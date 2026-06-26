Produsul vine ca răspuns la o nevoie antreprenorilor de a pune banii la lucru, fără să le blocheze lichiditățile. În practică, penalizarea la retragerea anticipată este unul dintre factorii care îi determină pe mulți să evite depozitele clasice și să păstreze banii în conturi curente, chiar dacă nu generează randament. Depozitul Business Bonus schimbă această abordare. Este un depozit pe 3 luni, disponibil în lei, exclusiv pentru sume noi aduse la ING, care oferă dobândă pe întreaga perioadă în care banii sunt păstrați în depozit, inclusiv în cazul lichidării anticipate.

„În discuțiile cu antreprenorii, apare constant mențiunea despre cum banii care stau în cont nu sunt ‚nefolosiți, ci sunt bani care trebuie să rămână disponibili pentru următoarea decizie din business. De aceea am construit Depozitul Business Bonus ca pe un instrument de echilibru, prin care primești un randament foarte bun pentru banii pe care nu îi folosești imediat, dar îți păstrează în același timp libertatea de a reacționa rapid atunci când apare o oportunitate sau o nevoie. Practic, este o modalitate prin care lichiditățile companiei pot lucra pentru tine și planurile tale,” spune Luana Sorescu, Head of Easy Banking, divizia Business Banking, în cadrul ING Bank România..

ING Bank România lansează Depozitul Business Bonus pentru companii, cu acces la bani oricând

100% online, în câteva minute 

Depozitul poate fi deschis 100% online, direct din ING Business Web sau din aplicația ING Business Pro, în doar câteva minute, din contul curent sau din conturile de economii. Suma minimă de constituire este de 1.000 de lei, iar dobânda este calculată zilnic. La scadență, după 3 luni, suma și dobânda sunt transferate automat în contul clientului, iar în cazul lichidării anticipate, fondurile ajung imediat în contul ales, fără pierderea dobânzii acumulate până în acel moment. Mai mult, nu există sumă maximă pentru constituire sau număr maxim de Depozite Business Bonus. 

Cum funcționează acest produs în ecosistemul digital ING 

Noul produs vine în contextul în care antreprenorii folosesc tot mai mult soluții digitale pentru a-și gestiona lichiditățile. 87% dintre produsele business ING sunt disponibile online, iar jumătate dintre clienți își deschid contul online, fără intervenție umană. Deschiderea unei relații cu banca durează, în medie, aproximativ 15 minute, iar deschiderea unui cont suplimentar poate fi realizată în 1–2 minute.

Depozitul Business Bonus se adresează în special segmentului de companii mici și medii și clienților mid-corporate, fiind o soluție pentru momentele în care companiile încasează sume semnificative sau așteaptă momentul potrivit pentru investiții sau plăți. În aceste situații, banii pot genera randament chiar și pe termen scurt, iar accesul la lichiditate este identic cu cel din cazul depozitelor la termen.  

Prin acest produs, ING își consolidează oferta de economisire pentru business și continuă să dezvolte soluții simple, relevante și complet digitale, adaptate modului în care antreprenorii își conduc afacerile astăzi.

Despre ING Bank România 
ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 2 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri.

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