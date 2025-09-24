Spitalul Judeţean de Urgenta Tulcea, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului intitulat ,,Digitalizarea Spitalului Județean de Urgență Tulcea”, contract de finanțare nr. 1619/18/I3.3/30.08.2024, finanțat în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul II: Transformare Digitală COMPONENTA: 7 – Transformare Digitală, INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth Și Telemedicină, Investitia specifică: I3.3. Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.

Perioada de implementare a proiectului este până la data de 30.09.2025, conform contractului de finanțare nr. 1619/18/I3.3/30.08.2024.

Obiectivul general al proiectului: Digitalizarea Spitalului Județean de Urgență Tulcea permite o mai mare conectivitate și un schimb constant de informații, cu beneficii majore în cercetare, în stabilirea mai rapidă a unui diagnostic, în prescrierea unor tratamente personalizate și obținerea unor rezultate mai bune, atât din punct de vedere medical, cât și la nivel de eficientizare a costurilor și a accesului la îngrijiri medicale de calitate. De asemenea eliminând documentele în format letric din flux se diminuează riscul de contaminare prin manipularea lor și prin utilizarea în comun a stațiilor de lucru din spitale. În egală măsură, un sistem de management integrat/centralizat facilitează accesul la informații în timp real cu privire la situația mișcării pacienților (saloane, paturi), la consumul de materiale sanitare și medicamente, precum și în ceea ce privește starea de sănătate a pacienților internați, în vederea aplicării protocoalelor terapeutice într-un timp cât mai scurt.

Valoarea totală a proiectului prin care se acordă finanțare alocată prin PNRR a fost de 3,532,825.70 lei fără TVA, din care valoare eligibilă a proiectului este de 3,532,825.70 lei, valoare neeligibila a proiectului este 0. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR în sumă de 671,236.88 lei.

Data finalizare proiect: septembrie 2025

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Sănătății prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

