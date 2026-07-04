Ce este Diesel Index

Diesel Index este o platformă lansată de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România. Scopul ei este simplu: să arate, săptămânal, prețurile medii oficiale ale motorinei din România și din principalele piețe europene.

Datele sunt bazate pe raportările Comisiei Europene, prin EUR 27 Weekly Oil Bulletin, iar prețurile sunt afișate cu taxe incluse, în euro pentru 1.000 de litri.

Platforma este gândită în primul rând pentru transportatori, dar este utilă și pentru orice șofer care pleacă la drum prin Europa. Poți vedea unde este motorina mai ieftină, cum se schimbă prețul de la o săptămână la alta și unde se află România față de media europeană.

Cât costa motorina în România față de alte țări

În săptămâna 29 iunie, Diesel Index arăta pentru România un preț de 1.750 euro/1.000 litri, în creștere cu 1,24% față de săptămâna precedentă. La cursul BNR din 3 iulie, asta înseamnă aproximativ 9,17 lei/litru.

Media UE era de 1.716 euro/1.000 litri, deci România era ușor peste media europeană.

Diferențele devin însă mult mai interesante când compari România cu țările prin care circulă des transportatorii români sau turiștii care pleacă vara cu mașina:

Polonia: 1.408 euro/1.000 litri, adică aproximativ 7,37 lei/litru

Bulgaria: 1.478 euro/1.000 litri, adică aproximativ 7,74 lei/litru

Spania: 1.504 euro/1.000 litri, adică aproximativ 7,88 lei/litru

Ungaria: 1.642 euro/1.000 litri, adică aproximativ 8,60 lei/litru

Germania: 1.763 euro/1.000 litri, adică aproximativ 9,23 lei/litru

Franța: 1.869 euro/1.000 litri, adică aproximativ 9,79 lei/litru

Italia: 1.897 euro/1.000 litri, adică aproximativ 9,93 lei/litru

Asta înseamnă că România nu este cea mai scumpă țară din listă, dar nici nu mai arată ca o piață ieftină. Motorina era mai scumpă decât în Bulgaria, Spania, Polonia, Ungaria, Slovenia sau Austria, dar mai ieftină decât în Franța, Belgia și Italia.

Curiozitatea: diferența devine uriașă la camioane

Pentru un șofer obișnuit, diferența de 1-2 lei pe litru se simte la un plin. Pentru un transportator, se simte în marja de profit.

Față de Bulgaria, motorina din România era mai scumpă cu aproximativ 1,43 lei/litru. La 1.000 de litri, diferența ajunge la circa 1.430 de lei. Față de Polonia, diferența era și mai mare: aproape 1,80 lei/litru. La 1.000 de litri, vorbim despre aproape 1.800 de lei.

Aici se vede de ce Diesel Index contează mai mult pentru transportatori decât pentru un șofer de mașină mică. În transportul rutier, motorina reprezintă, potrivit UNTRR, aproximativ 32-34% din costul unei curse internaționale și 38-40% din costul unei curse naționale.

De ce a fost nevoie de un astfel de index

În 2026, motorina a devenit una dintre cele mai sensibile cheltuieli pentru transportatori. UNTRR spune că, la vârful crizei energetice, în săptămâna 30 martie 2026, prețul motorinei era cu aproximativ 38% peste nivelul din prima săptămână a anului.

Această creștere ar fi însemnat o majorare estimată a costului total de transport de până la 12% în transportul internațional și aproximativ 15% în operațiunile naționale. De aceea, Diesel Index poate fi folosit și ca reper în negocierile dintre transportatori și clienți. Dacă motorina crește, transportatorul poate arăta o sursă neutră, bazată pe date oficiale, pentru a justifica ajustarea tarifelor.

UNTRR numește acest lucru „Clauza de Motorină”, adică un mecanism prin care variațiile mari ale combustibilului pot fi reflectate mai corect în contracte.

România, într-un moment ciudat pe piața motorinei

Diesel Index apare într-un moment în care piața carburanților este foarte agitată. Eurostat a arătat că România a fost singura țară din UE în care prețul motorinei a crescut în luna mai față de aprilie, în timp ce media europeană a scăzut.

În plus, de la 1 iulie, acciza la motorină a revenit la nivelul anterior, ceea ce înseamnă un plus de aproximativ 36 de bani/litru cu TVA inclus.

Consiliul Concurenței a transmis că prețurile carburanților din România au fost, la mijlocul lunii iunie, sub media UE. Dar evoluția din ultimele săptămâni arată cât de repede se poate schimba poziția României, mai ales la motorină.

De ce contează și pentru șoferii obișnuiți

Diesel Index este o platformă făcută pentru transportatori, dar informația este utilă și pentru șoferii care pleacă în vacanță cu mașina.

Dacă mergi spre Grecia, Bulgaria este mult mai ieftină la motorină decât România, potrivit datelor din săptămâna 29 iunie. Dacă mergi spre vest, diferențele pot fi și mai mari de la o țară la alta. Italia și Franța sunt printre piețele scumpe, în timp ce Polonia, Bulgaria și Spania apar mult mai jos în listă.

Pentru un drum lung, mai ales cu o mașină diesel, momentul și locul alimentării pot schimba costul final al vacanței.

Diesel Index nu rezolvă problema prețurilor, dar face ceva important: pune cifrele în fața tuturor. Iar când vorbim despre motorină, cifrele pot explica de ce transportul se scumpește, de ce unele firme cer ajustări de tarife și de ce un drum prin Europa poate costa mult diferit în funcție de țara în care alimentezi.