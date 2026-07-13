Deși publicul larg îl asociază instantaneu cu succesul muzical fulminant pornit odată cu trupa Vama Veche, Tudor Chirilă își revendică cu tărie statutul de actor, meseria sa de bază. Noul proiect de la Pro TV reprezintă pentru el o oportunitate excelentă de a le reaminti telespectatorilor valențele sale, dincolo de rolul de antrenor la Vocea României sau de scena concertelor. Într-un dialog sincer, el explică de ce partea financiară trece pe plan secund atunci când alege un proiect și cum reușește să gestioneze lucrurile astfel încât să nu facă niciun compromis.

Tudor Chirilă, dezvăluiri din culisele serialului „Trafic”

În serialul Trafic, difuzat pe Pro TV și pe Voyo, Tudor Chirilă este Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă.

Libertatea: Ce te-a atras la serialul „Trafic”? În decizia pe care ai luat-o, au contat echipa, proiectul – cum te pune în valoare – și partea financiară?

Tudor Chirilă: Nu, de multe ori, partea financiară contează cel mai puțin. Așa, ca să scoatem chestia asta. Eu sunt pasionat de teatru și asta este meseria mea. Sigur că nu o faci pe gratis, dar nu asta contează. Eu mi-am dorit și am vorbit de foarte multe ori cu echipele, cu managementul Pro că îmi doresc foarte mult să nu fiu văzut doar ca o vedetă în muzică, pentru că eu la bază sunt actor și m-am luptat toată viața. Din păcate pentru partea mea de actorie, muzica m-a dus foarte repede la succes, începând cu Vama Veche. A fost mult prea rapid. Și atunci am o glumă: actorii mă consideră muzician, muzicienii mă consideră actor (râde). Prin urmare, am fost bucuros să pot să arăt asta cu o distribuție atât de mare, înțelegând un canal de televiziune care ajunge la atât de mulți oameni.

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Pe de altă parte, știam că echipa este sudată și că nu este la primul serial. Vorba aceea de la „Vlad”, în care am jucat și eu, am avut o apariție, știam tot ce s-a făcut. Cu Anghel (n.r. Anghel Damian) sunt coleg la teatru, pe Iță și pe Milo îi cunosc foarte bine și am și lucrat cu Milo în diverse alte ipostaze. Era un fel de „te duci între prieteni” și asta este foarte important. Echipa este profesionistă, de la primul șofer la ultimul tehnician sau invers, nu vreau să pun pe nimeni mai jos decât altcineva. Atunci sunt toate datele ca să fie o chestie ok.

Tudor Chirilă, dependent de bicicletă și de metrou

Libertatea: Propunerea a venit într-o perioadă în care ai putut să mergi la filmări sau a trebuit să renunți la vreun proiect de teatru, de exemplu?

Tudor Chirilă: S-a nimerit. Eu încerc să mi le aranjez destul de bine, pe etape. Dacă știu, de exemplu, că se va face sezonul doi să zicem, știu că va fi un interval de filmare, am grijă să-mi aranjez lucrurile de asemenea manieră încât să fac un singur lucru, dar bine, o dată. Nu prea mă mai descurc și nu prea m-am descurcat niciodată cu două lucruri în același timp. Pentru mine, acesta este un exemplu că lucrurile nu ies bine dacă le amesteci. Și atunci faci pauză, faci teatru, faci pauză, faci un serial. Muzică fac tot timpul, adică muzică fac și în autobuz sau la metrou.

Libertatea: Mergi cu metroul?

Tudor Chirilă: Da, da, foarte mult. Am abonament, fac câte 5, 6, 7 călătorii pe zi.

Libertatea: Și cum reacționează trecătorii obișnuiți când te văd?

Tudor Chirilă: În București oamenii sunt foarte ok. Nu te bagă în seamă, nu-ți invadează intimitatea. Mai zâmbesc, se mai uită urât, după caz (râde).

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Libertatea: Ai renunțat la confortul mașinii personale din cauza traficului din Capitală?

Tudor Chirilă: M-am gândit că este mult mai eficient. Am o bicicletă pe care o pliez, intru la metrou cu ea, m-am dus. Să zicem că merg la Hala Traian, unde n-ai stație de metrou. Mă duc până la Unirii, iar de acolo merg cu bicicleta până la Hala Traian. Când mă întorc, pliez din nou bicicleta și intru la metrou la Unirii. Dacă a trecut de ora 20:00, nici nu mai pliez bicicleta. În plus, nu am probleme cu locul de parcare. Găsirea unui loc de parcare îți mai ia în București cam 10 minute din timpul destinat întâlnirii. Adică trebuie să adaugi la călătorie 10 minute pentru căutarea parcării și, dacă vrei să ajungi și cu 10 minute înainte, sunt deja 20 de minute în plus pe care le pierzi. Uite, de exemplu, ca să ajung aici, la evenimentul de lansare, am plecat de acasă cu doar 15 minute înainte, în loc de jumătate de oră.

Tudor Chirilă: „Nu mai fumez de 20 de ani”

Libertatea: Revenind la serialul „Trafic”, au fost scene care te-au scos din zona ta de confort?

Tudor Chirilă: A fost o zi de filmare cu Dragoș în care a trebuit să fumez, iar eu nu mai fumez de 20 de ani. Și am fumat țigări, pentru că nu puteam să fumez plante medicinale. La finalul zilei, când am plecat, am crezut că vomit efectiv. A fost atât de complicat pentru mine, pentru că s-au făcut multe duble, iar aceea a fost una dintre cele mai grele.

A mai fost o scenă de urmărire în care cred că am urcat vreo 600 de trepte. A fost foarte greu, mai ales că mă țineam după un puști de 20 de ani și a fost o adevărată provocare. Deci au fost câteva, astea două au fost cele mai complicate.

Și a mai fost o scenă în beci! Eram legat în beci și unde a fost o bătaie ca să ies de acolo. Filmările au avut loc într-un beci, undeva la o fermă. Nu cred că am înghițit atâta praf în viața mea. Am plecat de acolo și am tușit două zile. Trebuia să primesc spor de condiții nașpa.

Foto: Pro TV/ Libertatea

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