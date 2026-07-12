Inima Imperiului Otoman

Înființat în 1459 de sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, Palatul Topkapi a fost mai mult decât o simplă reședință regală. Cu o suprafață de 700.000 de metri pătrați, înconjurat de ziduri masive de până la 12 metri înălțime, palatul era un simbol al puterii și al inaccesibilității.

Caroline Finkel, autoarea cărții „Visul lui Osman: Istoria Imperiului Otoman 1300–1923”, descrie palatul drept „inima pulsantă” a imperiului. „Toate intrigile” și „o mare parte din acțiune” aveau loc între zidurile acestuia, care adăposteau mii de locuitori, inclusiv familia sultanului, eunuci, concubine și înalți funcționari.

Organizarea unui „oraș” în miniatură

Complexul palatului este împărțit în patru curți principale și un harem cu 400 de camere, fiecare zonă având un grad diferit de accesibilitate. Prima curte era deschisă publicului, în timp ce accesul în celelalte curți era strict limitat.

Gülru Necipoglu, autorul cărții „Arhitectură, ceremonii și putere: Palatul Topkapi în secolele al XV-lea și al XVI-lea”, subliniază că structura și organizarea palatului reflectau ierarhia socială rigidă a imperiului. „Complexul palatal era o colecție de ateliere, armurării, spitale, grajduri, bucătării, brutării, băi, săli de audiențe, trezorerii, biblioteci, arhive, mici moschei, dormitoare, pavilioane, terenuri de sport, parcuri zoologice, bazine, fântâni și grădini, adăpostind mii de locuitori grupați în funcție de serviciile interne (private) și externe (publice) ale casei regale.”

Haremul: între splendoare și captivitate

Haremul, situat în a treia curte, reprezintă una dintre cele mai misterioase și controversate părți ale palatului. Locuit de sultan, familia sa și concubinele aduse din diverse colțuri ale imperiului, haremul era păzit de eunuci negri, care ocupau poziții de încredere.

Însă, în spatele opulenței și al decorațiunilor fastuoase, viața în harem putea fi o „cușcă aurită”. „Este foarte impresionant pe de o parte, dar condițiile în care trăiau aceste biete femei nu sunt cele pe care și le-ai fi dorit”, explică Finkel.

Hürrem Sultan, soția legală a lui Süleyman Magnificul, a reușit să schimbe aceste tradiții, devenind una dintre cele mai influente femei din istoria otomană. Scrisorile de dragoste dintre cei doi sunt astăzi dovada unei legături profunde care a sfidat normele epocii.

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Priveliște de neuitat

A patra curte, situată pe cel mai înalt punct al promontoriului, era spațiul privat al sultanului. Astăzi, vizitatorii se pot bucura de terasele sale spectaculoase și de priveliștile asupra Istanbulului și Bosforului. „Orizontul s-a schimbat, dar vă puteți imagina cum trebuie să fi fost”, spune Finkel, evocând farmecul istoric al acestui loc emblematic.

Palatul Topkapi rămâne o mărturie vie a măreției și complexității Imperiului Otoman, un loc unde istoria și arhitectura se îmbină într-un mod inegalabil.

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