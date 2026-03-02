Implant dentar în 2026: ce influențează costul și ce ar trebui să știi înainte de tratament

Ce influențează prețul unui implant dentar în 2026?

Costul pentru un implant dentar în București, în 2026, este influențat de mai mulți factori obiectivi. În primul rând, complexitatea cazului clinic. Fiecare pacient are particularități anatomice diferite, iar uneori sunt necesare proceduri suplimentare, precum extracții, adiție osoasă sau sinus lift. Aceste intervenții completează planul de tratament și pot modifica valoarea finală.

Un alt factor important este sistemul de implant dentar ales. Materialele din care este realizat implantul, tehnologia de tratare a suprafeței și standardele de producție influențează durabilitatea și rata de succes pe termen lung. Implanturile premium sunt dezvoltate pe baza unor cercetări științifice solide și sunt recunoscute pentru predictibilitatea rezultatelor.

Experiența medicului implantolog și dotările tehnologice ale clinicii reprezintă, de asemenea, elemente esențiale. Investigațiile imagistice, planificarea digitală și protocoalele medicale stricte contribuie la siguranța fiecărui implant dentar și la stabilitatea rezultatului final.

Ce include, de fapt, costul unui implant dentar?

O întrebare frecventă este ce anume acoperă prețul unui implant dentar. În mod obișnuit, tratamentul presupune mai multe etape: inserarea implantului propriu-zis, aplicarea bontului protetic și realizarea lucrării finale. În funcție de situația clinică, pot fi necesare și proceduri adiționale.

Transparența presupune explicarea fiecărei componente a planului de tratament, astfel încât pacientul să înțeleagă exact ce include costul comunicat. În cazul unui implant dentar, această claritate este importantă pentru a evita confuziile și pentru a permite o decizie informată.

Pe lângă intervenția propriu-zisă, pot exista costuri asociate investigațiilor preliminare, materialelor utilizate sau eventualelor tratamente complementare. O evaluare personalizată stabilește aceste detalii înainte de începerea procedurii.

Implanturi premium și diferențe între sisteme

În implantologie, sistemele consacrate la nivel internațional sunt apreciate pentru performanță și susținere științifică. De exemplu, implanturile Straumann® sunt recunoscute pentru tehnologiile inovatoare precum ROXOLID® și suprafața SLActive®, care contribuie la o integrare osoasă predictibilă.

Un implant dentar Straumann SLActive® poate oferi o rată de supraviețuire de peste 98% după 10 ani, conform datelor clinice disponibile. Perioada de vindecare poate fi mai redusă comparativ cu alte sisteme, iar rezultatele sunt susținute de o rețea științifică extinsă.

Prețurile pentru implant dentar diferă în funcție de sistemul ales. De exemplu, variantele Straumann SLA® ROXOLID® pot porni de la aproximativ 1250 Euro, iar sistemele Straumann BLX SLActive® ROXOLID® pot ajunge la 1550 Euro. Plata se efectuează în lei, la cursul BNR din ziua plății.

Soluții pentru reconstrucții complete

Pentru pacienții care necesită reabilitare totală, soluțiile de tip „All on 4” sau „All on 6” reprezintă opțiuni moderne de tratament. Acestea presupun inserarea mai multor implanturi dentare și realizarea unei lucrări fixe înșurubate sau a unei supraproteze stabilizate.

Costurile pentru aceste pachete pot varia în funcție de sistemul de implant utilizat și de complexitatea cazului. Evaluarea individuală stabilește dacă sunt necesare proceduri suplimentare și care este planul optim de tratament.

Un implant dentar reprezintă o soluție pe termen lung, iar alegerea clinicii trebuie să țină cont de calitatea materialelor, experiența echipei și claritatea informațiilor oferite. O consultație detaliată permite stabilirea planului terapeutic adecvat și oferă pacientului o imagine completă asupra etapelor și costurilor implicate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE