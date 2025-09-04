Italia, Coasta de Azur și Elveția: Un tur spectaculos prin Europa

Mai mult, acum te bucuri de un tarif special, cu Reducere Last Minute inclusă. Un preț excelent pentru o aventură europeană de aproape 10 zile. Programul detaliat este disponibil pe pagina dedicată a circuitului Italia – Coasta de Azur – Elveția .

De la Cazanele Dunării la „Orașul Iubirii”

Circuitul pornește din București, cu o primă oprire la Cazanele Dunării, unde fluviul străpunge munții, creând unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din România. Prima seară o petreci la Belgrad, descoperind cetatea Kalemegdan și bulevardele vibrante ale capitalei Serbiei.

A doua zi te așteaptă Zagreb, capitala Croației, un oraș elegant, în care medievalul și modernul se întâlnesc la tot pasul. Apoi, traseul te poartă spre Padova, Italia, pentru o cazare care pregătește vizita de a doua zi în Verona și Milano.

Verona, „Orașul Iubirii”, îți oferă emoția Balconului Julietei și farmecul piețelor medievale, iar Milano îți dezvăluie Domul, Galeriile Vittorio Emanuele și atmosfera de capitală a modei.

Strălucirea Coastei de Azur

După ce ai intrat în ritmul italian, excursia te duce spre Coasta de Azur, acel colț de lume unde fiecare priveliște pare desprinsă dintr-un film. La Nisa, plimbarea pe Promenade des Anglais îți aduce în față hoteluri luxoase și farmecul aristocratic al Rivierei. La Cannes, simți pulsul Festivalului de Film, iar la Monaco, admiri Palatul Princiar, Catedrala Sf. Nicolae și celebrul Monte Carlo, sinonim cu luxul și eleganța.

Cinque Terre – Sursă foto: Unsplash

Cinque Terre și frumusețea Alpilor

Un alt punct de atracție este excursia opțională în Cinque Terre, cele cinci sate colorate cocoțate pe stânci abrupte, cu străduțe înguste, cafenele autentice și priveliști spectaculoase asupra Mediteranei.

De aici, traseul urcă spre Alpi: Chamonix-Mont Blanc, unde, dacă vremea permite, poți urca cu telecabina până la 3.842 m altitudine, la Aiguille du Midi, pentru o priveliște impresionantă asupra vârfului Mont Blanc.

La Annecy, denumită „Mica Veneție a Alpilor”, canalele pitorești și străduțele medievale creează un cadru romantic, iar la Geneva admiri Jet dEau și sediul ONU.

Elveția, Liechtenstein și Austria – un final grandios

Circuitul continuă prin Elveția: Montreux, Berna și Zurich îți arată frumusețea orașelor alpine, fiecare cu identitatea și farmecul său. Treci și prin Vaduz, capitala Liechtensteinului, o bijuterie mică și elegantă.

În Austria, descoperi Innsbruck, cu faimosul Acoperiș de Aur, și oprești la Abatia Melk, un monument baroc spectaculos. Ultima oprire majoră este la Budapesta, unde poți alege o croazieră nocturnă pe Dunăre, pentru o încheiere de poveste.

De ce să alegi acest circuit?

Ai șansa să vezi patru țări într-un singur tur : Italia, Franța, Elveția și Austria.

: Italia, Franța, Elveția și Austria. Explorezi locuri iconice: Verona, Milano, Cannes, Monaco, Geneva, Zurich, Innsbruck.

Te bucuri de experiențe opționale unice: Cinque Terre și urcarea pe Mont Blanc.

Beneficiezi de transport cu autocar confortabil, ghizi experimentați și cazări selectate.

Prețul redus Last Minute face ca această călătorie să fie accesibilă și tentantă.

Dacă te tentează să descoperi Europa în ritm de autocar, cu ghizi și programe bine gândite, găsești și alte variante de circuite cu autocarul pe site-ul Europa Travel – de la tururi culturale prin Balcani și Europa Centrală până la circuite tematice.

Pentru rezervări rapide sau mai multe informații despre plecarea din 20 septembrie, ne poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702 sau accesa site-ul europatravel.ro.

Circuitul Italia – Coasta de Azur – Elveția (9 zile) este o călătorie intensă, plină de locuri emblematice și peisaje de poveste, perfectă pentru cei care vor să descopere frumusețea Europei într-un singur tur. Cu reducerea Last Minute, acum e momentul ideal să rezervi și să te pregătești pentru o experiență care îți va rămâne mereu în suflet.

