Berbec

Noua lună plină de energie aduce oportunități excelente în zona casei, a familiei și a chestiunilor domestice. Chiar dacă încă analizezi situații din trecut, acum ai șansa clară de a face un pas important înainte.

Taur

În ciuda efectelor lui Mercur retrograd, noua lună îți activează sectorul intelectual, proiectele de comunicare și călătoriile. Chiar dacă apar unele întârzieri, se deschide o fereastră favorabilă pentru a-ți exprima ideile și a învăța lucruri noi.

Gemeni

Dacă ai avut parte de stres financiar în ultima vreme, noua lună vine ca o gură de aer proaspăt și poate aduce o nouă ofertă de muncă sau o mărire de salariu. Merită să te pui în valoare, existând chiar șansa de a revigora o veche sursă de venit.

Rac

Singura lună nouă din acest an în semnul tău îți oferă un adevărat restart cosmic pentru a deschide un nou capitol în viață. Secretul succesului este să acționezi acum, mai ales dacă inițiativele tale au o legătură cu trecutul.

Leu

Noua lună deschide porți mari spre vindecare, intimitate și echilibru mental, ajutându-te să rezolvi sursele recente de stres sau anxietate. Este momentul ideal să apelezi la un specialist care îți poate ghida pașii spre liniște.

Fecioară

Această lună nouă aduce un aer festiv în viața ta socială, punând accentul pe prieteni și conexiuni. Cei din jur vor fi extrem de receptivi și dornici să te sprijine, așa că nu ezita să le ceri ajutorul sau favoruri.

Balanță

Oportunitățile profesionale reapar la orizont, oferindu-ți șansa perfectă să îți recalibrezi strategia de carieră. Chiar dacă Mercur retrograd îți cere să nu te grăbești, poți începe deja să muți piesele de șah pentru succesul din lunile următoare.

Scorpion

Dorința de explorare și de extindere a orizonturilor devine prioritară datorită noii luni. Fie că este vorba despre călătorii pe distanțe lungi, studii sau spiritualitate, unul dintre aceste domenii va fi cheia fericirii tale în această perioadă.

Săgetător

Veștile bune vin pe plan financiar, unde blocajele sau întârzierile legate de sume mari de bani încep în sfârșit să se rezolve. Noua lună pune lucrurile în mișcare și îți readuce optimismul, după o perioadă destul de turbulentă.

Capricorn

Confuziile recente din relații și parteneriate încep să se disipeze treptat datorită influenței lunii noi. Vei realiza că poți găsi o cale de mijloc și o armonie solidă alături de ceilalți, chiar dacă legăturile au fost tensionate în ultima vreme.

Vărsător

Dacă stilul tău de viață a fost haotic în ultimul timp, această lună nouă te ajută să restabilești echilibrul dintre muncă și relaxare. Perioada următoare este perfectă pentru a face îmbunătățiri vizibile în ceea ce privește jobul sau starea de sănătate.

Pești

Noua lună nouă acționează ca o salvare în fața neînțelegerilor din planul sentimental și aduce oportunități romantice. Cei singuri pot relua legătura cu o persoană din trecut, iar dacă apare cineva nou, recomandarea este să prinzi încredere treptat, fără grabă.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.RO
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Politică 11 iul.
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Parteneri
Pensionar la 40 de ani? Strategia radicală prin care tot mai mulți tineri își cumpără libertatea. Cum se aplică în România
Adevarul.ro
Pensionar la 40 de ani? Strategia radicală prin care tot mai mulți tineri își cumpără libertatea. Cum se aplică în România
Mărturie sfâşietoare a colegului de curse al lui Adrian Rus: „În competiţia adevărată pui totul pe tavă, chiar şi viaţa!”
Fanatik.ro
Mărturie sfâşietoare a colegului de curse al lui Adrian Rus: „În competiţia adevărată pui totul pe tavă, chiar şi viaţa!”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini cu Bianca Drăgușanu după o nouă intervenție estetică. Are capul bandajat: „Am făcut-o și pe asta!”
Stiri Mondene 15:46
Imagini cu Bianca Drăgușanu după o nouă intervenție estetică. Are capul bandajat: „Am făcut-o și pe asta!”
Unde s-a angajat fiul Geaninei Ilieș. Patrick vrea să fie independent financiar și să-și cumpere singur prima mașină
Stiri Mondene 14:30
Unde s-a angajat fiul Geaninei Ilieș. Patrick vrea să fie independent financiar și să-și cumpere singur prima mașină
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Ea este alpinista care a murit în munţii Bucegi, după ce a căzut de la 10 metri. Antonia era medic dentist
ObservatorNews.ro
Ea este alpinista care a murit în munţii Bucegi, după ce a căzut de la 10 metri. Antonia era medic dentist
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax.ro
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Cine erau artiștii aflați în avionul prăbușit în Bahamas? Pilotul și restul pasageilor au murit
Redactia.ro
Cine erau artiștii aflați în avionul prăbușit în Bahamas? Pilotul și restul pasageilor au murit
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului
KanalD.ro
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului

Politic

Calculele lui Ilie Bolojan: câte poduri și pasaje rutiere s-ar putea construi în România, dacă statul nu ar mai risipi banii. „Cheltuielile sunt la jumătate faţă de 2024”
Politică 15:37
Calculele lui Ilie Bolojan: câte poduri și pasaje rutiere s-ar putea construi în România, dacă statul nu ar mai risipi banii. „Cheltuielile sunt la jumătate faţă de 2024”
Nicușor Dan îi cheamă luni la consultări pe liderii fostei coaliții de guvernare, la Cotroceni: „Nu fac un exercițiu de imagine”
Politică 14:27
Nicușor Dan îi cheamă luni la consultări pe liderii fostei coaliții de guvernare, la Cotroceni: „Nu fac un exercițiu de imagine”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cauza accidentului în care a murit motociclistul Adrian Rus la Brno! Poliția a intrat pe fir
Fanatik.ro
Cauza accidentului în care a murit motociclistul Adrian Rus la Brno! Poliția a intrat pe fir
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare