Meduzele periculoase din Marea Mediterană: ce specii trebuie să evite turiștii și ce faci dacă ești înțepat

Meduzele periculoase din Marea Mediterană

Deși există peste 2.500 de specii de meduze în întreaga lume, doar câteva dintre acestea reprezintă un pericol pentru oameni. În Marea Mediterană, întâlnirea cu unele specii poate cauza arsuri dureroase, iritații ale pielii sau chiar reacții alergice severe. „În general, regula de aur este să nu atingeți niciodată o meduză. Tentaculele lor sunt acoperite de celule urticante care pot provoca leziuni grave”, avertizează specialiștii.

Pelagia noctiluca (Meduza de foc)

Această specie, cunoscută și sub numele de „Înțepătorul mov”, este adesea întâlnită în roiuri în Mediterană, mai ales în Grecia. Strălucind în nuanțe de roz și violet, această meduză are un diametru de doar 10-12 cm, însă tentaculele sale pot atinge lungimi de până la un metru. Contactul cu Pelagia noctiluca provoacă arsuri severe, mâncărimi și vezicule. Persoanele alergice pot experimenta simptome mai grave, precum greață sau dureri de cap.

Pelagia noctiluca. Foto: Shutterstock

Cyanea capillata (Meduza coamă de leu)

Cu un clopot care poate ajunge la un metru în diametru și tentacule de până la 30 de metri lungime, această meduză este ușor de recunoscut datorită aspectului său impunător, ce amintește de coama unui leu. Înțepăturile sale pot cauza arsuri intense și umflături, fiind asemănate cu efectele unei arsuri termice. Deși mai frecventă în Marea Nordului și Marea Baltică, specia a fost observată și în Mediterană.

Cyanea capillata. Foto: Shutterstock

Physalia physalis (Navă de război portugheză)

Deși nu este o meduză propriu-zisă, ci un sifonofor, această creatură extrem de veninoasă a fost semnalată în largul coastelor insulelor Mallorca și Formentera. Tentaculele sale pot ajunge până la 50 de metri lungime și provoacă arsuri asemănătoare cu loviturile de bici. În cazuri rare, înțepătura poate fi letală, mai ales pentru persoanele alergice sau cu probleme de sănătate preexistente.

Physalia physalis. Foto Shutterstock

Chironex fleckeri (Meduza cutie)

Originară din apele Australiei, meduza cutie este una dintre cele mai periculoase creaturi marine. Cu un diametru al clopotului de până la 30 cm și tentacule ce pot depăși trei metri lungime, această meduză este extrem de dificil de observat. Înțepătura sa, comparată cu o arsură de fier de călcat, poate fi fatală în doar câteva minute în absența unui antidot administrat rapid. Din fericire, este rar întâlnită în Mediterană.

Chironex fleckeri. Foto Shutterstock

Chrysaora hysoscella (Meduza busolă)

Această meduză, recunoscută ușor după benzile sale galbene și portocalii, poate avea un clopot de până la 35 cm și tentacule de 1,5 metri. Deși toxinele sale nu sunt extrem de periculoase, pot cauza iritații și mâncărimi care durează câteva zile, fiind o sursă de disconfort pentru turiști.

Chrysaora hysoscella. Foto: Shutterstock

Ce trebuie să faci în caz de înțepătură de meduză

Înțepăturile de meduză pot provoca o serie de simptome, de la iritații ale pielii până la reacții alergice severe. Iată recomandările de prim ajutor în astfel de situații:

Părăsiți imediat apa pentru a evita expunerea suplimentară.

Frecați zona afectată cu nisip și clătiți cu apă de mare, dar evitați apa dulce, care poate activa celulele urticante.

Îndepărtați delicat tentaculele rămase pe piele, fără a răspândi toxina.

Aplicați comprese reci pentru a calma durerea și mâncărimea.

Solicitați ajutor medical în caz de reacție alergică severă.

Dacă durerea este intensă, luați analgezice.

În unele cazuri, utilizarea unui uscător de păr poate ajuta la neutralizarea toxinelor.

De regulă, leziunile provocate de meduze se vindecă în una până la două zile, dar este important să urmăriți eventualele complicații.

Cum să te protejezi de meduze în vacanță

Pentru a evita întâlnirile neplăcute cu meduzele, este bine să:

Verificați din timp dacă zona în care mergeți în vacanță este afectată de prezența meduzelor.

Purtați echipament de protecție, precum ochelari de înot și costume speciale.

Educați copiii să nu atingă niciodată creaturi marine necunoscute.

Pe măsură ce temperaturile globale cresc, la fel o face și probabilitatea întâlnirilor cu meduze în apele Mediteranei, avertizează specialiștii. Respectarea acestor măsuri preventive poate salva vacanța și, în unele cazuri, chiar viața.