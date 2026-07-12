Berbec

Noua lună plină de energie aduce oportunități excelente în zona casei, a familiei și a chestiunilor domestice. Chiar dacă încă analizezi situații din trecut, acum ai șansa clară de a face un pas important înainte.



Taur

În ciuda efectelor lui Mercur retrograd, noua lună îți activează sectorul intelectual, proiectele de comunicare și călătoriile. Chiar dacă apar unele întârzieri, se deschide o fereastră favorabilă pentru a-ți exprima ideile și a învăța lucruri noi.

Gemeni

Dacă ai avut parte de stres financiar în ultima vreme, noua lună vine ca o gură de aer proaspăt și poate aduce o nouă ofertă de muncă sau o mărire de salariu. Merită să te pui în valoare, existând chiar șansa de a revigora o veche sursă de venit.



Rac

Singura lună nouă din acest an în semnul tău îți oferă un adevărat restart cosmic pentru a deschide un nou capitol în viață. Secretul succesului este să acționezi acum, mai ales dacă inițiativele tale au o legătură cu trecutul.



Leu

Noua lună deschide porți mari spre vindecare, intimitate și echilibru mental, ajutându-te să rezolvi sursele recente de stres sau anxietate. Este momentul ideal să apelezi la un specialist care îți poate ghida pașii spre liniște.



Fecioară

Această lună nouă aduce un aer festiv în viața ta socială, punând accentul pe prieteni și conexiuni. Cei din jur vor fi extrem de receptivi și dornici să te sprijine, așa că nu ezita să le ceri ajutorul sau favoruri.



Balanță

Oportunitățile profesionale reapar la orizont, oferindu-ți șansa perfectă să îți recalibrezi strategia de carieră. Chiar dacă Mercur retrograd îți cere să nu te grăbești, poți începe deja să muți piesele de șah pentru succesul din lunile următoare.



Scorpion

Dorința de explorare și de extindere a orizonturilor devine prioritară datorită noii luni. Fie că este vorba despre călătorii pe distanțe lungi, studii sau spiritualitate, unul dintre aceste domenii va fi cheia fericirii tale în această perioadă.



Săgetător

Veștile bune vin pe plan financiar, unde blocajele sau întârzierile legate de sume mari de bani încep în sfârșit să se rezolve. Noua lună pune lucrurile în mișcare și îți readuce optimismul, după o perioadă destul de turbulentă.



Capricorn

Confuziile recente din relații și parteneriate încep să se disipeze treptat datorită influenței lunii noi. Vei realiza că poți găsi o cale de mijloc și o armonie solidă alături de ceilalți, chiar dacă legăturile au fost tensionate în ultima vreme.



Vărsător

Dacă stilul tău de viață a fost haotic în ultimul timp, această lună nouă te ajută să restabilești echilibrul dintre muncă și relaxare. Perioada următoare este perfectă pentru a face îmbunătățiri vizibile în ceea ce privește jobul sau starea de sănătate.



Pești

Noua lună nouă acționează ca o salvare în fața neînțelegerilor din planul sentimental și aduce oportunități romantice. Cei singuri pot relua legătura cu o persoană din trecut, iar dacă apare cineva nou, recomandarea este să prinzi încredere treptat, fără grabă.

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