Concediat după 15 ani de muncă

Un fost angajat Leroy Merlin din Spania, concediat după 15 ani de muncă în companie, a obținut în instanță o despăgubire de peste 64.000 de euro, după ce a refuzat să accepte acordul de încetare a contractului propus de angajator.

Decizia a fost pronunțată de Curtea Supremă a Spaniei, care a confirmat caracterul nejustificat al concedierii și a anulat acordul semnat în ziua când bărbatul a fost dat afară, apreciind că documentul era redactat într-o manieră ambiguă și că angajatul nu a avut timp suficient pentru a reflecta sau pentru a solicita consiliere juridică.

Potrivit hotărârii instanței, angajatul lucra pentru Leroy Merlin din anul 2006, iar din 2019 ocupa funcția de șef de departament, cu un salariu lunar de 3.396,95 euro. În septembrie 2021, compania l-a informat că este concediat disciplinar pentru presupuse abateri grave, printre care lipsa de rigoare, nerespectarea termenelor de răspuns către clienți și probleme în coordonarea echipei.

În aceeași zi, cele două părți au semnat un acord amiabil prin care Leroy Merlin recunoștea că încetarea contractului era nejustificată și îi oferea o despăgubire de 20.000 de euro, sumă inferioară celei prevăzute de lege în cazul unei concedieri nejustificate, potrivit și L’independant și Noticias Trabajo.

Angajatul a câștigat în instanță peste 64.000 de euro

La momentul procedurii de conciliere, fostul angajat a refuzat să confirme acordul și i-a contestat valabilitatea, alegând să deschidă o acțiune în instanță împotriva companiei.

În primă instanță, Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Tarragona a dat câștig de cauză companiei și a considerat că acordul produce efecte juridice, însă fostul angajat a formulat apel, iar Înalta Curte de Justiție din Catalonia a schimbat soluția.

Judecătorii au apreciat că acordul nu avea valoare juridică deoarece termenii săi erau neclari și presupuneau inclusiv renunțarea la dreptul de a introduce acțiuni în justiție. Instanța a calificat concedierea drept nejustificată și a obligat Leroy Merlin să aleagă între reintegrarea salariatului sau plata unei despăgubiri de 64.267,03 euro.

Imagine generată de AI

Compania a contestat hotărârea la Curtea Supremă, însă recursul a fost respins.

Instanța: acordul a creat „confuzie pentru lucrător”

Judecătorii au constatat că formularea acordului era confuză și crea „confuzie pentru lucrător”, deoarece documentul prevedea că produce efecte imediate, dar condiționa plata despăgubirii de faptul că angajatul urma să declare, în cadrul procedurii de conciliere, că este „de acord cu încetarea contractului”.

Instanța a subliniat și faptul că notificarea concedierii și acordul tranzacțional au fost semnate în aceeași zi și în cadrul aceleiași întâlniri, fără ca angajatul să beneficieze de timp pentru a analiza documentul, pentru a cere sfatul unui specialist sau pentru a reflecta asupra consecințelor renunțării la o despăgubire semnificativ mai mare. Documentul îl obliga practic pe salariat să renunțe la aproape 40.000 de euro, reprezentând diferența dintre suma oferită de companie și despăgubirea stabilită ulterior de instanță.

Prin hotărârea definitivă, Curtea Supremă a menținut decizia Tribunalului Superior de Justiție din Catalonia și a confirmat că fostul angajat are dreptul la despăgubirea de 64.267,03 euro.

Citește și: O angajată concediată din „antipatie”, după 27 de ani de muncă, va primi despăgubiri de peste 300.000 de euro, în Olanda