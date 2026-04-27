Va fi înmormântat la Cimitirul Parohial Mogoșoaia 1

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face marți, 28 aprilie, la Capela Funerară Mogoșoaia. Familia sa a anunțat că înmormântarea va avea loc miercuri, 29 aprilie, ora 12:00, la Cimitirul Parohial Mogoșoaia 1.

„Cu profundă durere, familia anunță trecerea la viața veșnică a dr. Dan Claudiu Tănăsescu. Dumnezeu i-a împlinit dorința de a mai aniversa o dată viața – ieri a împlinit 88 de ani, iar astăzi, 27 aprilie, s-a înălțat la ceruri. Medic, scriitor și om dedicat comunității, lasă în urmă un gol imens și o moștenire de neprețuit. (…) Dumnezeu sa-l odihnească în pace!”, a transmis familia lui Dan Claudiu Tănăsescu.

A îmbinat cariera de medic cu cea de scriitor, jurnalist și om politic

Acesta a fost o personalitate complexă a vieții publice românești, reușind să îmbine cariera de medic cu cea de scriitor, jurnalist și om politic. De profesie medic, el a activat timp de mai mulți ani în policlinici din București precum „Colțea” sau „Drumul Taberei”, însă notorietatea sa a venit în special din implicarea în administrația locală și în viața culturală.

Cea mai lungă etapă a carierei sale politice este legată de comuna Mogoșoaia, unde a ocupat funcția de primar timp de aproximativ 15 ani, începând cu anul 1990. Ulterior, a făcut pasul către politica națională, servind ca senator în Parlamentul României, fiind ales pe listele PRM în județul Dâmbovița, în decembrie 2004.

În plan literar și jurnalistic, Dan Claudiu Tănăsescu a fost un autor prolific, debutând încă din anii ’70. A publicat peste 20 de volume de proză, nuvele și romane, printre care se numără titluri precum „Iarna căzută-n genunchi” sau „Scrisori de pe front”, fiind membru al Uniunii Scriitorilor.

Pasiunea sa pentru sport, în special pentru fotbal, s-a reflectat într-o activitate intensă de cronicar sportiv și editorialist. A scris numeroase cărți dedicate fenomenului fotbalistic, printre care „Din cronicile unui microbist” sau „Brazuca și ratangii”.

