Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”

„Nu ne cereţi să salvăm PSD. Pe români nu îi interesează viitorul PSD (s-a văzut asta din ultimele sondaje), şi cu atât mai puţin pe noi. Românii nu au votat pentru ca Partidul Naţional Liberal să devină colacul de salvare al unui partid care a generat ani la rând instabilitate, blocaje şi lipsă de încredere”, a scris Muraru pe Facebook.

Liderul liberal a reiterat că PNL și-a încheiat orice legătură cu PSD și a subliniat că deciziile privind viitorul partidului vor fi luate exclusiv de membrii săi. „Partidul Naţional Liberal este rupt definitiv de PSD, oricâte decizii s-ar da în instanţă şi oricât aţi încerca să vă amestecaţi în viaţa internă a partidului nostru. Viitorul liberalilor îl hotărăsc liberalii”, a afirmat el.

Muraru a criticat dur o eventuală colaborare a USR cu PSD pentru combaterea extremismului, afirmând că „AUR este copilul născut din PSD care astăzi şi-a întrecut părintele şi profesorul la cinism, minciună şi populism”.

În plus, liderul PNL Iaşi a făcut apel la o orientare spre viitor în cadrul discuţiilor politice: „Să aruncaţi o privire asupra sondajelor, pentru a înţelege realitatea în care ne aflăm. Discuţiile de luni sunt cu privirea la viitor, nu la trecut, chiar dacă matematica se face pe scaunele din Parlamentul de astăzi”.

Muraru a încheiat subliniind importanţa unor decizii politice luate în interesul cetăţenilor şi cu respect faţă de votul acestora: „România are nevoie de claritate politică, nu de combinaţii de culise, nu de formule artificiale şi nici de reîncălzirea unor alianţe pe care românii nu le mai vor. Este momentul ca deciziile politice să fie luate în interesul ţării şi cu respect faţă de votul cetăţenilor”.

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