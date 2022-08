Jacks or Better: Jocul de video poker preferat de majoritatea pasionaților din România

„Jacks or Better” este jocul de cazinou care plătește cel mai bine. Dacă acționează „ca la carte”, jucătorul poate beneficia de un Payout de 99,54%, ceea ce înseamnă că avantajul casei, la un rulaj x1, este de 0,46%. În comparație, blackjack-ul online are o rată de câștig medie de 99,5%, iar baccarat-ul de 98,94%. Păcănelele online, cele mai populare jocuri de noroc, au un Payout mediu de „numai” 96%.

„Un joc cu reguli corecte”

Așadar, este ușor de înțeles de ce „Jacks or Better” este preferat de majoritatea jucătorilor și în România. Această variantă a apărut în cazinouri în anii 1970, însă originile sale sunt mult mai vechi. Se spune că s-ar fi jucat prima dată la începutul anilor 1800 bărcile care tranzitau fluviul Mississippi. Prima mențiune a acestui denumiri a fost făcută de scriitorul JH Green, în 1834. Green considera că „Jacks or Better” are reguli corecte, față de alte jocuri de cărți la care trișorii aveau mai multe oportunități.

Această variantă de video poker este ideală pentru începători, deoarece conține cele mai puține variabile. Este folosit un pachet clasic format din 52 de cărți, fără jokeri, ca la Joker Poker, și fără ca anumite cărți joace rol de joker, ca la Deuces Wilds. Este un joc simplu, fără mega jackpot și fără multiplicatori. Jucătorul trebuie să decidă ce cărți să schimbe bazându-se pe niște calcule de probabilități foarte simple. De exemplu, dacă după prima împărțire a cărților primește 3, 3, 10, J, A, este clar că probabilitatea de a primi încă un 3 dacă renunță la 10, J și A e de 4% (mai sunt două cărți de 3 în restul de 47 de cărți din pachet)

În plus, tabelul de plăți la „Jacks or Better” este foarte simplu. Miza se înmulțește cu multiplicatorul combinației câștigătoare pentru a afla câștigul. Iată cât plătește fiecare combinație, la o miză de 1 RON:

Valeți sau mai mare (o pereche de J, Q, K sau A) – 1 RON;

două perechi (câte două cărți de aceeași valoare) – 2 RON;

3 de un fel (trei cărți de aceeași valoare) – 3 RON;

chintă (cinci cărți de valori consecutive) – 4 RON;

culoare (cinci cărți de aceeași culoare, cum ar fi de treflă) – 5 RON;

full (trei cărți de o valoare și două cărți de altă valoare) – 8 RON;

careu (patru cărți de aceeași valoare) – 25 RON;

chintă de culoare (cinci cărți consecutive de aceeași culoare) – 50 RON;

chintă roială (10, J, Q, K, A) – 250 RON.

Un cazinou legal poate avea în ofertă mai multe jocuri „Jacks or Better” de la producători diverși. Tabelul de plată și felul în care decurge o rundă sunt aceleași, diferența făcându-se doar la nivelul graficii.

Începătorii sunt sfătuiți să joace mai întâi varianta demo, până se familiarizează cu video pokerul și încep să „simtă” cum ar fi mai indicat să continue fără să fie nevoiți să calculeze probabilitățile de fiecare dată. Oricum, având în vedere Payout-ul ridicat, acest joc le permite pasionaților să se distreze mult cu un buget redus.

