Meduzele periculoase din Marea Mediterană

Deși există peste 2.500 de specii de meduze în întreaga lume, doar câteva dintre acestea reprezintă un pericol pentru oameni. În Marea Mediterană, întâlnirea cu unele specii poate cauza arsuri dureroase, iritații ale pielii sau chiar reacții alergice severe. „În general, regula de aur este să nu atingeți niciodată o meduză. Tentaculele lor sunt acoperite de celule urticante care pot provoca leziuni grave”, avertizează specialiștii.

Pelagia noctiluca (Meduza de foc)

Această specie, cunoscută și sub numele de „Înțepătorul mov”, este adesea întâlnită în roiuri în Mediterană, mai ales în Grecia. Strălucind în nuanțe de roz și violet, această meduză are un diametru de doar 10-12 cm, însă tentaculele sale pot atinge lungimi de până la un metru. Contactul cu Pelagia noctiluca provoacă arsuri severe, mâncărimi și vezicule. Persoanele alergice pot experimenta simptome mai grave, precum greață sau dureri de cap.

Meduzele periculoase din Marea Mediterană: ce specii trebuie să evite turiștii și ce faci dacă ești înțepat
Pelagia noctiluca. Foto: Shutterstock

Cyanea capillata (Meduza coamă de leu)

Cu un clopot care poate ajunge la un metru în diametru și tentacule de până la 30 de metri lungime, această meduză este ușor de recunoscut datorită aspectului său impunător, ce amintește de coama unui leu. Înțepăturile sale pot cauza arsuri intense și umflături, fiind asemănate cu efectele unei arsuri termice. Deși mai frecventă în Marea Nordului și Marea Baltică, specia a fost observată și în Mediterană.

Meduzele periculoase din Marea Mediterană: ce specii trebuie să evite turiștii și ce faci dacă ești înțepat
Cyanea capillata. Foto: Shutterstock

Physalia physalis (Navă de război portugheză)

Deși nu este o meduză propriu-zisă, ci un sifonofor, această creatură extrem de veninoasă a fost semnalată în largul coastelor insulelor Mallorca și Formentera. Tentaculele sale pot ajunge până la 50 de metri lungime și provoacă arsuri asemănătoare cu loviturile de bici. În cazuri rare, înțepătura poate fi letală, mai ales pentru persoanele alergice sau cu probleme de sănătate preexistente.

Meduzele periculoase din Marea Mediterană: ce specii trebuie să evite turiștii și ce faci dacă ești înțepat
Physalia physalis. Foto Shutterstock

Chironex fleckeri (Meduza cutie)

Originară din apele Australiei, meduza cutie este una dintre cele mai periculoase creaturi marine. Cu un diametru al clopotului de până la 30 cm și tentacule ce pot depăși trei metri lungime, această meduză este extrem de dificil de observat. Înțepătura sa, comparată cu o arsură de fier de călcat, poate fi fatală în doar câteva minute în absența unui antidot administrat rapid. Din fericire, este rar întâlnită în Mediterană.

Meduzele periculoase din Marea Mediterană: ce specii trebuie să evite turiștii și ce faci dacă ești înțepat
Chironex fleckeri. Foto Shutterstock

Chrysaora hysoscella (Meduza busolă)

Această meduză, recunoscută ușor după benzile sale galbene și portocalii, poate avea un clopot de până la 35 cm și tentacule de 1,5 metri. Deși toxinele sale nu sunt extrem de periculoase, pot cauza iritații și mâncărimi care durează câteva zile, fiind o sursă de disconfort pentru turiști.

Meduzele periculoase din Marea Mediterană: ce specii trebuie să evite turiștii și ce faci dacă ești înțepat
Chrysaora hysoscella. Foto: Shutterstock

Ce trebuie să faci în caz de înțepătură de meduză

Înțepăturile de meduză pot provoca o serie de simptome, de la iritații ale pielii până la reacții alergice severe. Iată recomandările de prim ajutor în astfel de situații:

  • Părăsiți imediat apa pentru a evita expunerea suplimentară.
  • Frecați zona afectată cu nisip și clătiți cu apă de mare, dar evitați apa dulce, care poate activa celulele urticante.
  • Îndepărtați delicat tentaculele rămase pe piele, fără a răspândi toxina.
  • Aplicați comprese reci pentru a calma durerea și mâncărimea.
  • Solicitați ajutor medical în caz de reacție alergică severă.
  • Dacă durerea este intensă, luați analgezice.
  • În unele cazuri, utilizarea unui uscător de păr poate ajuta la neutralizarea toxinelor.

De regulă, leziunile provocate de meduze se vindecă în una până la două zile, dar este important să urmăriți eventualele complicații.

Cum să te protejezi de meduze în vacanță

Pentru a evita întâlnirile neplăcute cu meduzele, este bine să:

  • Verificați din timp dacă zona în care mergeți în vacanță este afectată de prezența meduzelor.
  • Purtați echipament de protecție, precum ochelari de înot și costume speciale.
  • Educați copiii să nu atingă niciodată creaturi marine necunoscute.

Pe măsură ce temperaturile globale cresc, la fel o face și probabilitatea întâlnirilor cu meduze în apele Mediteranei, avertizează specialiștii. Respectarea acestor măsuri preventive poate salva vacanța și, în unele cazuri, chiar viața.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.RO
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Politică 11 iul.
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Parteneri
Pensionar la 40 de ani? Strategia radicală prin care tot mai mulți tineri își cumpără libertatea. Cum se aplică în România
Adevarul.ro
Pensionar la 40 de ani? Strategia radicală prin care tot mai mulți tineri își cumpără libertatea. Cum se aplică în România
Putea evita accidentul mortal! Ce a postat Adrian Rus „Sinner” cu trei săptămâni înainte de incidentul groaznic
Fanatik.ro
Putea evita accidentul mortal! Ce a postat Adrian Rus „Sinner” cu trei săptămâni înainte de incidentul groaznic
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini cu Bianca Drăgușanu după o nouă intervenție estetică. Are capul bandajat: „Am făcut-o și pe asta!”
Stiri Mondene 15:46
Imagini cu Bianca Drăgușanu după o nouă intervenție estetică. Are capul bandajat: „Am făcut-o și pe asta!”
Unde s-a angajat fiul Geaninei Ilieș. Patrick vrea să fie independent financiar și să-și cumpere singur prima mașină
Stiri Mondene 14:30
Unde s-a angajat fiul Geaninei Ilieș. Patrick vrea să fie independent financiar și să-și cumpere singur prima mașină
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Ea este alpinista care a murit în munţii Bucegi, după ce a căzut de la 10 metri. Antonia era medic dentist
ObservatorNews.ro
Ea este alpinista care a murit în munţii Bucegi, după ce a căzut de la 10 metri. Antonia era medic dentist
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax.ro
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Simona Halep, primul mesaj după apariția alături de Dorin Mateiu la Wimbledon. Ce a transmis fosta tenismenă
Redactia.ro
Simona Halep, primul mesaj după apariția alături de Dorin Mateiu la Wimbledon. Ce a transmis fosta tenismenă
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului
KanalD.ro
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului

Politic

Calculele lui Ilie Bolojan: câte poduri și pasaje rutiere s-ar putea construi în România, dacă statul nu ar mai risipi banii. „Cheltuielile sunt la jumătate faţă de 2024”
Politică 15:37
Calculele lui Ilie Bolojan: câte poduri și pasaje rutiere s-ar putea construi în România, dacă statul nu ar mai risipi banii. „Cheltuielile sunt la jumătate faţă de 2024”
Nicușor Dan îi cheamă luni la consultări pe liderii fostei coaliții de guvernare, la Cotroceni: „Nu fac un exercițiu de imagine”
Politică 14:27
Nicușor Dan îi cheamă luni la consultări pe liderii fostei coaliții de guvernare, la Cotroceni: „Nu fac un exercițiu de imagine”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Un actor extrem de popular în România a fost fotbalist în tinerețe: ”Mi-a trecut prin cap să mă fac antrenor”
Fanatik.ro
Un actor extrem de popular în România a fost fotbalist în tinerețe: ”Mi-a trecut prin cap să mă fac antrenor”
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare