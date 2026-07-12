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Rezultatele loto din 12 iulie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 39,74 milioane de lei la tragerea Loto 6 din 49 din 12 iulie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,74 milioane de lei (peste 7,59 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,31 milioane de lei (peste 632.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,60 milioane de lei (peste 306.800 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 338.900 de lei (peste 64.700 de euro). La Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 411.500 de lei (peste 78.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 376.300 de lei (peste 71.800 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 305.300 de lei (peste 58.300 de euro).

Loteria Română organizează duminică, 12 iulie, Tragerile Speciale Loto ale Verii

Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează:

Loto 6/49 – 100.000 de lei

– 100.000 de lei Joker – 50.000 de lei

– 50.000 de lei Loto 5/40 – 25.000 de lei

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru Loto 6/49 : 9 lei

: 9 lei pentru Joker : 8 lei

: 8 lei pentru Loto 5/40 : 6 lei

: 6 lei pentru Noroc : 4 lei

: 4 lei pentru Noroc Plus : 3 lei

: 3 lei pentru Super Noroc: 2 lei

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.















