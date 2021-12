Lansat în 2017, GG Network a ajuns în timp foarte scurt operatorul de poker cu cea mai mare lichiditate din lume. De altfel, anul trecut a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai mare fond de premii la un singur turneu de poker online (GG WSOP Main Online Event): 27.559.500 de dolari.

În România, GG Network intră sub denumirea PlayGG.ro, și aduce toate beneficiile care au transformat GGNetwork într-un gigant internațional al pokerului online. Chiar de lansare, jucătorii români sunt invitați să participe în competiții săptămânale pentru premii de milioane de dolari sau chiar la turnee de calificare la următoarele ediții ale WSOP (World Series of Poker, cel mai mare eveniment global de poker).

Locul unde joacă vedetele pokerului

PlayGG aduce jucătorilor români de poker opțiuni și jocuri exclusive, create în parteneriat cu profesioniștii din Echipa GG, cum sunt Elky, Jason Koon, Dan Bilzerian, Fedor Holz și, evident, Daniel Negreanu. Este cazul turneelor Flip & Go sau All-In or Fold, o variantă mult mai intensă a clasicului HoldEm, sau al provocărilor gen Bounty Hunters, unde trebuie să învingi cât mai mulți jucători faimoși. În plus, fiecare mână pierdută sau câștigată la limită este recompensată cu tichete gratuite la superturnee (parte a promoției GGCheers & GGCare), și pot cere ajutorul ambasadorilor GG (prin opțiunea ”Întreabă-l pe Fedor”).

Daniel Negreanu este cel mai cunoscut ambasador global al GGNetwork, cu peste 20 de ani de experiență în poker la cel mai înalt nivel- mărturie stau cele șase brățări WSOP.

Ca parte a lansării PlayGG.ro, Negreanu va interacționa zilnic cu jucătorii de pe platformă, atât în cadrul anumitor promoții, cât și la mesele de poker, unde poate fi gasit destul de des.

PARTENERI - GSP.RO Comunicat de ultimă oră al lui Reghecampf, după acuzațiile primite: „Doresc să clarific următoarele chestiuni”

Playtech.ro Laurențiu Reghecampf RUPE TĂCEREA despre averea Ionelei Prodan. A luat sau nu banii Anamariei? VIDEO

Observatornews.ro Detalii teribile în raportul IML, în cazul studenților uciși la Iași. Ioana și iubitul ei au fost hăcuiți cu zeci de lovituri de cuțit

HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2021. Peștii au parte de o perioadă foarte activă pe plan social, în care unii îi vor admira, alții nu

Știrileprotv.ro Le-au zdrobit degetele cu ciocanul și le-au tăiat urechile cu cleștele. Scene de o violență extremă în Iași

Telekomsport Vedeta apreciată în ţară, pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă şi nu va mai apărea la TV

PUBLICITATE Pregătește-te să descoperi un nou mod de a face shopping, cu Tommy Hilfiger Live Shopping