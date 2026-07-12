Ministrul acuză lipsa măsurilor de securitate în Portul Constanța

„Drona asta nu s-a văzut din largul Mării Negre, este o problemă, dar este parțial acceptabilă, având în vedere dotarea existentă și tehnologia acestei drone. Înseamnă că drona asta, de la apă, stă deasupra apei 60 de centimetri, adică puțin. Într-o mare cu valuri, de multe ori, sub 60 de centimetri este sub creasta valului. Drona asta are foarte puțin metal pe ea. Radarul vede, dacă fasciculul care pleacă de pe țărm, de la radar, se lovește de o suprafață care să întoarcă fasciculul înapoi, ca jocul cu laserul copiilor prin oglinzi. Dacă tu lovești o suprafață absorbantă, nu se mai întoarce. Deci radarele pe care Garda de Coastă le are au niște limitări în ceea ce privește acest tip de dronă, însă asta este discuția pe largul Mării Negre”, a explicat ministrul interimar.

Miruță a subliniat că Portul Constanța, fiind un obiectiv strategic cu poziție cunoscută și căi de acces bine stabilite, trebuie să dispună de propriile metode de securitate pentru a preveni pătrunderea neautorizată.

„Atâta timp cât drona asta intră în port, portul nu e azi într-un loc și mâine în alt loc. E un obiectiv strategic căruia îi știm foarte bine poziționarea, căruia îi știm foarte bine căile de acces. Dincolo de existența Gărzii de Coastă, dincolo de existența Ministerului Apărării, este obligatoriu ca portul în sine să aibă niște metode prin care el singur să își dea seama dacă cineva fără permis intră în port. Nu a reușit Portul Constanța să conștientizeze așa ceva, ceea ce mie mi se pare foarte grav”, a declarat el.

Ultimatum pentru Portul Constanța: trei luni pentru un nou sistem de securitate

În calitate de ministru interimar al Transporturilor, Miruță a avut o întâlnire cu reprezentanții Portului Constanța, în care a subliniat necesitatea urgentă a implementării unor soluții de securitate.

„Am mers la o discuție cu conducerea Portului Constanța, la Constanța. Nu aveau ce trebuie. De ce? De ce statul român a lăsat lucrurile să se ajungă acolo? Este o întrebare cu mulți vinovați. Eu m-am uitat ce pot să fac eu din poziția respectivă, pentru că eu, ca ministru al Transporturilor, nu pot să dau o decizie de management intern. Am transmis o adresă semnată de mine, ca ministru, în care le-am cerut celor din Portul Constanța ca în 3 luni să aibă o soluție de securitate în zona de intrare în port”, a adăugat oficialul.

Vineri, 5 iunie 2026, o dronă marină ucraineană a explodat în Portul Constanța, în zona Dana 78, provocând măsuri de securitate extinse.

În afara incidentului cu drona care a explodat în Portul Constanţa au mai existat cinci cazuri de resturi de dronă, observate în Marea Neagră, care au fost distruse, a spus vineri, 10 iulie, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

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