JLo își sărbătorește azi ziua de naștere!  Artista absolută  își va aniversa ziua în Europa între două concerte!

Jennifer Lopez a cucerește Europa și vine la București: spectacolul grandios din Piața Constituției, pe 27 iulie

Sute de mii de fani au sărbătorit-o pe Jennifer Lopez în toată Europa, în această lună! Luna iulie a fost incendiară pentru solista care susține un concert o dată la două zile, în diferite locuri ale Europei. Ea a demarat spectacolul în Spania, bifând cele mai importante orașe (Barcelona, Madrid, Bilbao), ca apoi să călătorească și să performeze în Antalya, Budapesta, Lucca în cadrul turneului #UpALLNight, devenit deja legendar.

Azi, pe 24 iulie, JLo își aniversează ziua de naștere, dar în fiecare seara, pe scenă ea a făcut un spectacol ca o “celebrare” a muzicii, dansului și entertainment-ului! Jennifer Lopez se pregătește să aducă același spectacol incendiar și la București, pe 27 iulie, în Piața Constituției în cadrul festivalului Summer in the City, organizat de Marcel Avram și DD East Entertainment care își va deschide porțile spectatorilor începând cu ora 16.00

Accesul publicului se va face prin două puncte principale situate pe Bd. Libertății: dinspre Izvor / Bd. Națiunile Unite și dinspre Calea 13 Septembrie. Nu există acces prin Bd. Unirii! Spectatorii sunt rugați să sosească din timp pentru a evita aglomerarea la intrare și pentru a nu rata începutul spectacolului.

Condiții de acces și siguranță

Accesul în zona de spectacol se face pe baza unui bilet valid și a unui act de identitate, iar pentru minorii fără document de identitate – cu o copie a certificatului de naștere (fizic sau digital). Toți participanții vor fi supuși unui control de securitate efectuat de personal autorizat.

Prezența minorilor sub 3 ani este interzisă. Organizatorii nu recomandă participarea copiilor sub 5 ani. Minorii sub 8 ani au acces gratuit, însoțiți și cu documente doveditoare. Cei peste 8 ani pot participa doar cu bilet valabil și însoțitor. Minorii între 16–18 ani pot participa neînsoțiți doar cu acordul scris al părinților sau reprezentantului legal, în două exemplare – unul pentru organizator, unul pentru a fi păstrat de minor.

Organizatorul atrage atenția asupra prezenței unor efecte speciale sonore și vizuale, care pot afecta persoane cu sensibilitate la lumină sau sunet, cum ar fi copii mici, femei însărcinate sau persoane cu afecțiuni neurologice.

Obiecte interzise și măsuri de securitate

Este strict interzis accesul în zona evenimentului cu:

obiecte periculoase (arme, obiecte ascuțite, instrumente de șoc);

alimente și băuturi din exterior;

umbrele, genți mari, scaune, bannere, drone, aparatură profesională foto/video, tablete sau laptopuri;

produse inflamabile sau pirotehnice;

animale de companie.

Participarea la spectacol se face pe proprie răspundere, inclusiv pentru persoanele cu afecțiuni medicale sau sensibilitate la aglomerație, zgomot și efecte vizuale intense.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru:

• modificări în programul artistic;

• întârzieri cauzate de procedurile de acces;

• calitatea prestației artistice;

• condiții meteorologice nefavorabile;

• suspendarea sau anularea evenimentului la cererea autorităților din motive de forță majoră.

În caz de incident sau comportament neadecvat, organizatorul, forțele de ordine sau echipa de securitate pot evacua persoanele implicate, fără rambursarea contravalorii biletului.

Recomandări importante

• Biletele trebuie achiziționate exclusiv din punctele de ticketing autorizate: iabilet.ro, entertix.ro, eventim.ro, sau de la casele de bilete din locație (dacă mai sunt disponibile).

• Este interzisă vânzarea biletelor la suprapreț sau comercializarea invitațiilor.

• Persoanele acreditate (presa, foto/video) trebuie să respecte regulile comunicate în prealabil, la acreditare, de către persoana desemnată în acest sens.

Organizatorul asigură măsuri sporite de protecție și securitate, solicitând tuturor participanților să coopereze cu personalul de pază și cu autoritățile pe toată durata evenimentului.

Pentru detalii suplimentare și informații oficiale, vizitați website-ul evenimentului ddee.ro sau contactați echipa de organizare.

Totodată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) anunță devierea a opt linii de transport public și creșterea frecvenței autobuzelor de noapte, pentru a facilita mobilitatea participanților și a fluidiza traficul în zonele afectate.

Modificările vor intra în vigoare duminică, 27 iulie 2025, începând cu ora 07:00, ca urmare a restricționării traficului rutier pe:

Bd. Unirii (ambele sensuri, între Bd. I.C. Brătianu și Bd. Libertății), Bd. Libertății (între Calea 13 Septembrie și Bd. Națiunile Unite), Splaiul Independenței (între Pod Hașdeu și Piața Națiunile Unite, pe sensul spre Piața Unirii). Linii de zi deviate:

Linia 63 – deviere în ambele sensuri prin Bd. Libertății și rondul Piața Regina Maria.

– deviere în ambele sensuri prin Bd. Libertății și rondul Piața Regina Maria. Linia 104 – pe sensul spre „Complex Pantelimon”, deviere prin Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii, Bd. Unirii.

– pe sensul spre „Complex Pantelimon”, deviere prin Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii, Bd. Unirii. Linia 123 – pe sensul spre „CET Sud Vitan”, deviere similară cu linia 104.

Linia 205 – pe sensul spre Piața Unirii, deviere prin Bd. Dacia, Bd. Magheru, Bd. N. Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu.

– pe sensul spre Piața Unirii, deviere prin Bd. Dacia, Bd. Magheru, Bd. N. Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu. Linia 385 – deviere în ambele sensuri prin Calea 13 Septembrie, Bd. Libertății, Bd. Regina Maria și Piața Unirii.

Linii de noapte deviate (în noaptea de 27/28 iulie, între 22:30 – 02:00):

N101 – deviere în ambele sensuri prin Bd. Libertății și Piața Unirii.

– deviere în ambele sensuri prin Bd. Libertății și Piața Unirii. N110 și N115 – deviere la dus prin Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. I.C. Brătianu și Piața Unirii.

Măsuri suplimentare pentru noaptea evenimentului:

Pentru a sprijini fluxul mare de pasageri generat de concertul Jennifer Lopez, TPBI va suplimenta frecvența autobuzelor de noapte în noaptea de 27/28 iulie 2025 :

în noaptea de : Interval 23:50 – 00:30 : toate liniile de noapte (N101 – N122, cu excepția N119) vor circula la intervale de cca. 10 minute .

: toate liniile de noapte (N101 – N122, cu excepția N119) vor circula la . Interval 00:30 – 01:00: aceleași linii vor circula la intervale de cca. 15 minute.

Linia N119 va funcționa conform programului obișnuit.

va funcționa conform programului obișnuit. Se recomandă consultarea aplicațiilor de mobilitate urbană și website-urile oficiale pentru informații actualizate privind modificările traseelor.

O experiență intensă, memorabilă și profund personală

În cadrul turneului european “Up All Night”, care este in plina desfasurare in Europa, in locatii cheie precum Antalya, Lucca, Budapesta, Tenerife, artista americană le-a oferit fanilor o experiență intensă, memorabilă și profund personală.

Lucca, Italia: o seară de foc, lumină și emoție

Concertul din cadrul Lucca Summer Festival a fost un adevărat tur de forță artistic și emoțional. Jennifer Lopez a intrat pe scenă într-o explozie de lumini, flăcări și dansatori, deschizând spectacolul cu hitul “On the Floor”. Au urmat piese iconice că “Save Me Tonight”, “Booty”, “Aint Your Mama”, dar și momente emoționante precum interpretarea piesei “Gracias a la vida”, acompaniată de chitară și percuții în stil flamenco.

Schimbările frecvente de ținută, coregrafiile impecabile și o energie copleșitoare au fost doar câteva dintre elementele care au transformat concertul într-o experiență multisenzorială. JLo a oferit nu doar muzică, ci și un mesaj de resiliență și putere feminină, mărturisind, acompaniată de pian, momentele de cumpănă din viața ei și renașterea că artistă și femeie.

București: scena se pregătește pentru o explozie de sunet, culoare și mesaj

În Piața Constituției se construiește deja o scenă impresionantă, cu ecrane LED, lumini, reflectoare și o infrastructură de festival internațional. Porțile se vor deschide la ora 16:00, iar spectatorii sunt încurajați să ajungă devreme pentru a prinde un loc aproape de scenă.

Concertul este parte din ediția a patra a festivalului Summer in the City, organizat de DD East Entertainment și Marcel Avram, iar biletele disponibile pe Entertix, Eventim și IaBilet sunt aproape epuizate.

Turneul „Up All Night”: un maraton muzical cu accente personale

În plin turneu european, Jennifer Lopez cântă o dată la două zile, demonstrând o formă fizică și mentală excepțională. Show-ul durează două ore și este construit că un potpuriu muzical ce traversează genuri precum pop, rock, soul, hip-hop, latino și cabaret. La fiecare patru-cinci piese, artista schimbă complet decorul, ținutele și atmosfera, transformând fiecare secțiune într-o poveste distinctă.

La Budapesta, în sala MVM Dome, publicul a fost în delir – o adevărată celebrare multiculturală, cu fani din toate colțurile lumii. Show-ul a reușit să atingă un echilibru între nostalgie și un stil fresh între trecut și viitor, între feminitate și forță.

Jennifer Lopez își sărbătorește cea de-a 56-a aniversare într-un mod spectaculos intr-un resort exclusivist, Regnum The Crown din Antalya

Artista a susținut un concert special în zona Pearl a complexului, interpretând hituri precum Lets Get Loud și On The Floor, fiind cazată în spectaculoasa suită “Cave”, un refugiu sculptat în stâncă, ce combină luxul cu natura într-un decor de vis.

Această suită face parte din vila regală Crown Villa – o reședință de peste 3.500 mp, cu opt dormitoare, spa privat, piscină și servicii ultra-personalizate.

Aniversarea vine într-un moment sensibil pentru Lopez, aflată în plin turneu european și după un an marcat de schimbări personale. Chiar și așa, rămâne puternică și autentică – “o adevarata regină a muzicii” care merită pe deplin această pauză de răsfăț pe riviera turcească.