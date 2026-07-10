Ea deschide dosarul și examinează „carnetul de muncă”, originalul și copia. Ștampilează copiile cu „conform cu originalul”. Fără grabă. Îți amintești prima zi de muncă. Angajat la o fabrică de râșnițe și aspiratoare. Ți-au dat un halat albastru și un ecuson pe care era înscris numele tău și, dedesubt, „inginer”. Cu I mare. Ți-ai tras halatul și ți-ai prins ecusonul în piept. 

Ar trebui să-ți amintești de Nae Tănăsescu, primul muncitor care te-a salutat vesel în prima dimineață când ai intrat în hala de strunguri, freze și raboteze: „Să trăiți, domnu inginer!”. Atunci ai tresărit. A fost singura satisfacție profesională în anii de stagiatură: „Să trăiți, domnu inginer!”. Dar nu ți-a plăcut ingineria. Nae Tănăsescu nu mai poate să confirme, s-a prăpădit de mult.

Doamna verifică „livretul militar”. Ai putea să-ți amintești ziua însorită de toamnă, pe malul mării, când ai tras cu pistolul… Carpați? Așa se numea? Carpați? Nu-ți amintești… Toate cele trei gloanțe le-ai tras în largul mării. Te-ai uitat la pistol ca un soldat bun de „carne de tun”. Apoi ți-ai aprins un „Carpați” fără filtru. „Servesc patria!”

Doamna examinează „diploma de absolvire” și „adeverința de la facultate”, iar amintirea te lovește brutal: ziua în care ți-ai susținut examenul de diplomă. Lucrarea ta își propusese să îmbunătățească viteza benzii pentru o mașină de îmbuteliat sucuri. Pe vremea aceea nu băuseși niciodată Coca-Cola. Dar mașina ta îmbutelia sucuri de fructe. Sucurile tinereții tale. Ai schimbat câteva roți dințate din proiectul inițial, ai calculat rezistența unor pinioane și ai scris urmând indicațiile profesorului, șef de proiect. N-ai inventat, n-ai inovat; ai schimbat ceva, dar n-ai plagiat.

Vreo trei zile înaintea susținerii examenului ai repetat, în fața oglinzii, prezentarea pe care urma s-o faci în fața comisiei. Cu voce tare, atent la mișcările mâinilor, mai întâi singur, apoi în fața familiei. Taică-tu, ceferist vechi, a dat din cap: mașina asta a ta nu se compară cu o locomotivă. El a regretat toată viața că nu te-ai făcut inginer la CFR. Ai fost un actor care își repetă rolul. Cu dezinvoltură, cu trăire, cu pasiune pentru mașina ta de îmbuteliat sucuri. Profesorii din comisie au fost încântați. 

Parcă ai fost un Marcel Iureș în rolul lui Richard al III-lea. (Dar să nu exagerăm!) Numai un profesor ți-a reproșat că, prin mărirea vitezei de îmbuteliere, nu ai calculat numărul de rebuturi. Important! Pentru că îmbutelierea are și rebuturi. N-ai primit nota maximă, dar nota bună obținută te-a făcut să ieși din sală ca o furtună și să te oprești în prima cârciumă. Ai băut cu prietenul tău Lorin, oțelar la combinat, până la ora închiderii. Numai vodcă, fără niciun suc.

Doamna îți înapoiază copia după „certificatul de naștere” al fiicei, cu precizarea că nu este necesară, doar în cazul femeilor… Tu n-ai născut, ha, ha! Dar îți ștampilează copia după buletin. Ce mutră ofilită ai! Nu se compară cu pozele alb-negru din „carnetul de muncă” și „livretul militar”. Îți vine să tragi de obrajii tăi pământii – te-ai bărbierit la sânge în această dimineață friguroasă – să tragi cât poți, ca să-ți scoți masca de pe față și doamna să te vadă așa cum ai fost cândva, să-ți înapoieze toate actele din dosar: „Nu sunteți eligibil, veniți peste 35 de ani!”, iar tu să ieși în stradă ca un mânz liber, însetat de alergătură și de viață. Tremuri și ți s-a uscat limba.

Doamna se mai uită pe o adeverință. Mai bine șterge-ți amintirea acelui loc în care ai suferit: prost plătit, prost apreciat. Ea perforează toate documentele, le așază într-un dosar cu șină, închide dosarul și începe să verifice în computer. Ai vrea să știi ce spune computerul. Te găsește? Te-a înregistrat? Te aprobă? Îți vine să faci un gest nebunesc: să te repezi și să înșfaci computerul, să-l trântești de podea, să-l calci în picioare, țăndări să se facă. Să strigi: „Nu vreau! Nu vreau!” Și să nu te mai întorci niciodată la doamna. Dar nu îndrăznești, pentru că ți-e frică. De anii tăi ți-e frică. Un neputincios în care frica crește cu fiecare an pe care-l trăiești.

Doamna ridică privirea din computer, notează un număr pe coperta dosarului, îți spune că „dosarul este complet”. Un nod ți se proptește în gât. Îți vine s-o îmbrățișezi cu durere pe această femeie necunoscută, dar ești bărbat în toată firea – cum să plângi, mucosule? De la frigul dimineții îți curge nasul. Doamna scrie o recipisă și ți-o întinde fără nicio emoție, dar glasul ei îți trezește primul zâmbet al unei noi vieți: „Pensionare fericită!”

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Am aflat cu ce propunere de premier merge PNL la discuțiile de luni cu Nicușor Dan! Românii au reacționat imediat când i-au auzit numele
Viva.ro
Breaking! Am aflat cu ce propunere de premier merge PNL la discuțiile de luni cu Nicușor Dan! Românii au reacționat imediat când i-au auzit numele
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.RO
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
Sportiva a primit interdicție permanentă în UE, iar acum a aprins imaginația fanilor » Mesajul care i-a lăsat mască
GSP.RO
Sportiva a primit interdicție permanentă în UE, iar acum a aprins imaginația fanilor » Mesajul care i-a lăsat mască
Parteneri
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Politică 09 iul.
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Parteneri
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Adevarul.ro
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Pe cine a sunat Lionel Messi imediat după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Pe cine a sunat Lionel Messi imediat după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini rare cu cei nouă copii ai lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel, mesaj emoționant despre familia numeroasă
Stiri Mondene 08:51
Imagini rare cu cei nouă copii ai lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel, mesaj emoționant despre familia numeroasă
Bianca Drăgușanu, declarații acide la adresa lui Victor Slav. Ce a spus despre tatăl fetiței sale: „El e influencer, e în vacanță”
Stiri Mondene 09 iul.
Bianca Drăgușanu, declarații acide la adresa lui Victor Slav. Ce a spus despre tatăl fetiței sale: „El e influencer, e în vacanță”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
ObservatorNews.ro
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Libertateapentrufemei.ro
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Parteneri
David Popovici a numit jobul de vis, după retragerea din sport: „Mi-ar plăcea la nebunie!”
GSP.ro
David Popovici a numit jobul de vis, după retragerea din sport: „Mi-ar plăcea la nebunie!”
Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a decedat la 44 de ani
GSP.ro
Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a decedat la 44 de ani
Parteneri
Cum faci față căldurii excesive? Metoda veche folosită de localnicii unei insule din Croația
Mediafax.ro
Cum faci față căldurii excesive? Metoda veche folosită de localnicii unei insule din Croația
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Ultimele cuvinte ale lui Gabi Muresan: &quot;Parinteeee, nu mai .....&quot; Prietenul lui a dezvaluit ce a strigat
Redactia.ro
Ultimele cuvinte ale lui Gabi Muresan: &quot;Parinteeee, nu mai .....&quot; Prietenul lui a dezvaluit ce a strigat
Titi, un tată român stabilit în Italia, și-a pierdut viața la locul de muncă. Îl așteptau acasă o soție și doi copii
KanalD.ro
Titi, un tată român stabilit în Italia, și-a pierdut viața la locul de muncă. Îl așteptau acasă o soție și doi copii

Politic

Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Politică 09 iul.
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
Fanatik.ro
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința