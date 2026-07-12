„Comisia Europeană nu a fost informată în mod oficial cu privire la acest caz specific”, a declarat pentru Libertatea un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Practic, Comisia spune că nu a fost anunțată oficial de autoritățile române despre descinderile DIICOT și acuzațiile de trafic de persoane și exploatarea persoanelor vulnerabile din rețeaua de azile neautorizate din Bihor, deși au trecut aproape două săptămâni de când cazul a apărut în atenția publică prin comunicatul DIICOT.

Comisia Europeană a precizat că avertizat asupra acestor probleme în Raportul de Țară din 2026 și în Recomandările Specifice pentru România, ambele publicate în luna iunie. Mai exact, au fost constatate deficiențe persistente în domeniul îngrijirii pe termen lung, iar Comisia a cerut României luna trecută să îmbunătățească serviciile de îngrijire pe termen lung și serviciile sociale destinate persoanelor vulnerabile.

„În cadrul Semestrului european, Raportul pe țară pentru România din 2026 a identificat deficiențe persistente în domeniul îngrijirii pe termen lung, al serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități și al furnizării de servicii în zonele rurale. De asemenea, raportul a subliniat necesitatea consolidării calității, monitorizării și punerii în aplicare a serviciilor sociale și de îngrijire. În Recomandarea specifică pe țară pentru România din 2026, Comisia Europeană a solicitat României să îmbunătățească accesul la servicii de calitate, cu un accent deosebit pe îngrijirea pe termen lung și pe serviciile sociale destinate grupurilor defavorizate”, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției conduse de Ursula von der Leyen în răspunsul pentru Libertatea.

În acest moment, cazul „este în curs de investigare de către autoritățile române competente”, iar Comisia „nu poate comenta procedurile aflate în desfășurare”, dar „conceperea, gestionarea, controlul calității și furnizarea îngrijirii pe termen lung țin în primul rând de competența națională”, se mai arată în răspuns.

Precizările Comisiei Europene au venit înainte ca magistrații Curții de Apel București să anunțe mâine, 13 iulie, decizia definitivă în cazul lui Viorel Pașca, proprietarul azilelor ilegale din Bihor, după ce pe 9 iulie au amânat verdictul.

Viorel Pașca a fost inițial reținut alături de soție și copii, apoi a fost pus sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor, după ce 401 morți au fost îngropați pe câmp

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut pe 30 iunie zeci de percheziții în județul Bihor pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane și au reușit să destructureze o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca.

Anchetatorii consideră că au probe că azilele din Bihor au exploatat vulnerabilitatea a sute de persoane găzduite fără autorizație. În comunicatul oficial, DIICOT a transmis: „Începând din 2020 și până în acest an, un bărbat de 55 de ani a format împreună cu alte persoane o rețea de criminalitate organizată pe criterii familiale, având ca scop obținerea de foloase materiale din exploatarea unor persoane vulnerabile”. Este vorba despre Viorel Pașca.

Mai exact, sub pretextul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară, gruparea „a indus în eroare” donatori și aparținători, obținând bani din donații, sponsorizări și diverse beneficii sociale ale victimelor, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și ajutoare de înmormântare, spun anchetatorii. Asociaţia umanitară se numeşte „Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă“, al cărei lider este Viorel Paşca, au precizat sursele Libertatea.

La perchezițiile din azile au fost găsite sute de oameni aflați în îngrijirea asociațiilor coordonate de Pașca. „Pe parcursul întregii perioade, victimele au fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu au beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-a fost administrat, fie le-a fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, mai scrie în comunicatul DIICOT.

Mai mult, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit DIICOT.

Foto: DIICOT / Poliția Română

Foarte important, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii, iar prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro.

În acest context, pe 1 iulie, Viorel Pașca a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, alături de soție și de copii.

Pe 2 iulie, Libertatea a publicat stenograme și informații din ancheta DIICOT, bazată pe investigatori sub acoperire, care a dus la reținerea lui Viorel Pașca. Totodată, DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Numai că, tot pe 2 iulie, dar seara, Tribunalul București a decis să îl plaseze sub control judiciar. Instanța și-a motivat decizia prin faptul că „persoanele beneficiau de spații de cazare dotate, hrană, îmbrăcăminte, acces la medicație și servicii medicale”.

DIICOT și avocatul lui Viorel Pașca au făcut contestație, care se va judeca mâine, 13 iulie, la Curtea de Apel București. Decizia va fi definitivă.

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