Noile negocieri de la Cotroceni încep la ora 9.00

Întâlnirea va începe la ora 9.00, iar la discuții au fost chemați preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, preşedintele USR, Dominic Fritz, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, dar şi Minorităţile Naţionale, reprezentate de Varujan Pambuccian. Ultima discuție la Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii fostei coaliții a avut loc pe 26 iunie.

Reamintim că, pe 8 iulie, aflat la Ankara pentru Summitul NATO, Nicușor Dan a spus că nu vrea să propună un premier care să nu treacă de Parlament, așa cum au fost cazurile lui Eugen Tomac și Adrian Veștea.

„Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate (n.red. Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu) nu au șanse să strângă majoritate, deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine”, a explicat șeful statului.

PNL și PSD nu s-au oprit din atacuri reciproce nici înaintea discuțiilor de azi cu președintele. Ce a spus USR

Partidele conduse de Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au continuat războiul declarațiilor pe Facebook, chiar înaintea noilor negocieri de la Cotroceni.

Mai întâi, pe 11 iulie, vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, i-a cerut lui Nicușor Dan să nu se aștepte ca PNL să salveze PSD: „Pe români nu îi interesează viitorul PSD (s-a văzut asta din ultimele sondaje), și cu atât mai puțin pe noi. Românii nu au votat pentru ca Partidul Național Liberal să devină colacul de salvare al unui partid care a generat ani la rând instabilitate, blocaje și lipsă de încredere. Partidul Naţional Liberal este rupt definitiv de PSD, oricâte decizii s-ar da în instanță și oricât ați încerca să vă amestecați în viața internă a partidului nostru. Viitorul liberalilor îl hotărăsc liberalii”.

Pe 12 iulie, președintele PSD a replicat spunând că „Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD” și că „se țin legați de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024”. Grindeanu a mai transmis ironic că „propaganda obraznică și armata digitală duduie însă de reforme” și că PNL este de 7 ani la putere, „cu patru premieri liberali, deși n-ați câștigat niciodată alegeri”, acuzând că au „devenit obositori și o sursă permanentă de blocaj”.

Tot pe 12 iulie a venit și replica USR, prin Radu Miruță, ministru interimar al Transporturilor și al Apărării și membru în Biroul Național al partidului condus de Dominic Fritz: „Dintre toate partidele politice care au pus pe masă o condiţie care blochează absolut orice, USR este singurul care a venit cu o soluţie de deblocare. Şi anume, dacă noi cu PSD spunem că nu mai stăm în aceeaşi încăpere, pentru că n-a fost serios, n-a vrut reformă […], atunci hai să împărţim timpul de acum până când are mandat acest Parlament, în 2028. […] O perioadă guvernăm noi, cu PNL şi UDMR, iar cealaltă perioadă, proporţională cu voturile PSD, guvernează PSD. USR a spus că e de acord să dea votul unui guvern PSD în aceste condiţii”.

Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum două luni, iar de atunci România nu are un guvern „plin”

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. După câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

Variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan

În acest context, duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. Numai că Veștea nu a informat partidul condus de Bolojan că a discutat separat cu președintele României, pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a informat conducerea liberalilor de această mutare.

După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

O zi mai târziu, pe 23 iunie, președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Ilie Bolojan afirmase că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

Pe 26 iunie, șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar atunci nu s-a ajuns la niciun rezultat. Aceea a fost ultima rundă de negocieri înaintea celor de astăzi, 13 iulie,

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou Guvern prin răzgândiri repetate. Cum s-a apărat PNL

În acest context, Nicușor Dan a lăsat de înțeles că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern „plin” promițând ceva, dar schimbându-și repetat punctul de vedere.

Mai întâi, pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Iar pe 26 iunie, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit în negocierile de la Cotroceni. „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Replica nu a venit de la Ilie Bolojan în calitate de președinte al PNL, ci de la Siegfried Mureșan: „Partidul Național Liberal nu îl va susține – și nici nu a spus vreodată că îl va susține – pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”. Apoi a intervenit si Alexandru Muraru, vicepresedinte PNL: „Dacă dv. preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică. Ca președinte, trebuie să spuneți ca PSD a demolat guvernul pro-european, a nesocotit protocolul de guvernare, angajamentele externe, programul de reforme și mai ales respectul față de români”.

Astfel, deși a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, Ilie Bolojan ar putea rămâne premier până în toamnă, după debutul noii sesiuni parlamentare, care începe pe 1 septembrie. Președintele PNL conduce Guvernul din iunie 2025.

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