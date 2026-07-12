Reacții împărțite pe rețelele sociale

Un videoclip publicat pe pagina de Facebook „Kroat Traveler” a stârnit o dezbatere aprinsă despre prețurile din turismul croat, atrăgând peste 200.000 de vizualizări. Nota de plată, provenind de la un restaurant din sudul Franței, a readus în discuție comparațiile între costurile din Croația și alte destinații europene, conform Blic, parte a grupului Ringier.

Administratorii paginii au însoțit videoclipul cu un mesaj tranșant: „Aceeași știre apare în presă de zile întregi, doar că aici e scump. Prețul este determinat de legea cererii și ofertei, nu de răutate. A te aștepta ca prețurile dintr-un oraș turistic important să fie la fel ca în Sisak arată lipsă de înțelegere a economiei”.

Comentariile utilizatorilor nu au întârziat să apară, mulți criticând comparația dintre prețurile din Franța și cele din Croația fără a lua în calcul diferențele de venit. „Salariul mediu francez este aproape dublu față de al nostru. Nu e același lucru să plătești șase euro pentru o sticlă de apă acolo sau aici”, a subliniat un utilizator.

Experiențe din țări diferite

O parte dintre comentatori au relatat propriile experiențe cu prețurile din Franța. Un utilizator a menționat că, la o cafenea din sudul Franței, a achitat 4,70 de euro pentru o doză de Coca-Cola. Altul a povestit că a plătit 110 euro pentru două Coca-Cola, două pizza și un bol de scoici cu cartofi prăjiți în Saint-Tropez. „Poate că e și mai scump la Paris”, a scris acesta.

Croația: prea scumpă pentru turiști?

Însă nu doar Franța a fost subiectul comparațiilor. Mulți au remarcat că prețurile din Croația au crescut semnificativ în ultimii ani. „În Split, o sticlă de apă costă de mult timp între patru și cinci euro, în funcție de bar”, a scris un utilizator. Alții au punctat că, deși Croația a devenit mai scumpă, situația este similară în toată Europa: „Străinii veneau aici pentru că era mai ieftin decât la ei acasă. Acum prețurile s-au egalizat, iar toți se plâng”, a comentat altcineva.

În ciuda criticilor, unii internauți au adus în discuție și exemple pozitive din Croația. „Am mâncat la restaurantul Maki din Gospić. Am plătit 75 de euro pentru un ospăț: carne, supe, salate, clătite prăjite și băuturi. Porțiile au fost generoase și mâncarea excelentă”, a povestit o utilizatoare. Tot ea a adăugat că, deși în Grecia porțiile sunt mai mici, prețurile sunt mai accesibile.

Calitatea serviciilor, o altă problemă

Pe lângă prețuri, calitatea serviciilor a fost un alt subiect dezbătut. „Problema nu constă în preț, ci în calitatea serviciului. Să cumperi calamar congelat și să ceri 24 de euro pentru el este ceva ce restaurantele serioase din țările turistice nu ar trebui să-și permită”, a subliniat un comentator.

Disputa privind prețurile din Croația nu este nouă, dar continuă să stârnească reacții puternice, mai ales în contextul în care țara își consolidează poziția ca destinație turistică europeană de top. Așa cum remarca un utilizator: „Declinul este deja vizibil, turiștii vor găsi o destinație nouă, mai ieftină”.

Dacă plănuiți o vacanță în această vară, alegerea destinației poate face diferența în buget. O analiză realizată de Euronews Business a comparat costurile din șapte dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa. Concluzia? Turcia este cea mai accesibilă opțiune, deși cu unele excepții notabile, în timp ce Portugalia oferă un excelent raport calitate-preț la cazare și restaurante.