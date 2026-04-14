Lidl oferă bani în plus pentru ambalajele reciclate. Ce vouchere pot primi românii între 14 și 16 aprilie

Pentru a beneficia de cupon, este necesară returnarea ambalajelor eligibile SGR în magazinele Lidl și scanarea cardului Lidl Plus la casa de marcat. Cuponul este acordat direct în aplicație și poate fi folosit ulterior pentru cumpărături.

Cum funcționează campania

Pentru a beneficia de promoție, clienții Lidl trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

Să returneze ambalajele cu sigla SGR în perioada 14-16 aprilie 2026, în magazinele Lidl; Să utilizeze voucherul eliberat de aparate pentru cumpărături în perioada campaniei, scanând cardul Lidl Plus la casă; În funcție de valoarea voucherelor SGR folosite, Lidl va trimite ulterior în aplicație un cupon de cumpărături, care va fi disponibil între 22-28 aprilie 2026.

Ce valori pot avea voucherele

Cuponul acordat este stabilit în funcție de pragul atins în urma returnării ambalajelor SGR. Fiecare client primește un singur cupon, indiferent de valoarea totală a returnărilor, iar voucherul poate avea una dintre următoarele valori:

pentru vouchere între 10 și 14,99 de lei – cupon în valoare de 10 lei;

pentru vouchere între 15 și 19,99 de lei – cupon în valoare de 15 lei;

pentru vouchere între 20 și 24,99 de lei – cupon în valoare de 20 de lei;

pentru vouchere de minimum 25 de lei – cupon în valoare de 25 de lei (valoarea maximă).

Cât timp este valabil cuponul

Voucherul primit este disponibil exclusiv în aplicația Lidl Plus și poate fi folosit pentru cumpărături în magazinele Lidl în perioada 22-28 aprilie 2026.

Reciclarea, răsplătită prin Lidl Plus

Prin această inițiativă, Lidl continuă să încurajeze comportamentele responsabile față de mediu și transformă reciclarea într-un avantaj real pentru clienți. Campania reflectă demersurile constante ale retailerului în zona reciclării, inițiate în 2019 printr-un proiect‑pilot și extinse ulterior la nivel național. În prezent, aparatele de colectare sunt disponibile în magazinele Lidl din toată țara și pot procesa până la 45 de ambalaje pe minut.

Foto: Shutterstock/ Lidl

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE