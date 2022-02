Când ne-am re-întors la birou, am apreciat cu adevărat puterea de a lucra dintr-un spațiu dedicat. Pandemia ne-a învățat să apreciem Spațiul cu adevărat, în toată măiestria sa. Iar asta ne duce către un alt pilon de nelipsit – arhitectul, artizanul spațiului, artistul care își mânuiește talentele înspre a face un spațiu să se simtă bine, confortabil, rafinat – acel exquisite englezesc.

În 2020 am avut un moment de incertitudine, imediat după lockdown, dar în scurt timp s-a dovedit a nu ne afecta activitatea biroului. Totuși tot am resimțit o scădere a volumului de lucru în 2020 față de 2019. În 2021, am continuat în mare parte proiectele deja începute în 2020. În general, biroul nostru este implicat doar în proiecte mari, de la începutul până la sfârșitul execuției, din faza de autorizare până la ultimul detaliu de execuție.

Suntem, practic, parte din întregul proces de execuție, având o experiență mare pe acest segment, oferind proiecte complete de execuție de peste 10 ani pentru unii dintre cei mai mari și experimentați constructori din România.

– Arh. George Cristescu, fondator Deco Architects

Acum, spațiul e mai puternic ca niciodată. De aceea cade pe umerii arhitectului să ducă spațiul la adevărata sa valoare. În 2022 însă, cum știi că lucrezi cu un arhitect cu adevărat bun, care îți va transforma spațiul? Specialiștii de la Deco Architects – un birou de arhitectură tânăr, fondat în 2006 – ne ajută astăzi cu o serie de coordonate pe care să le urmărim atunci când suntem în căutarea unui arhitect.

Arhitect sau designer de interior?

În primul rând, se cade să facem o diferență riguroasă între arhitect și designer de interior – cei doi termeni sunt adesea folosiți ca sinonime, însă vorbim despre două specializări diferite. Deși ambele sunt arte desăvârșite, arhitectul proiectează și construiește clădiri. În schimb, designerul de interior nu se ocupă de construcții interioare.

Arhitectul jonglează cu estetico-funcționalitatea – despre care vom vorbi ulterior – iar creativitatea îi reprezintă cea mai de preț armă. Complexitatea domeniului este una copleșitoare și de-a dreptul fascinantă – cu cât arhitectul este mai priceput, cu atât spațiul…va vorbi mai bine. Mai liber, mai natural – practic, arta de a contura o clădire are la bază o viziune nu doar artistică, ci și funcțională.

Un dans creativ și funcțional

Putem transforma acest punct într-unul extrem de simplu: spune-mi cum vorbește arhitectul tău ca să-ți spun cât de bun e. Un arhitect bun va aborda întotdeauna o manieră aproape…holistică de conturare a unui proiect, transformând procesul într-unul ca o mișcare în doi pași. Pe de-o parte, va fi în permanență orientat către estetic, către aspectul final al spațiului, către detaliile care „fură” ochiul.

Și, pe de cealaltă parte, va fi înclinat cu desăvârșire înspre partea funcțională a proiectului. Cu alte cuvinte, nu vorbim doar despre o abordare exclusiv estetică sau exclusiv funcțională, ci o fuziune inefabilă între cele două. Arhitectul privește întotdeauna proiectul din cele două perspective, estetic și funcțional și îi transmite clientului său importanța spațiului.

​​Ne concentrăm continuu pe modul în care putem transforma ideile în clădiri funcționale, fiecare proiect avand specificitățile sale ce rezidă în chimia dintre arhitecti, ingineri și tehnicieni – arh. George Cristescu

Arhitectura guvernează spațiul

Într-o lume în care toate sunt la locul lor, suntem și noi la locul nostru – atât de simplu și fascinant în același timp. Din acest motiv, un arhitect bun va ști întotdeauna că arhitectura guvernează în mare măsură societatea. Arhitectura e muza pentru societate și nu, nu vorbim din poezii, însă gândește-te: muncești mai cu spor într-un birou care îți place.

Mănânci mai cu poftă într-un restaurant cu poveste, care te îndeamnă să visezi. Cafeaua are gust mai bun mereu la tine acasă – casa pe care ai visat-o. Spațiul generează stări, iar un arhitect bun va corela întotdeauna spațiul cu starea. Va trasa întotdeauna o săgeată între „spațiu” și „societate”, pentru a vedea care e impactul spațiului pentru o parte din societate.

„Orice lucru construim ajunge să ne construiască”.

N-o spunem noi, o spune arh. George Cristescu, fondatorul DecoArchitects.ro, însă nu putem decât să fim de acord. E timpul să îi acordăm arhitecturii viziunea filosofică pe care o merită: construim clădiri pentru ca, mai apoi, ele să ne construiască pe noi la un nivel metaforic.

Să privim astfel lucrurile: construiești o casă. Iar casa, alături de tine, va construi poate, peste ani, un copil – dacă ea e veselă, împlinită, călduroasă, copilul va fi la fel. Într-o grădină cu sol nefertil nu cresc flori. Exact așa e și în ce privește casele. Sau să spunem că vei construi un birou. În acel birou vei învăța, vei greși, vei avea succes și..o vei da în bară. Adică te vei construi pe tine. Un arhitect bun înțelege importanța spațiului dincolo de ce presupune el propriu-zis: vede în viitor. Un arhitect bun nu va vedea niciodată biroul ca pe un simplu birou, ci mai degrabă ca pe un loc al creșterii, al evoluției, al conexiunii.

În final, un arhitect bun va lua parte din viziunea ta și o va fuziona cu funcționalitățile și estetica potrivită – secretul spațiului ideal nu există prefabricat. Însă un lucru e cert: departe de a fi „doar” spații, spațiile sunt entități vii – entități care contribuie la schimbarea societății în aceeași măsură în care și noi, oamenii, o facem.

