Vremea de mâine, 28 aprilie 2026, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada marți, 28 aprilie 2026, ora 09:00 – miercuri, 29 aprilie 2026, ora 09:00, temperaturile vor fi în creștere față de ziua anterioară și se vor apropia de cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor.

Excepție vor face nordul și nord-estul teritoriului, unde valorile termice se vor menține sub mediile climatologice ale datei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara în zonele montane și submontane ale Carpaților Meridionali și Orientali, unde izolat vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată.

Noaptea, nebulozitatea treptat va cuprinde jumătatea de sud a țării și pe areale restrânse vor fi ploi slabe, iar în zona montană aferentă la peste 2000 m vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, trecător și pe alocuri cu ușoare intensificări la munte la altitudini mari și în sud-estul țării.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 9 grade. Noaptea, izolat, se va forma brumă, cu o probabilitate mai mare în estul Transilvaniei.

Valul de căldură din weekend va fi urmat de un episod de vreme rece și ploioasă la începutul lunii mai, a anunțat directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.

Cum va fi vremea mâine, 28 aprilie 2026, în București

În București, în intervalul marți, 28 aprilie 2026, ora 09:00 – miercuri, 29 aprilie 2026, ora 09:00, valorile termice, în creștere față de ziua anterioară, se vor apropia de cele specifice pentru ultima decadă a lunii aprilie.

Cerul va fi variabil, iar noaptea treptat se va înnora, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20-21 de grade, iar cea minimă de 6-8 grade.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 27 aprilie – 24 mai 2026.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026

În săptămâna cu minivacanța de 1 Mai, valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână, astfel că vremea va fi una rece la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 4 – 10 mai 2026

Temperatura aerului va avea valori, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 11 – 17 mai 2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări.

Cum va fi vremea în săptămâna 18 – 24 mai 2026

Temperatura aerului va fi apropiată de normele climatologice ale acestei perioade, la nivelul întregii țări.

Meteorologii au emis și prognoza meteo ANM pe regiuni, până pe 10 mai 2026, și anunță că vremea se va răci în toată țara.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE