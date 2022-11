O scurtătură în drumul spre grădiniță, o învoire „forțată”de la birou, butonul cu decongelare rapidă, un make-up minimalist realizat în oglinda retrovizoare, și, slavă Domnului, magazinul cu de toate, aproape de casă, și cu prețuri accesibile, fără timp pierdut inutil printre rafturi interminabile și cu produse pe placul întregii familii. Un astfel de loc este PENNY. La mine în Chiajna, pare că aici, cineva a gândit special un traseu de shopping ca la carte pentru oamenii care vor să-și organizeze eficient viața: ca să ajungi la carne, treci pe la legume și fructe; pe drum te așteaptă raftul cu produse BIO, iar mai sus te întâmpină cel cu produse autohtone marca proprie PENNY. Ai făcut stânga împrejur, după doi pași lactatele sunt imediat lângă pâine, și fără să-ți dai seama, coșul de cumpărături e plin cu tot ce-ți trebuie. Și te îndrepți tacticos spre casa de marcat cu gândul la următoare sarcină pe care o ai de bifat…

Ce gătesc săptămâna aceasta?

Fie că vreau să pregătesc o masă gustoasă și sănătoasă pentru cei dragi, fie că urmează să organizez o petrecere acasă, la PENNY găsesc inspirația care îmi risipește stresul de a nu ști ce să cumpăr, ce să gătesc, ce să pregătesc și în ce ordine. Aplicația PENNY îmi face viața mai ușoară și nu mă complic cu mâncăruri sofisticate care necesită ingrediente exclusiviste. Experiențele culinare le las în seama aventurilor din vacanțe. Acasă, gătesc românește, cât mai apropiat de amintirile copilăriei și nu uit, sub nicio formă, să rostesc cuvintele magice „Haideți la masă”, cele care, de veacuri, țin o familie unită. Este puțin, conservator, poate desuet sau obositor, dar Haideți la masă! este o modalitate excelentă de apropiere între toți membrii familiei și un obicei foarte sănătos, cu care cei mici e bine să se obișnuiască de la vârste fragede. Voi găti felurile de mâncare cu care am fost crescută: ciorbiță de pui cu borș și ficăței la tigaie cu legume. Planul de rezervă: caserola cu cotlete de porc, în caz de mofturi. Pentru acest meniu am cumpărat într-o frumoasă seară de toamnă, pe 25 octombrie de la PENNY – Chiajna tot ce am avut nevoie, fără să uit de plicul cu gustărică pentru Lea. Minunea jucăușă a familiei.

Pulpe de pui Hanul Boieresc – 11,99 lei Hrană câini umedă – 8,59 lei

Cotlet porc Hanul Boieresc – 21,99 lei

Ficat pui Hanul Boieresc – 8,99 lei

Amestec ciorbă PENNY – 3,49 lei

Borș Hanul Boieresc – 2,19 lei

Amestec legume PENNY – 2 X 3,49 lei

Cartofi Hanul Boieresc – 9,99 lei ; TOTAL – 74,21 LEI

