Totuși, întrebarea apare imediat: ce citric se potrivește cel mai bine în România? Pentru că adevărul este că nu toate citricele se comportă la fel, mai ales când ai ierni reci, lumină mai slabă în apartament și diferențe mari de temperatură între anotimpuri.

În plus, succesul nu depinde doar de specie, ci și de calitatea plantei și de modul în care este livrată. De aceea, mulți pasionați aleg citrice din surse care oferă plante potrivite pentru condițiile de la noi, selectate astfel încât să fie rezistente și aclimatizate pentru România.

Dacă ești indecis între lămâi, mandarin sau kumquat, iată ce trebuie să știi ca să alegi corect.

Citrice în România: se pot ține afară sau doar în casă?

Citricele sunt plante iubitoare de lumină și temperaturi blânde, deci în România, în mod normal, sunt crescute în ghiveci. Asta nu e un dezavantaj — dimpotrivă: ghiveciul îți oferă control. Vara le poți ține afară, pe balcon, terasă sau în curte, iar în sezonul rece le muți în interior sau într-un spațiu protejat.

Cea mai importantă regulă este aceasta: citricele nu sunt plante de ger. Dacă sunt expuse la frig puternic, pot suferi. De aceea, în România, citricele se țin afară doar când temperaturile sunt sigure, iar pe timp de iarnă se mută la interior.

Alegerea unui citric rezistent și aclimatizat, plus un minim de ghidaj la îngrijire, face însă lucrurile mult mai simple. Mulți oameni renunță nu pentru că citricele sunt imposibile, ci pentru că nu au avut informația corectă de la început.

Lămâiul – cel mai popular citric, dar are nevoie de lumină

Lămâiul este, de departe, cea mai populară alegere în România. Și pe bună dreptate: arată spectaculos, are frunze lucioase, iar dacă este îngrijit corect, poate înflori și fructifica chiar și în ghiveci. În plus, lămâiul are acea senzație de “Mediterrană” pe balcon sau în casă, care atrage imediat.

Totuși, lămâiul are o condiție clară: lumină bună. Dacă îl ții într-o zonă prea umbrită, poate stagna, poate pierde frunze sau poate reacționa mai greu la schimbările de anotimp. Nu este o plantă greu de întreținut, dar este o plantă care îți arată imediat dacă îi lipsește ceva.

Pentru cei care vor lămâi, dar vor și siguranță, ajută mult să înceapă cu o plantă sănătoasă și să aibă consultanță pentru primele luni de acomodare.

Mandarinul – varianta foarte plăcută pentru cei care vor ceva “mai cuminte”

Mandarinul este o alegere excelentă pentru cei care vor un citric decorativ, aromat și plăcut, fără să simtă că au “un proiect complicat” în casă. De multe ori, mandarinul este ales de cei care au deja plante de interior și vor ceva mai spectaculos, dar totuși ușor de integrat într-un ritm normal de îngrijire.

În ghiveci, mandarinul poate fi foarte frumos, mai ales dacă primește lumină suficientă și este ferit de stresul schimbărilor bruște. Ca orice citric, reacționează la mutarea bruscă dintr-un mediu în altul, de aceea este bine să îl obișnuiești treptat (mai ales când îl scoți afară primăvara sau îl aduci în interior toamna).

Kumquat – citricul perfect pentru cei care vor ceva diferit

Kumquat-ul este, pentru mulți, citricul “special”. Este mai mic, are un aspect foarte decorativ și poate arăta spectaculos în sezonul de fructificare. Este genul de plantă care atrage atenția instant, pentru că seamănă cu un copăcel de colecție.

Kumquat-ul este potrivit pentru cei care vor ceva diferit față de clasicele lămâi și mandarine. În plus, fiind o plantă de ghiveci, este ideală pentru balcon, terasă sau chiar pentru interior, dacă ai lumină suficientă. Ca și la celelalte citrice, cheia este să eviți extremele: frig puternic, curenți reci și udare excesivă.

Când e cea mai bună perioadă să cumperi un citric?

Mulți cred că “vara e cel mai bun moment”, dar în realitate alegerea unui citric ține mai mult de cum îl îngrijești după ce îl ai. În perioadele mai reci, cumpărătorii atenți se uită la două lucruri: calitatea plantei și cum este livrată.

Un citric sănătos, livrat corect, care vine cu recomandări clare de despachetare și hidratare, are șanse mult mai mari să se adapteze. Iar dacă ai și consultanță, îți este mult mai ușor să știi ce faci din prima zi: unde îl așezi, cât îl uzi, când îl muți și cum îl ajuți să treacă prin sezonul rece.

Cele mai frecvente greșeli la citrice în România

Multe probleme apar nu pentru că citricele sunt „pretențioase”, ci pentru că sunt tratate ca plante obișnuite, fără să li se respecte câteva reguli simple. De exemplu, udarea prea deasă este o greșeală foarte frecventă. La citrice, excesul de apă poate face mai mult rău decât lipsa ei.

O altă greșeală comună este mutarea bruscă: din interior direct afară, sau invers, fără o perioadă de acomodare. Citricele pot reacționa prin căderea frunzelor, tocmai pentru că se stresează de schimbarea rapidă.

Și, bineînțeles, lipsa luminii este un motiv pentru care citricele se “supără” în apartament, mai ales în sezonul rece.

Concluzie: ce citric alegi pentru România?

Dacă vrei cea mai populară variantă, lămâiul rămâne alegerea clasică. Dacă îți dorești o plantă decorativă, echilibrată și ușor de integrat, mandarinul este o opțiune foarte bună. Iar dacă vrei ceva diferit, cu aspect de plantă de colecție, kumquat-ul poate fi alegerea potrivită.

Indiferent ce alegi, în România contează foarte mult să pornești cu o plantă sănătoasă, rezistentă și adaptată condițiilor locale. Pentru cei interesați de citrice la ghiveci aclimatizate pentru România, există opțiuni disponibile pe www.roagarden.ro, unde pot fi găsite informații utile despre alegere și îngrijire.

Sursa foto: canva.com

