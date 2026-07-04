Condiția clară pe are trebuie să o respecte

O companie americană din domeniul inteligenței artificiale a atras atenția la nivel global după ce a lansat un pachet de beneficii extrasalariale extrem de generos, dar strâns legat de o regulă strictă de localizare.

Angajații acestui startup primesc nu mai puțin de 18.000 de dolari pe an special pentru acoperirea costurilor cu chiria. Pe lângă acest sprijin financiar substanțial, compania le asigură acestora și trei mese pe zi.

Totuși, pentru a intra în posesia banilor, salariații trebuie să respecte o condiție clară: să locuiască la o distanță de maximum zece minute de mers cu bicicleta față de sediul central al firmei, potrivit Business Insider.

Care este miza reală

Măsura inedită a fost implementată și anunțată oficial de către Sebastian Jimenez, directorul executiv și cofondatorul startup-ului Rilla.

Compania, cu sediul în New York, s-a impus pe piața de profil prin dezvoltarea unui software avansat bazat pe inteligență artificială, utilizat pentru analiza amănunțită a conversațiilor purtate de echipele de vânzări pe teren.

Conform explicațiilor oferite de Sebastian Jimenez, decizia de a subvenționa masiv locuințele din apropierea biroului nu este doar un simplu bonus, ci o strategie de productivitate bine gândită.

Directorul executiv a subliniat că scopul principal al acestui program este eliminarea completă a timpului pierdut și a stresului provocat de naveta zilnică în aglomerația din New York.

Prin aducerea echipei cât mai aproape de locul de muncă și prin asigurarea hranei zilnice, managementul Rilla își dorește să creeze un mediu optim, care să le permită angajaților să își conserve energia și să se concentreze la capacitate maximă asupra activității de cercetare și dezvoltare.

Sacrificiul din spatele banilor: program de lucru de 12 ore, șase zile pe săptămână

Beneficiile financiare impresionante oferite de compania Rilla vin însă la pachet cu un ritm de viață extrem de solicitant.

În mod obișnuit, programul de lucru al angajaților din cadrul firmei ajunge la 12 ore pe zi, activitatea desfășurându-se pe parcursul a șase zile pe săptămână. Acest sistem amintește de stilul de lucru agresiv din Silicon Valley sau din marile companii asiatice de tehnologie, unde viața personală este complet eclipsată de cea profesională.

Reprezentanții startup-ului susțin cu tărie că acest ritm infernal nu este impus prin constrângere, ci reprezintă o alegere complet conștientă și asumată voluntar de către persoanele selectate în procesul de recrutare.

„Nu obligăm pe nimeni să lucreze aici. Alegem oameni care își doresc un astfel de mediu”, afirmă Sebastian Jimenez.

Alte beneficii oferite de compania Rilla

Pe lângă cele trei mese zilnice oferite gratuit, salariații au acces permanent la o sală de fitness complet echipată, dotată cu saună și bazin cu apă rece, facilități folosite adesea de sportivii de performanță pentru recuperare fizică rapidă.

Potrivit datelor oficiale oferite de fondatorul Sebastian Jimenez, compania Rilla investește în fiecare an aproximativ 37.000 de dolari pentru fiecare angajat în parte doar pentru aceste facilități. Este important de precizat că această sumă uriașă acoperă exclusiv chiria, mesele și abonamentele sportive, fără a include asigurările medicale, contribuțiile pentru pensie sau pachetele de acțiuni oferite ca stimulent pe termen lung.

Sediul companiei, ales după criteriile specialiștilor de la Harvard

Strategia a dat deja roade în rândul colectivului. În prezent, aproximativ 80% dintre angajații startup-ului au ales să aplice pentru programul de sprijin locativ, mutându-se la doar câteva minute de mers cu bicicleta de birou pentru a beneficia de subvenția de 18.000 de dolari.

Obsesia managementului pentru productivitate s-a reflectat inclusiv în modul în care a fost ales actualul sediu al firmei, situat în celebrul cartier Williamsburg din Brooklyn. Înainte de a semna contractul pentru noul spațiu, conducerea Rilla a vizitat și a analizat în detaliu aproximativ 20 de clădiri de birouri.

Pentru a face alegerea perfectă, compania a mers până într-acolo încât a angajat un specialist în calitatea aerului interior de la prestigioasa Universitate Harvard. Acesta a evaluat microclimatul și sistemele de ventilație ale clădirii, asigurându-se că oxigenarea și mediul de lucru sunt ideale pentru a menține creierul angajaților la un nivel optim de performanță pe parcursul întregii zile.

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