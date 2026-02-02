Din 9 februarie, Exclusiv VIP, emisiunea prezentată de Cristi Brancu, revine cu un nou sezon și începe cu o oră mai devreme, în intervalul 15:00–17:00, oferindu-le telespectatorilor și mai mult timp pentru povești savuroase, clipe memorabile și momente de divertisment autentic.

Noul sezon vine cu un format upgradat, în care vedetele sunt scoase din zona de confort și puse în ipostaze neașteptate. Pe lângă dezbaterile pe temele principale ale zilei și subiectele fierbinți din actualitate, Exclusiv VIP propune noi concursuri în bucătărie, invită telespectatorii să răsfoiască o arhivă mondenă cu imagini și povești care au făcut istorie și mizează pe o interacțiune directă cu publicul, ale cărui mesaje vor fi citite și discutate în timpul emisiunii. „Mă bucur enorm să revin cu un nou sezon de Exclusiv VIP la Prima TV. Începem mai devreme, cu și mai multă energie, pentru că poveștile bune, dezbaterea inteligentă și divertismentul de calitate își au locul lor și ziua. VIP-urile nu strălucesc doar seara – strălucesc și ziua, în fața telespectatorilor noștri”, spune Cristi Brancu.

Exclusiv VIP cu Cristi Brancu revine cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare

Din 9 februarie, de la ora 15:00, Exclusiv VIP devine locul de întâlnire zilnică cu vedetele, divertismentul și zâmbetul de după-amiază, la Prima TV.

Sursa foto: Prima TV

