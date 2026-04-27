Rețeta de brioșe fără zahăr și făină, recomandată de Laura Cosoi. „Nu știam ce să le mai pun copiilor la pachet”

Pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a dezvăluit rețeta brioșelor gustoase și sănătoase cu care își răsfață copiii.

„Pur și simplu nu mai știam ce să le pun copiilor la pachet… și mi-am amintit de rețeta asta pe care o făceam când era mică Rita.

Brioșe fără zahăr, fără făină, fără praf de copt!

Se face super rapid și e salvarea mea în zilele aglomerate:

– 3 banane bine coapte

– 2 ouă

– 2 linguri de unt

– 2 linguri de unt de arahide

– 8-9 prune uscate (dar moi)

Le mixez pe toate (mai puțin untul, pe care îl folosesc ca să ung formele), le pun într-o tavă cu forme, la 180 de grade, iar în 25 de minute sunt gata!

Ies moi, dulci natural și perfecte pentru pachet sau gustare!”, a explicat actrița pe contul de socializare, unde a publicat și un video.

Actrița este însărcinată în luna a șaptea și trece prin schimbări neașteptate în alimentație. Ea a mărturisit în mediul online că, în ultimele luni, nu a mai tolerat usturoiul și carnea.

„Dragi mămici, voi ce alimente nu ați suportat în sarcină? De felul meu, nu sunt mare carnivoră, dar în sarcină, corpul meu pur și simplu respinge carnea. Nu mă tentează deloc să o gust. Și nici usturoiul nu-l tolerez. Baza meselor sunt legumele și fructele, dar adaug și câteva proteine – ouă, pește, un pic de carne de vită – de nevoie. La voi cum a fost? Ce alimente au ajuns pe lista neagră în sarcină?”, a fost mesajul transmis de Laura pe contul de socializare.

