Generozitatea este o importantă sursă a stării noastre de bine. Atât atunci când manifestăm generozitate noi înșine, cât și atunci când beneficiem de generozitatea celorlalți, corpul nostru secretă mai multă serotonină și dopamină, care sunt responsabile pentru reglarea stării noastre de fericire și cresc creativitatea, relaxarea, concentrarea, motivația și memoria.

Mereu știm să fim generoși cu ceilalți, dar când e vorba să fim generoși cu noi înșine, mai întotdeauna găsim altceva mai bun sau mai important de făcut.

Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine

Tu când ai avut ultima dată grijă de tine? Ce înseamnă asta de fapt, pentru tine?

În esență, grija de sine se referă la relația pe care o ai cu tine și la conexiunea ta cu tine însuți. Dacă ești bine conectat la tine și ai o bună relație cu tine însuți ai acces la toate resursele tale fizice, mentale, emoționale și spirituale și poți da ce-i mai bun din tine – atât pentru binele tău, cât și pentru binele celorlalți. Astfel, grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine.

Și cu pași mici ajungi departe

Principalul motiv pentru care nu avem grijă de noi înșine cum se cuvine este lipsa resurselor: de timp, de bani, de energie. Este adevărat că trebuie să facem o prioritate din grija pentru noi înșine, ceea ce uneori presupune să facem schimbări importante în stilul nostru de viață. Chiar și în astfel de situații, însă, mentalitatea totul sau nimic poate fi un obstacol important. Orice călătorie începe cu primul pas. Și cu pași mici, tot departe ajungi. În multe situații, lucrurile mici fac diferențe mari.

Recomandări „Hellvig nu a vorbit niciodată cu Lăzăroiu”

De exemplu, într-o zi foarte plină, cu siguranță poți strecura o pauză de 15 minute în care să ieși din iureș și să te detașezi, să te liniștești, să te reconectezi la tine și să-ți recapeți perspectiva. Într-o perioadă foarte aglomerată, poate nu poți pleca în vacanță, dar cu siguranță vei găsi câteva ore sau câte o zi în care să faci o plimbare sau o ieșire în natură. Poate resursele financiare nu îți permit să renunți la job sau să lucrezi part-time pentru a avea mai mult timp pentru familie, dar poate îți poți achiziționa electrocasnice, dispozitive și instrumente care să-ți facă munca mai ușoară și să te ajute să fii mai eficient și mai bine organizat. Astfel, vei fi mai calm și mai relaxat şi vei avea mai mult timp pentru cei dragi.

Oferă-ți cadouri. Și cadourile sunt o sursă a stării de bine și un mod de a avea grijă de tine.

Cardul Cadou de la Sodexo – o soluție simplă, cu impact mare

De Crăciun, Cardul Cadou de la Sodexo este o soluție simplă și la îndemână care îți oferă resursele pentru a fi generos cu tine. Poți achiziționa ceva ce îți dorești cu adevărat, pentru că tu știi asta cel mai bine. Spre deosebire de o sumă cash, cu Cardul Cadou de la Sodexo beneficiezi de reduceri semnificative și oferte speciale într-o gamă largă, de 67.000 magazine. Îţi poţi alege cadoul preferat dintr-o multitudine de produse, de la categoria fashion, cosmetice, decoraţiuni pentru casă, electronice şi electrocasnice, până la articole sportive şi IT. În plus, cu Cardul Cadou de la Sodexo poți face și plăți online, ceea ce face ca sesiunile de shopping din perioada Crăciunului să fie o adevărată relaxare. Poţi alege produse de sezon şi nu numai, de pe site-uri cum sunt: Sephora, Noriel, Cărturești, Libris, CCC, Benvenuti, Dedeman, Vivre etc.

Recomandări „O absență aproape completă a simțului de responsabilitate și vinovăție față de război”. Studiul rusesc despre care nu se vorbește în Vest

Și asta nu e tot: Sodexo îți pune la dispoziție cea mai modernă aplicație web, MySodexo, care te ajută să găseşti locațiile în care dorești să utilizezi cardul cadou. Poţi face căutarea după proximitate, sau după diverse alte criterii, și poți calcula inclusiv cum ajungi la destinație.

De Crăciun, fii bun și generos cu tine! Răsfață-te cu un cadou cumpărat cu Cardul Cadou de la Sodexo! Află mai multe informații despre Cardul Cadou și cum te poți bucura de el.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Playtech.ro ȘOC! Reacția ULUITOARE a lui CTP pentru românii care boicotează firmele din Austria. E inimaginabil...

Viva.ro Petre Roman pleacă definitiv din România! Ce job fabulos a primit în Elveția: 'Țara asta de doi bani...'

Observatornews.ro Turist italian, uimit de cât a plătit în România pe 15 implanturi pentru el și soția lui. "În Italia îmi cereau 24.000 de euro"

Știrileprotv.ro O femeie locuia cu copilul într-o casă cu 300 de șobolani. Ce au mai descoperit ulterior polițiștii | VIDEO

FANATIK.RO Doliu în familia lui Florin Salam: „Moartea a fost fulgerătoare”

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

HOROSCOP Horoscop 15 decembrie 2022. Leii au toate resursele necesare pentru a face față onorabil oricăror probleme, oricât de complicate ar fi

PUBLICITATE Sesiune LIVE de cumpărături cu AVON! Înscrie-te ca să profiți de reduceri