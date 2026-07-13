A investit fără credit și fără ajutorul unor investitori

Pizzeria a fost deschisă în 2022, într-un spațiu de aproximativ 130-140 de metri pătrați. Investiția inițială a fost acoperită integral din economiile familiei, fără credit bancar și fără investitori. Alex a ales echipamente de bucătărie performante, materiale premium și mobilier din Italia. Recunoaște însă că nu a calculat suficient de bine perioada în care urma să își recupereze banii.

Abia după deschidere a început să studieze mai atent rezultatele altor restaurante și dificultățile din industria HoReCa. Tânărul spune că, dacă ar fi știut de la început cât de grei urmau să fie primii ani, poate nu ar mai fi avut curajul să pornească afacerea. În primele opt-zece luni, încasările erau nesigure, iar fiecare cheltuială trebuia analizată atent. Chiar și așa, aproape tot profitul a fost reinvestit în produse, angajați și promovare.

Ideea a apărut după o călătorie în Italia

Alex nu și-a propus inițial să deschidă neapărat o pizzerie. Voia un loc în care oamenii să se întâlnească și să petreacă timp împreună. A ales pizza napoletană după o călătorie din Bologna până pe Coasta Amalfi, unde a descoperit atenția acordată aluatului, făinii, mozzarellei, roșiilor și fiecărei etape de preparare.

La întoarcerea în Iași, nu a vrut doar să copieze o rețetă, ci să aducă și respectul pentru produs pe care îl văzuse în Italia. La acea vreme, pizza napoletană era încă puțin cunoscută în România. Clienții erau obișnuiți mai ales cu blatul subțire și crocant, în timp ce varianta napoletană are margini înalte, un aluat moale și este lăsată la dospit timp îndelungat. Echipa a trebuit nu doar să vândă pizza, ci și să explice de ce produsul arată și se simte diferit.

Peste 300 de pizza în zilele aglomerate

Într-o zi obișnuită, restaurantul pregătește peste 200 de pizza, iar în weekend, numărul poate ajunge la 300-350. Pizza este coaptă într-un cuptor încălzit la aproape 500 de grade Celsius și este gata în mai puțin de un minut. În spatele produsului se află însă zeci de ore de fermentare, teste și pregătirea permanentă a echipei.

Pentru îmbunătățirea rețetelor, Alex a început să colaboreze cu Giovanni Santarpia, unul dintre pizzaiolii apreciați din Italia. ZANO aduce periodic la Iași și alți pizza chefi din Europa pentru instruirea angajaților.

Clasamentul european a schimbat afacerea

Momentul decisiv a venit în 2024, când ZANO a intrat direct pe locul 49 în clasamentul 50 Top Pizza Europa și a fost desemnată cea mai bună pizzerie din România. Recunoașterea a adus o creștere rapidă a vânzărilor și clienți din mai multe zone ale țării. În primul an, cifra de afaceri a fost estimată între 300.000 și 400.000 de euro. În anul următor, încasările aproape s-au triplat, iar acum, afacerea se apropie de un milion de euro pe an.

Alex spune că, la început, credea că restaurantul va fi profitabil încă din prima zi. Între timp, a ajuns la concluzia că mai importante sunt numărul clienților, satisfacția acestora și dorința lor de a reveni.

„Profitul vine după”, spune antreprenorul.

A studiat la trei universități din Londra

Înainte să deschidă pizzeria, Alex Gafițianu a studiat psihologie, neuroștiințe, data science și tehnologii medicale la University College London, City University of London și Kings College London. Ar fi putut rămâne în străinătate, la fel ca mulți dintre foștii săi colegi, însă a ales să construiască o afacere în Iași.

În prezent, inflația a redus vânzările restaurantului cu aproximativ 15%, iar unele ingrediente s-au scumpit cu aproape 20%. Pizzeria a majorat prețurile doar în ritmul inflației și a acceptat să lucreze cu marje de profit mai mici. Dacă în urmă cu doi ani se gândea la extindere și la deschiderea unor noi localuri, acum, Alex Gafițianu are un obiectiv mult mai ambițios.

„Astăzi îmi doresc să devenim cea mai bună pizzerie din lume”, spune el.

Principiul după care vrea să continue afacerea este la fel de direct: „Mai bine dăm fail încercând să devenim mai buni decât să avem succes stagnând”.

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