În locul culorilor stridente, manichiura anului 2026 se concentrează pe tonuri naturale, texturi sofisticate și luminozități subtile. Unghiile devin o extensie a personalității – curate, armonioase, realizate cu o tehnică impecabilă și produse de calitate superioară.

Inspirate de cele mai actuale trenduri internaționale, iată cele 10 nuanțe de ojă semipermanentă care vor domina saloanele în 2026:

Cloud Dancer – Culoarea Pantone 2026 (11-4201)

Institutul Pantone a desemnat nuanța Cloud Dancer drept culoarea anului 2026 – un alb cu subton cald-gri, care emană puritate și echilibru. Este o nuanță elegantă, naturală și ușor translucidă.

Tehnică de aplicare: Această manichiură se obține aplicând o ojă semipermanentă alb-lăptoasă într-un singur strat, lăsând tonul natural al pielii să se întrevadă delicat.

Stiluri populare: Soap Nails, French minimalist sau un finisaj perlat ce imită porțelanul.

Noul Roșu – Carmin și Roșu Tomat

Roșul rămâne un simbol al feminității, dar în 2026 își schimbă tonalitatea. Se poartă nuanțele complexe: roșu tomat cu reflexe portocalii și carmin saturat cu un luciu umed. Pe unghii scurte și perfect conturate, aceste culori redau un efect curat și atemporal.

Bordo Regal – Profunzime și Efect Glass

Bordoul domină paleta sezonului rece, fiind reinterpretat prin tehnici moderne:

Bordo vitraliu: Realizat cu o ojă semipermanentă glass pentru a crea adâncime.

Realizat cu o ojă semipermanentă glass pentru a crea adâncime. Cat Eye bordo: Reflexii metalice care amplifică lumina. Este alegerea perfectă pentru persoanele care preferă un look clasic, dar sofisticat.

Nude Sofisticat – Minimalismul atemporal

Paleta anului 2026 include tonuri de bej cremos, roz pudrat și nude cu accente olive. Pentru a obține acest look, este esențială o bază pentru oja semipermanentă cu autonivelare, care să asigure o suprafață perfect netedă. Microfrench-ul rămâne vedeta acestui stil.

Ciocolată & Caramel – Căldură sofisticată

Tonurile de latte cremos, mocha perlat și ciocolată amară definesc eleganța iernii 2026. În finisaj mat, par aristocratice; în finisaj lucios, devin luxoase. Tehnica coffee marble (degradeuri în tonuri de maro) este una dintre cele mai cerute în saloane.

Tonuri Reci – Albastru de gheață și Lavandă

Iarna 2026 aduce o estetică proaspătă, dominată de tonuri reci. Oja semipermanentă în nuanțe de albastru pal sau lavandă prăfuită, aplicată în straturi translucide, creează un efect aerat, ca o brumă de lumină pe unghii.

Liliac pastelat și Verde Măsliniu – Aura Nails

Primăvara 2026 propune un echilibru între cald și rece. Nuanțele vedetă sunt liliacul deschis și verdele măsliniu catifelat. Acestea se poartă adesea în versiuni gradient sau cu efect metalic Aura Nails, oferind un aspect calm și modern.

Champagne Perlat – Strălucire discretă

În 2026, lumina pe unghii este subtilă și difuză. Nuanțele de champagne înghețat și roz perlat oferă o strălucire fină, fără exagerări. Aplicate peste o bază lăptoasă, acestea creează efectul de unghii „iluminate din interior”.

Paleta Minerală – Safir și Smarald

Inspirată de natură, această paletă include culori adânci precum safirul prăfuit și smaraldul cețos. Combină aceste nuanțe cu un top lucios sau accente de metal lichid pentru un efect de piatră prețioasă șlefuită.

Dark Chic – Noaptea sofisticată

Bleumarinul, movul prună și negrul satinat sunt alegerile femeilor care iubesc puterea detaliului. Efectul ideal se obține prin combinarea finisajelor mate cu reflexii metalice 3D, rezultând o manichiură de tip couture.

Concluzie: Manichiura perfectă în 2026 – Între luxul tăcut și inovația magnetică

Anul 2026 este definit de diversitate, creativitate și expresie personală prin intermediul detaliilor fine. Estetica acestui an ne demonstrează că manichiura a încetat să fie un simplu accesoriu, devenind o formă de artă discretă și tehnologică. De la eleganța minimalistă a nuanței Cloud Dancer (Pantone 2026) până la efectele spectaculoase ale ojei semipermanente glass, fiecare femeie are acum libertatea de a alege un stil care să îi reflecte perfect rafinamentul.

Indiferent dacă ești adepta unor nuanțe de ojă semipermanentă clasice sau preferi să explorezi profunzimea hipnotică a efectelor Cat Eye și a chrome-ului iridescent, succesul designului depinde în totalitate de calitatea produselor utilizate. În 2026, accentul cade pe sănătatea și aspectul impecabil al unghiei: o bază pentru oja semipermanentă excelentă, cu proprietăți de întărire și nivelarea unghiei, va face întotdeauna diferența între o manichiură obișnuită și una profesională, care atrage privirile și rezistă impecabil timp de săptămâni întregi.

Alege să porți tendințele anului 2026 cu încredere, mizând pe reflexii magnetice profunde și nuanțe care spun o poveste despre eleganța modernă.

