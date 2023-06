Aici simte că le poate oferi pacienților săi cât mai mult timp, servicii nu doar de calitate, dar și rapide, lucru extrem de necesar în pediatrie. Și pentru că își dorește să ajute cât mai mulți pacienți, face în paralel gărzi și în spitalul public din Arad.

Am stat de vorbă cu el ca să aflăm povestea medicului pediatru care și-a dorit încă de când era el însuși copil să ajute oamenii și să meargă pe un drum care să-l stimuleze în a învăța cât mai mult.

Primul contact cu mediul spitalicesc, de care își aduce aminte, e din ziua în care colegul de bancă din gimnaziu și-a rupt mâna și au mers împreună la spital. „Nu știam ce înseamnă spitalul, dar văzând ajutorul pe care l-a primit, bunătatea oamenilor, m-a impresionat tot”, își aduce el aminte Sorin Trinc. Impactul acelei experiențe împreună cu dorința nativă de a ajuta oamenii și nevoia de a acumula cunoștințe, de a fi stimulat tot timpul, au dus natural la alegerea medicinei.

Specializarea în pediatrie, o decizie spontană și cea mai bună alegere a vieții sale

Drumul până la specializarea în pediatrie a fost unul scurt și neașteptat: a luat decizia în momentul repartiției la rezidențiat. Nu a fost ceva la care s-a gândit pe parcursul facultății, ba chiar avea în minte orice altă ramură a medicinei, mai puțin pediatria.

Dar asta a fost chemarea și am făcut cea mai bună alegere, nu mă văd făcând altceva”, spune el cu convingere.

Privind în urmă, își dă seama că deși i-au plăcut cursurile de pediatrie din timpul facultății, avea și o temere față de specializare, căci este una grea și sensibilă. Tocmai de aceea, temele de pediatrie au fost primele pe care le-a studiat în pregătirea pentru rezidențiat. Așa că a luat hotărârea să continue pe drumul acesta.

Două lucruri l-au ajutat enorm în acest drum. Primul a fost faptul că pe parcursul facultății, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie «Victor Babes» din Timișoara, începând cu anul trei, a fost în regim de voluntariat în serviciul UPU de adulți aproape săptămânal. Iar când a devenit rezident în cadrul Clinicii de pediatrie din același centru universitar, avea deja noțiunile despre spital și chiar dacă nu știa încă ce presupunea pediatria, era familiarizat cu patologia.

Apoi, pregătirea din timpul rezidențiatului, de la medici pe care îi consideră, poate, cei mai pregătiți în domeniu din partea de vest a țării, l-a ajutat să ajungă în punctul în care este în momentul de față. Totodată, pe parcursul pregătirii în rezidențiat, a urmat un program de voluntariat în cadrul asociației «Generația Tânără» în colaborare cu UNHCR și UNESCO, în care a acordat asistență medicală refugiaților străini aflați temporar în centrul de la Timișoara.

În prezent, are aproape 16 ani de când activează în pediatrie, este medic primar pediatru în cadrul Hyperclinicii MedLife Genesys Arad, cu specializare în pneumologie și competențe în ultrasonografie generală, homeopatie, fitoterapie și fitofarmacologie practică, iar în paralel face gărzi la spitalul din Arad. Și în toți acești ani, deși a tratat multe patologii complicate și a avut de-a face cu cazuri care l-au marcat profund, a resuscitat mulți pacienți, dar nu a pierdut niciunul.

„Un medic bun e un medic care rezolvă cazul”

„Am făcut și a doua specializare, cea de pneumologie de adulți, ca să pot să-mi ajut cât mai aplicat și pacienții astmatici, de exemplu. Avem, din păcate, foarte mulți pacienți cu patologii respiratorii și pentru asta m-am pregătit, pentru ei”, explică Dr. Trinc.

Pe lângă cele două specializări, a continuat să adune competențe care să îl ajute să devină un medic și mai bun, să țină pasul cu evoluția domeniului, dar și cu capcanele în care părinții pot să cadă.

Tocmai de aceea a studiat, de-a lungul timpului, tot ce înseamnă terapii alternative și a obținut competență în homeopatie și fitoterapie, ca să fie alături de părinți și să poată stabili terapii complementare corecte.

Face constant tot ce îi stă în putință să fie cel mai bun medic pentru pacienții lui și tipul de medic în care ar avea încredere din postura de pacient. Anume un medic foarte pregătit, extrem de dedicat, un medic care citește și se documentează atunci când nu știe un caz, care are curajul să ceară a doua părere. Un medic care rezolvă cazul.

Un caz trebuie, din punctul meu de vedere, dus până la capăt. Adică îl diagnosticăm, îl tratăm, îl vindecăm. Chiar dacă tu, ca medic, ești de multe ori limitat. De exemplu, îmi vine în minte cazul unui copil cu multiple malformații, de acum mulți ani, pentru care nu am găsit nicio variantă să-l ajut în țară și pe care am fost nevoit să îl trimit în Austria. În toate momentele a fost nevoie să fiu alături de el, la fiecare intervenție chirurgicală, să pot interveni terapeutic de fiecare dată, în funcție de complicațiile pe care le dezvolta. Copilul respectiv e acum mare și e foarte bine, mare fotbalist în momentul de față. Îmi e extrem de drag să-l văd. Dr. Trinc povestește

E conștient cât e de important pentru un părinte să știe că la capătul celălalt al telefonului, în scris sau audio, se poate sfătui cu medicul. Și ce responsabilitate imensă își asumă ca pediatru. Tocmai de aceea nu crede că e o meserie pe care o poți separa de viața personală. Fiind vorba de copii, nu poate să-și închidă telefonul după ce iese din cabinet și să zică „Gata, am terminat”. E conectat, în măsura posibilităților, cu pacienții care au patologii acute, inclusiv de sărbători și de Anul Nou. „În loc să-mi zică doar ‘La mulți ani!, îmi fac urarea după ce îmi spun că are copilul febră sau are scaunele modificate sau orice altceva”, adaugă el.

Având în vedere toate acestea, simte că e acolo unde trebuie și nu s-ar vedea făcând altceva sau făcând același lucru, dar în altă parte. Într-o clinică mare, așa cum e MedLife Genesys Arad, are posibilitatea de a face investigații în timp real, el având și competență în ecografie generală. „De exemplu, avem laboratorul unde poți să-i recoltezi și să vezi analizele rapid, am posibilitatea să fac explorări funcționale, începând de la o radiografie simplă și până la RMN, tot în cadrul clinicii. Acestea sunt aspecte foarte importante, pentru că pacientul are posibilitatea să fie diagnosticat într-un timp scurt și să-i pot oferi tratamentul corespunzător”, încheie Dr. Sorin Trinc.

Are marele noroc să aibă alături o parteneră de viață din același domeniu, o soție care știe că e nevoie de disponibilitate pentru pacienții lor și cu care a construit o viață de familie echilibrată, care e atât de importantă pentru un medic.

Articolul face parte din campania “Știi un medic bun”, un demers MedLife care își propune să portretizeze medicii care fac zi de zi România bine, construind un mâine mai bun. Sunt mii sau poate zeci de mii de medici buni în România, care, dincolo de talent, vocație, experiență, intuiție și abilități, sunt în primul rând OAMENI.

Medicii MedLife nu sunt doar buni profesioniști, ci și oameni buni, cărora le pasă și care iubesc, la rândul lor, oamenii. Medici pentru care îngrijirea sănătății tale e mai mult decât o profesie, e o chemare.

„Știi un medic bun?”, o campanie MedLife de redescoperire a Încrederii în România.

