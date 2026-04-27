Tehnologia modernă devine un aliat în tentativele de înșelătorie. Potrivit Observator News, tot mai mulți clienți folosesc imagini trucate generate de inteligența artificială pentru a obține mese gratuite. Printre cele mai frecvente exemple se numără fotografii cu pizza mucegăită, burgeri cu carne crudă sau fire de păr „descoperite” în shaorma.

„În mai puțin de un minut, inteligența artificială a transformat un burger normal într-unul mucegăit”, a relatat un experiment. Astfel de imagini sunt utilizate pentru a reclama produse „stricate” și a solicita rambursarea costurilor sau o nouă comandă.

De cele mai multe ori, restaurantele cu un volum mare de livrări, cum sunt cele de shaorma, pizza sau burgeri, devin ținta acestor fraude. În ciuda acestor tentative, autoritățile afirmă că, până în prezent, nu au fost înregistrate reclamații oficiale din partea unităților vizate.

Pentru a combate fenomenul, patronii din domeniul HoReCa au luat măsuri stricte. „Am început să verificăm mai atent comenzile și să analizăm imaginile de pe camerele de supraveghere din momentul în care comanda este ambalată”, au declarat mai mulți manageri. Restaurantele au pus la punct inclusiv departamente dedicate gestionării sesizărilor.

Cel mai des, clienții reclamă produse lipsă sau deteriorate, însă verificările interne ajută la eliminarea suspiciunilor. Deși fenomenul este încă la început, specialiștii avertizează că avansul tehnologic ar putea face și mai dificilă identificarea acestor fraude.



