunt de abuz în serviciu. Pe scurt, primarul Silviu Constantin Gheorghe este acuzat că a deturnat vreo șapte milioane de euro.

Silviu Constantin Gheorghe. Foto: pagina personală de Facebook

Averea primarului, aflată sub sechestru, este una consistentă. Conform ultimei declarații de avere, din 2024, Silviu Constantin Gheorghe deține nu mai puțin de 14.400 de metri pătrați de teren intravilan, două apartamente și o casă, toate în Otopeni.

Acum pensionară, soția sa a lucrat la firma Raul – Alex Service SRL deținută de Mihail Grigore, fostul partener de afaceri al primarului în firma Apolodor SM SRL (aflată acum în dizolvare). Raul – Alex Service SRL a spălat ani întregi mașinile Romatsa SA, companie de stat cu care a avut contracte.

Fiul primarului, Daniel Andrei Gheorghe, este și el liberal ales deputat de Ilfov încă din anul 2014.

Petre Iacob, primarul din Popești-Leordeni, certificat de revoluționar contestat de autorități

Popești-Leordeni a atins statutul de oraș în anul 2004. Iar din anul 2012, Petre Iacob este primarul orașului Popești-Leordeni. Parcursul său politic a oscilat între PSD și Pro România. Primul mandat l-a câștigat cu susținerea social democraților, dar în 2020 a acuzat conducerea PSD Ilfov de legături cu grupări interlope și a fost exclus din partid. A trecut la formațiunea condusă de Victor Ponta, ca în anul 2024 să se întoarcă la PSD. Iacob a lucrat ca mecanic după ce a terminat școala profesională în 1974. Liceul l-a absolvit după revoluție, în anul 1999, perioadă în care a început să facă și afaceri de familie, fiind asociat în patru firme care se ocupau cu transporturi de mărfuri, măcelărie, restaurante, comerț, construcții, imobiliare etc.

Petre Iacob, primarul din Popești-Leordeni. Foto: primăria-popești-leordeni.ro

Averea lui Iacob cuprinde peste 12.000 de metri pătrați de teren intravilan, o casă și 14.000 de metri pătrați de teren extravilan, toate în Popești-Leordeni.

Dar adevărata avere a primarului sunt copiii, care se ocupă acum de toate afacerile familiei și câștigă milioane din construcții și imobiliare. Adică ei construiesc, iar tatăl lor le dă autorizațiile.

În ultimii ani, Primăria Popești-Leordeni a dat autorizații pentru Tower Residence SRL, Sky Boutique SRL, Palm Residence DeLuxe SRL sau Joya Shoes Concept SRL, firme cu profituri de milioane, în care sunt asociați copiii primarului și care au construit cam tot prin orașul păstorit de Iacob.

Cu profituri anuale de milioane de lei, Joya Shoes Concept SRL (anul 2025 l-a încheiat cu un profit ce a depășit 6,3 milioane de lei, dar recordul l-a avut în anul 2023, cu aproape 14 milioane pe plus) a fost înființată în 2016 de Claudia Iacob (fiica primarului) și Theodora Adelina Căpățână (cumnata ei) pentru fabricarea încălțămintei (din 2020, Claudia Iacob este asociat unic). De trei ani, firma supraviețuitoare s-a apucat și de dezvoltare imobiliară. Cele două afaceriste au mai avut împreună Joyas Vibe SRL (înființată în 2017 și dizolvată în 2021), tot cu activitate de fabricarea încălțămintei. La Shoes Concept SRL lucrează și soția primarului.

Palm Residence DeLuxe SRL și Tower Residence SRL sunt alte firme de milioane. De exemplu, prima a avut, doar în anul 2025, un profit de peste 2,1 milioane de lei.

Cele mai cunoscute proiecte de dezvoltare imobiliară în care s-au implicat frații Iacob sunt blocuri de locuințe cu peste 1.000 de apartamente în Popești-Leordeni, un imobil turn cu 10 niveluri în sectorul 4, patru imobile de patru etaje în șoseaua Olteniței, un ansamblu cu cinci blocuri și 500 de apartamente, în zona Pasarelei Berceni denumit Apollo Residence, iar anul trecut erau în proces de a da marea lovitură prin vânzarea unui proiect imobiliar care vizează construcția unui parc format din 12 hale de depozitare, plus două clădiri pentru magazine, vizavi de platforma industrială Danubiana.

În 2022, primarul Iacob a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, iar în același an, după ce a răvășit afacerile de dezvoltare imobiliară din Popești-Leordeni, DNA l-a chemat ca martor.

În 2012, fiul primarului, Tudor Adrian Iacob, împreună cu Dragoș Cătălin Voicu (care a mai apărut prin afacerile familiei), fondează Auto Garage Expert SRL. Feciorul primarului iese din firmă în anul 2015, dar contractele cu Utilpub Prest Eco Serv PPL SRL, compania Primăriei Popești-Leordeni, continuă până în zilele noastre. Așa că anul trecut la încheiat cu un profit de peste 2,65 de milioane de lei.

Pe lângă salariul de primar, Petre Iacob mai încasează și pensia, și indemnizația de revoluționar de peste 77.000 de lei. Acum patru ani, Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 a propus anularea certificatului de revoluționar al lui Petre Iacob, pe motiv că nu a fost obținut pe merit.



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