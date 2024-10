Just In Time: Justin Timberlake pentru prima data în România, la Electric Castle 2025

Just In Time & Just Insane! Electric Castle anunță primul headliner pentru ediția din 2025: Justin Timberlake va susține primul său concert în România pe scena principală a festivalului, programat între 16 și 20 iulie. Superstarul american promite un show pe măsura energiei și carismei care îl menține în topul celor mai importanți artiști pop al ultimelor decade, cu un mixt între hit-urile sale memorabile și piese de pe cel mai nou album Everything I Thought It Was. Până joi, inclusiv, fanii își pot achiziționa abonamentele de festival, la un preț special.