„Am simțit imediat că acest loc merită un viitor”

Un sat părăsit, 17 clădiri istorice și peste 90 de coproprietari din mai multe țări. Aceasta este povestea Borgo Batone, o așezare aflată în apropierea orașului italian Lucca, regiunea Toscana, care a renăscut datorită unui proiect comunitar neobișnuit.

Inițiativa nu urmărește transformarea locului într-un resort exclusivist, ci într-o comunitate în care proprietatea, responsabilitatea și deciziile sunt împărțite între toți membrii.

Katrin Frische, istoric și una dintre persoanele care au pus bazele proiectului, spune că ideea a apărut aproape spontan, în timpul primei vizite în sat. Ea și partenerul său, arhitectul Patric Meier, dezvoltă de mulți ani proiecte de locuire și vacanță în comunitate. Când au aflat că Borgo Batone este disponibil, au plecat în Toscana fără un plan clar.

„Ne ocupăm de mulți ani de proiecte dezvoltate în comunitate. Partenerul meu, Patric Meier, este arhitect, iar împreună am inițiat deja mai multe astfel de proiecte. Așa am ajuns să aflăm despre Borgo Batone. Am mers în Toscana mai degrabă din curiozitate, fără intenția de a transforma locul într-un proiect propriu.

Însă chiar în prima dimineață, în timp ce luam micul dejun și priveam peisajul, ascultând apa izvorului, am avut imediat sentimentul că acest loc merită un viitor. În același timp, am înțeles că un sat întreg nu poate fi susținut de o singură familie. Astfel de locuri trăiesc atunci când responsabilitatea și frumusețea lor sunt împărțite. Așa s-a născut ideea ca Borgo Batone să fie deținut împreună cu oameni care împărtășesc aceeași viziune”.

La acea vreme, satul era complet pustiu. Fostul proprietar cumpărase treptat casele abandonate, pe măsură ce locuitorii plecaseră. Doar vila principală era restaurată impecabil, iar câteva clădiri mai puteau fi locuite. Restul necesitau lucrări importante de renovare.

Nimeni nu deține o casă. Toți sunt proprietarii satului

Inițiatorii au luat în calcul vânzarea fiecărei case separat, însă au renunțat rapid la această idee.

„Clădirile sunt foarte diferite, iar unele nu pot fi utilizate eficient ca proprietăți individuale. În plus, vila cu piscină este centrul întregului ansamblu. Împărțirea ar fi creat dezechilibre și nedreptăți. De aceea am ales modelul actual: fiecare deține o parte din întregul sat.”

Potrivit lui Frische, la început exista teama că oamenii nu vor investi într-un loc fără să știe care va fi „casa lor”. Interesul a demonstrat însă contrariul.

Investiția este de 50.000 de euro pentru fiecare membru

Persoanele care vor să intre în proiect depun o singură dată suma de 50.000 de euro, sub forma unui împrumut acordat cooperativei.

„Nu este o cumpărare pentru o locuință concretă, ci o participare la proprietatea comună.”

Pe lângă această contribuție, membrii achită anual costurile de funcționare.

În schimb, fiecare primește un număr de „Batonis”, o monedă virtuală internă care permite rezervarea spațiilor de cazare. În funcție de tipul locuinței alese, aceasta echivalează cu aproximativ 25-50 de nopți petrecute anual în sat. Dacă un membru nu își folosește toate drepturile, acestea pot fi oferite altor persoane, schimbate sau chiar vândute.

O comunitate formată din oameni cu profesii foarte diferite

În prezent, comunitatea are 92 de membri din Germania, Italia, Austria, Franța și Elveția. Numărul maxim va fi de 99. Împreună cu familiile și invitații lor, aproximativ 200-250 de persoane vor utiliza satul, însă niciodată în același timp.

Frische spune că ceea ce îi unește este dorința de a face parte dintr-o comunitate.

„Imaginea unei mese lungi, la care oamenii stau împreună sub copaci, trezește o dorință uriașă. Ospitalitatea este foarte importantă pentru noi. Cine ajunge aici este primit cu brațele deschise și, de multe ori, este întâmpinat cu o masă pregătită.”

„Comunitatea nu este o armonie impusă”

Inițiatoarea proiectului subliniază că viața în comunitate presupune și conflicte.

„Comunitatea este un mare teren de experimentare. Avem oameni din domenii foarte diferite – comunicare, antreprenoriat, arhitectură, energie regenerabilă sau grădinărit. Toată această experiență adunată la un loc este extraordinară.”

Cine părăsește proiectul primește banii înapoi

„Nu votăm prin majoritate. Analizăm obiecțiile și încercăm să găsim soluția cu care întreaga comunitate poate merge mai departe, știind că deciziile pot fi ajustate ulterior.”

Frische recunoaște că procesul nu este întotdeauna simplu.

„Muncim mult pentru asta. Au existat și persoane care au decis să părăsească proiectul, pentru că își imaginaseră altfel viața în comunitate. În astfel de situații, investiția de 50.000 de euro este returnată.”

„Învățăm cum funcționează viața în comunitate”

Borgo Batone se află la aproximativ 15 kilometri nord-vest de Lucca, în comuna Pescaglia.

Potrivit lui Frische, încă de la început organizatorii au încercat să stabilească o relație apropiată cu autoritățile și locuitorii din zonă, pentru a evita impresia că ar crea o enclavă exclusiv germană.

Pe proprietate există și un izvor cu apă de calitate terapeutică, folosit inclusiv de localnici.

„Mulți se bucură că în sat a revenit viața.”

Întrebată dacă astfel de inițiative ar putea deveni mai numeroase în contextul creșterii prețurilor locuințelor, Katrin Frische spune că există deja proiecte similare în Germania și o cerere tot mai mare pentru acest tip de proprietate.

„În Borgo Batone se poate locui doar temporar. Este un loc în care învățăm cum funcționează viața în comunitate, cum dialogăm și cum rezolvăm problemele împreună. Cea mai mare forță a unei astfel de comunități este să ne privim unii pe alții cu bunăvoință. Cred că acest lucru lipsește prea mult din societatea de astăzi”.

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