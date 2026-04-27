Hoții au jefuit casa unui om de afaceri din industria textilă, pensionar, din Napoli, și au plecat cu o pradă de aproape o jumătate de milion de euro. Ei au furat un diamant de 26 de carate, în timp ce proprietarii şi menajera nu au auzit nimic deoarece, cel mai probabil, fuseseră drogaţi de hoţi.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 25 spre 26 aprilie 2026, însă a fost descoperit abia dimineața, când menajera, aflată în stare de șoc, l-a sunat pe angajator: „Domnule, veniți să vedeți…”.

Apartamentul spart se află la primul dintre cele două etaje ale unei clădiri elegante de pe Via Orazio.

La fața locului, proprietarii au găsit apartamentul complet răvășit: sertare scotocite, dulapuri deschise și obiecte aruncate. Din locuință au dispărut bani cash, bijuterii din aur și tacâmuri din argint.

Cea mai mare pierdere este însă un diamant de 26 de carate, moștenire de familie, evaluat la aproximativ 300.000 de euro.

Proprietarul a declarat anchetatorilor: „L-am ținut la îndemână pentru că în următoarele zile îl voi evalua pentru a-i determina valoarea exactă”.

Potrivit primelor informații, spargerea a fost comisă de cel puțin doi hoți, ajutați de un complice care îi aștepta într-o mașină. Aceștia au pătruns în locuință după ce au forțat o fereastră de la sufragerie.

Anchetatorii susțin că este vorba despre infractori experimentați. Înainte de a pleca, aceștia au dezactivat camerele de supraveghere din interior, iar sistemul de alarmă nu era activat.

De asemenea, este foarte probabil ca hoții să fi purtat mănuși, ceea ce reduce șansele de a găsi amprente.

Cazul este investigat de poliția din Posillipo, sub coordonarea procurorilor. Deși în interior nu au fost găsite dovezi clare, anchetatorii mizează pe imaginile surprinse de sistemele de supraveghere din cartier, care ar putea surprinde mașina folosită la jaf.

Victimele au declarat că nu au auzit nimic în timpul nopții și s-au trezit abia dimineața, în jurul orei 8:00, moment în care au realizat ce s-a întâmplat.

Autoritățile continuă cercetările pentru identificarea și prinderea suspecților.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE